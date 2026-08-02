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Веселые и находчивые: Роланд Бганба о развитии КВН в Абхазии
Веселые и находчивые: Роланд Бганба о развитии КВН в Абхазии
Sputnik Абхазия
В этом году состоялось возрождение абхазской лиги КВН после почти 10-летнего перерыва. 02.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-02T18:00+0300
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На каждой игре абхазской лиги КВН наблюдается аншлаг, сказал в интервью радио Sputnik наставник лиги Роланд Бганба. "В последний раз лига работала в 2017 году. Все команды новые, совершенно без опыта. Когда мы проводили фестиваль, еще не было наставников, мы ездили по всем районам, смотрели материал, помогали. Наши ожидания от игры к игре оправдываются", - заметил он. Бганба также подчеркнул, что соглашение, подписанное Госкомспорта Абхазии и "АМИК", позволяет абхазской лиге КВН получить статус международной. "Это говорит о том, что если мы с Тимуром Тания примем такое решение, то в следующем сезоне сюда имеют право приехать команды из России", - говорит Бганба.Подробнее в видео Sputnik.
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Веселые и находчивые: Роланд Бганба о развитии КВН в Абхазии
18:00 02.08.2026 (обновлено: 18:09 02.08.2026)
В этом году состоялось возрождение абхазской лиги КВН после почти 10-летнего перерыва.
На каждой игре абхазской лиги КВН наблюдается аншлаг, сказал в интервью радио Sputnik наставник лиги Роланд Бганба.
"В последний раз лига работала в 2017 году. Все команды новые, совершенно без опыта. Когда мы проводили фестиваль, еще не было наставников, мы ездили по всем районам, смотрели материал, помогали. Наши ожидания от игры к игре оправдываются", - заметил он.
Бганба также подчеркнул, что соглашение, подписанное Госкомспорта Абхазии и "АМИК", позволяет абхазской лиге КВН получить статус международной.
"Это говорит о том, что если мы с Тимуром Тания примем такое решение, то в следующем сезоне сюда имеют право приехать команды из России", - говорит Бганба.
Подробнее в видео Sputnik.