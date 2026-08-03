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Доступная среда: Гергедава об инклюзивном туризме в Абхазии
Доступная среда: Гергедава об инклюзивном туризме в Абхазии
Sputnik Абхазия
В интервью радио Sputnik руководитель Ассоциации инклюзивного туризма Абхазии Руслана Гергедава рассказала о развитии доступной среды и примерах, на которые... 03.08.2026, Sputnik Абхазия
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По словам Гергедава, далеко не все слои общества понимают, что такое инклюзия, как и для чего она необходима. В интервью она коснулась темы взаимодействия с главами администраций районов Абхазии, рассказала, на какой стадии развития находится инклюзивный туризм, как он привлечет деньги в экономику Абхазии и почему он не должен быть бесплатным.Подробнее узнайте из интервью Sputnik.
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Доступная среда: Гергедава об инклюзивном туризме в Абхазии

09:00 03.08.2026 (обновлено: 10:55 03.08.2026)
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В интервью радио Sputnik руководитель Ассоциации инклюзивного туризма Абхазии Руслана Гергедава рассказала о развитии доступной среды и примерах, на которые ориентируется республика.
По словам Гергедава, далеко не все слои общества понимают, что такое инклюзия, как и для чего она необходима.
В интервью она коснулась темы взаимодействия с главами администраций районов Абхазии, рассказала, на какой стадии развития находится инклюзивный туризм, как он привлечет деньги в экономику Абхазии и почему он не должен быть бесплатным.
Подробнее узнайте из интервью Sputnik.
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