https://sputnik-abkhazia.ru/20260803/35-izbiratelnykh-uchastkov-dlya-golosovaniya-na-vyborakh-v-gosdumu-otkroyut-v-abkhazii-1064757238.html

35 избирательных участков для голосования на выборах в Госдуму откроют в Абхазии

35 избирательных участков для голосования на выборах в Госдуму откроют в Абхазии

Sputnik Абхазия

Выборы в Единый день голосования в РФ пройдут в течение трех дней – с 18 по 20 сентября, в Абхазии участки будут открыты 20 сентября. 03.08.2026, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 авг - Sputnik. 35 избирательных участков для голосования в день выборов в Госдуму России откроют в Абхазии 20 сентября.Участки будут работать с 08:00 до 20:00.Адреса избирательных участков в Абхазии:Граждане России, достигшие 18-летнего возраста, постоянно проживающие в Абхазии или приехавшие в гости, а также жители Абхазии, обладающие российским гражданством, смогут проголосовать за кандидатов в депутаты.Предварительная регистрация не требуется, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, сообщило посольство России в Абхазии.Дополнительная информация о проведении выборов на территории Абхазии будет размещаться на официальных информационных ресурсах Посольства России в республике.Актуальная информация о выборах также доступна на официальном сайте Центральной избирательной комиссии России: www.cikrf.ru.

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