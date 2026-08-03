https://sputnik-abkhazia.ru/20260803/dostupnaya-sreda-gergedava-ob-inklyuzivnom-turizme-v-abkhazii-1064735223.html

Доступная среда: Гергедава об инклюзивном туризме в Абхазии

Доступная среда: Гергедава об инклюзивном туризме в Абхазии

Sputnik Абхазия

В интервью радио Sputnik руководитель Ассоциации инклюзивного туризма Абхазии Руслана Гергедава рассказала о развитии доступной среды и примерах, на которые... 03.08.2026, Sputnik Абхазия

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По словам Гергедава, далеко не все слои общества понимают, что такое инклюзия, как и для чего она необходима. В интервью она коснулась темы взаимодействия с главами администраций районов Абхазии, рассказала, на какой стадии развития находится инклюзивный туризм, как он привлечет деньги в экономику Абхазии и почему он не должен быть бесплатным.Подробнее узнайте из интервью Sputnik.

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