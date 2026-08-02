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Веселые и находчивые: Роланд Бганба о развитии КВН в Абхазии

Веселые и находчивые: Роланд Бганба о развитии КВН в Абхазии

Sputnik Абхазия

В этом году состоялось возрождение абхазской лиги КВН после почти 10-летнего перерыва. 02.08.2026, Sputnik Абхазия

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На каждой игре абхазской лиги КВН наблюдается аншлаг, сказал в интервью радио Sputnik наставник лиги Роланд Бганба. "В последний раз лига работала в 2017 году. Все команды новые, совершенно без опыта. Когда мы проводили фестиваль, еще не было наставников, мы ездили по всем районам, смотрели материал, помогали. Наши ожидания от игры к игре оправдываются", - заметил он. Бганба также подчеркнул, что соглашение, подписанное Госкомспорта Абхазии и "АМИК", позволяет абхазской лиге КВН получить статус международной. "Это говорит о том, что если мы с Тимуром Тания примем такое решение, то в следующем сезоне сюда имеют право приехать команды из России", - говорит Бганба.Подробнее в видео Sputnik.

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