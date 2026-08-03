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35 избирательных участков для голосования на выборах в Госдуму откроют в Абхазии
35 избирательных участков для голосования на выборах в Госдуму откроют в Абхазии
Sputnik Абхазия
Выборы в Единый день голосования в РФ пройдут в течение трех дней – с 18 по 20 сентября, в Абхазии участки будут открыты 20 сентября. 03.08.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 3 авг - Sputnik. 35 избирательных участков для голосования в день выборов в Госдуму России откроют в Абхазии 20 сентября.Участки будут работать с 08:00 до 20:00.Адреса избирательных участков в Абхазии:Граждане России, достигшие 18-летнего возраста, постоянно проживающие в Абхазии или приехавшие в гости, а также жители Абхазии, обладающие российским гражданством, смогут проголосовать за кандидатов в депутаты.Предварительная регистрация не требуется, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, сообщило посольство России в Абхазии.Дополнительная информация о проведении выборов на территории Абхазии будет размещаться на официальных информационных ресурсах Посольства России в республике.Актуальная информация о выборах также доступна на официальном сайте Центральной избирательной комиссии России: www.cikrf.ru.
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35 избирательных участков для голосования на выборах в Госдуму откроют в Абхазии

19:06 03.08.2026 (обновлено: 19:23 03.08.2026)
© Sputnik / Михай Караус / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования за рубежом
Единый день голосования за рубежом - Sputnik Абхазия, 1920, 03.08.2026
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Выборы в Единый день голосования в РФ пройдут в течение трех дней – с 18 по 20 сентября, в Абхазии участки будут открыты 20 сентября.
СУХУМ, 3 авг - Sputnik. 35 избирательных участков для голосования в день выборов в Госдуму России откроют в Абхазии 20 сентября.
Участки будут работать с 08:00 до 20:00.

Адреса избирательных участков в Абхазии:

1.
№ 8000 — г. Сухум, ул. В. Лакоба, д. 2.
2.
№ 8001 — г. Сухум, ул. Картозия, д. 6.
3.
№ 8002 — г. Сухум, ул. Эшба, д. 173а.
4.
№ 8003 — г. Сухум, ул. Дзидзария, д. 52.
5.
№ 8004 — г. Сухум, ул. Акиртава, д. 34.
6.
№ 8005 — г. Сухум, ул. Лакоба, д. 46.
7.
№ 8006 — г. Сухум, ул. Лакоба, д. 111.
8.
№ 8007 — г. Сухум, ул. Б. Адлейба, д. 484.
9.
№ 8008 — Сухумский район, с. Баслата, ул. Адама Хуаде, д. 8.
10.
№ 8019 — Сухумский район, с. Эшера, ул. Братьев Эзугбая, 4-й тупик, д. 2.
11.
№ 8037 — Сухумский район, с. Гумиста, ул. Эшерская, здание средней школы.
12.
№ 8190 — Гагрский район, п. Цандрипш, ул. Октябрьская, д. 448.
13.
№ 8275 — г. Гагра, ул. Абазгаа, д. 53/3.
14.
№ 8301 — г. Гагра, ул. Ардзинба, д. 84.
15.
№ 8337 — Гагрский район, г. Пицунда, ул. Гицба, д. 7.
16.
№ 8397 — Гагрский район, п. Бзыпь, ул. Эшба, д. 74.
17.
№ 8405 — Гудаутский район, с. Отхара, здание администрации села.
18.
№ 8415 — Гудаутский район, с. Хипста, здание администрации села.
19.
№ 8419 — Гудаутский район, с. Лыхны, здание средней школы.
20.
№ 8420 — Гудаутский район, с. Бамбора, ул. Абазинская, д. 112.
21.
№ 8422 — г. Гудаута, ул. 23-го Июля, д. 1.
22.
№ 8424 — Гудаутский район, с. Приморское, здание средней школы.
23.
№ 8427 — г. Новый Афон, ул. Ладария, д. 3.
24.
№ 8430 — Гулрыпшский район, с. Пшап, здание средней школы.
25.
№ 8431 — Гулрыпшский район, п. Агудзера, ул. Курчатова, д. 24.
26.
№ 8434 — Гулрыпшский район, с. Дранда, Абжуйское шоссе, здание средней школы.
27.
№ 8435 — Очамчырский район, с. Ачигвара, здание средней школы.
28.
№ 8437 — Очамчырский район, с. Акуаскиа, здание средней школы.
29.
№ 8442 — Очамчырский район, с. Члоу, здание дома культуры.
30.
№ 8443 — Очамчырский район, с. Кутол, здание средней школы.
31.
№ 8444 — Очамчырский район, с. Адзюбжа, здание администрации села.
32.
№ 8445 — г. Очамчыра, ул. Чанба, д. 56.
33.
№ 8447 — г. Ткуарчал, проспект Свободы, д. 26.
34.
№ 8448 — г. Ткуарчал, ул. Лакоба, д. 20.
35.
№ 8449 — г. Гал, ул. Леона, д. 1.
Граждане России, достигшие 18-летнего возраста, постоянно проживающие в Абхазии или приехавшие в гости, а также жители Абхазии, обладающие российским гражданством, смогут проголосовать за кандидатов в депутаты.
Предварительная регистрация не требуется, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, сообщило посольство России в Абхазии.
Дополнительная информация о проведении выборов на территории Абхазии будет размещаться на официальных информационных ресурсах Посольства России в республике.
Актуальная информация о выборах также доступна на официальном сайте Центральной избирательной комиссии России: www.cikrf.ru.
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