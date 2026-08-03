https://sputnik-abkhazia.ru/20260803/dostupnaya-sreda-gergedava-ob-inklyuzivnom-turizme-v-abkhazii-1064735223.html
Доступная среда: Гергедава об инклюзивном туризме в Абхазии
Доступная среда: Гергедава об инклюзивном туризме в Абхазии
Sputnik Абхазия
В интервью радио Sputnik руководитель Ассоциации инклюзивного туризма Абхазии Руслана Гергедава рассказала о развитии доступной среды и примерах, на которые... 03.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-03T09:00+0300
2026-08-03T09:00+0300
2026-08-03T10:55+0300
в абхазии
абхазия
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/08/02/1064735050_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_dad6d73ba873456a3e544657db571edc.jpg
По словам Гергедава, далеко не все слои общества понимают, что такое инклюзия, как и для чего она необходима. В интервью она коснулась темы взаимодействия с главами администраций районов Абхазии, рассказала, на какой стадии развития находится инклюзивный туризм, как он привлечет деньги в экономику Абхазии и почему он не должен быть бесплатным.Подробнее узнайте из интервью Sputnik.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/08/02/1064735050_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_3622e123cdf1e5e89b8dbc4fc0bcbec1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, видео, мультимедиа, видео
абхазия, видео, мультимедиа, видео
Доступная среда: Гергедава об инклюзивном туризме в Абхазии
09:00 03.08.2026 (обновлено: 10:55 03.08.2026)
В интервью радио Sputnik руководитель Ассоциации инклюзивного туризма Абхазии Руслана Гергедава рассказала о развитии доступной среды и примерах, на которые ориентируется республика.
По словам Гергедава, далеко не все слои общества понимают, что такое инклюзия, как и для чего она необходима.
В интервью она коснулась темы взаимодействия с главами администраций районов Абхазии, рассказала, на какой стадии развития находится инклюзивный туризм, как он привлечет деньги в экономику Абхазии и почему он не должен быть бесплатным.
Подробнее узнайте из интервью Sputnik.