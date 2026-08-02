Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Асабша Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Суббота на Sputnik
08:30
30 мин
Асабша Sputnik аҿы
13:00
31 мин
Суббота на Sputnik
13:30
30 мин
Асабша ауха Sputnik аҿы
18:00
31 мин
Субботний вечер на Sputnik
18:30
30 мин
Асабша ауха Sputnik аҿы
21:00
31 мин
Субботний вечер на Sputnik
21:30
30 мин
Амҽыша ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
On air
08:30
30 мин
Амҽыша ашьыжь Sputnik аҿы
13:00
31 мин
On air
13:30
30 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260802/veselye-i-nakhodchivye-roland-bganba-o-razvitii-kvn-v-abkhazii--1064729420.html
Веселые и находчивые: Роланд Бганба о развитии КВН в Абхазии
Веселые и находчивые: Роланд Бганба о развитии КВН в Абхазии
Sputnik Абхазия
В этом году состоялось возрождение абхазской лиги КВН после почти 10-летнего перерыва. 02.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-02T18:00+0300
2026-08-02T18:09+0300
в абхазии
новости
видео
мультимедиа
абхазия
квн
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/08/02/1064729252_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_91dab1a6aff42b8dc0c4b472268476b5.jpg
На каждой игре абхазской лиги КВН наблюдается аншлаг, сказал в интервью радио Sputnik наставник лиги Роланд Бганба. "В последний раз лига работала в 2017 году. Все команды новые, совершенно без опыта. Когда мы проводили фестиваль, еще не было наставников, мы ездили по всем районам, смотрели материал, помогали. Наши ожидания от игры к игре оправдываются", - заметил он. Бганба также подчеркнул, что соглашение, подписанное Госкомспорта Абхазии и "АМИК", позволяет абхазской лиге КВН получить статус международной. "Это говорит о том, что если мы с Тимуром Тания примем такое решение, то в следующем сезоне сюда имеют право приехать команды из России", - говорит Бганба.Подробнее в видео Sputnik.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/08/02/1064729252_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_ef46495aeb97a88f708a26b9cbde9739.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
новости, видео, мультимедиа, абхазия, квн, видео
новости, видео, мультимедиа, абхазия, квн, видео

Веселые и находчивые: Роланд Бганба о развитии КВН в Абхазии

18:00 02.08.2026 (обновлено: 18:09 02.08.2026)
© Видео Sputnik
Подписаться
В этом году состоялось возрождение абхазской лиги КВН после почти 10-летнего перерыва.
На каждой игре абхазской лиги КВН наблюдается аншлаг, сказал в интервью радио Sputnik наставник лиги Роланд Бганба.
"В последний раз лига работала в 2017 году. Все команды новые, совершенно без опыта. Когда мы проводили фестиваль, еще не было наставников, мы ездили по всем районам, смотрели материал, помогали. Наши ожидания от игры к игре оправдываются", - заметил он.

Бганба также подчеркнул, что соглашение, подписанное Госкомспорта Абхазии и "АМИК", позволяет абхазской лиге КВН получить статус международной.

"Это говорит о том, что если мы с Тимуром Тания примем такое решение, то в следующем сезоне сюда имеют право приехать команды из России", - говорит Бганба.
Подробнее в видео Sputnik.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0