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К вопросу о Памятнике погибшим в зоне СВО

К вопросу о Памятнике погибшим в зоне СВО

Sputnik Абхазия

Мзия Бейя, директор Музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба: 03.08.2026, Sputnik Абхазия

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Мзия Бейя, директор Музея Боевой Славы имени Владислава Ардзинба:"Уважаемые соотечественники!Я согласна с тем, что пока рано ставить памятник погибшим в зоне СВО. Самый главный аргумент для меня - это то, что пока у нас нет Памятника ВЛАДИСЛАВУ. Есть и другие аргументы, но пока я их озвучивать не буду.Но я против того, чтобы снимать этот вопрос с повестки дня, потому что более ста человек - граждан Абхазии, уже отдали свои жизни, более двухсот продолжают рисковать своей жизнью в зоне СВО. Это наши граждане, и мы обязаны сохранить и чтить их память так же, как мы храним и чтим память Добровольцев, вставших с нами в один строй, тогда, в 92-ом.Предвижу вопросы, которые посыпятся в мой адрес о том, что многие (не все!) из участников СВО - контрактники, о том, что нет организованной мобилизации и т.д. Но, насколько я помню, добровольцы, которые приехали к нам в 92-ом,тоже не были мобилизованы их государствами. О контрактах тогда не было и речи... Они шли к нам по зову сердца. Разве не могут наши ребята прийти на помощь нашему стратегическому партнеру по зову сердца?А вопрос сохранения памяти наших соотечественников - к нашей Совести и исторической справедливости. Мы не можем не помнить наших соотечественников - героев Первой Мировой войны - знаменитую "Дикую Дивизию", мы не можем не помнить тех наших сограждан, - воинов-интернационалистов, участников Афганской войны, и тем более - участников Великой Отечественной войны 1941-45 гг. У всех, у них, есть родственники и их потомки, для которых важно, чтобы память об их родных была сохранена в истории страны.Что касается погибших участников СВО наших соотечественников, есть их мамы, вдовы, и малолетние дети, для которых так же важно сохранить память о своих близких. Отказаться увековечить память - это означает вычеркнуть их подвиг из истории страны.Я считаю, что нельзя переступить через слезы матерей, потерявших своих сыновей в зоне СВО так же, как и тех матерей, чьи слезы не высохли еще с 92-93 годов. Слишком свежи эти раны.Все перечисленные этапы военных действий - эта наша с Россией общая история, что и связывает нас, наши народы, наши страны.И не будем забывать о том, что в период Отечественной войны Народа Абхазии нашим воинам противостояли те же ультранционалистические формирования, которые сегодня воюют против России.Надо помнить и о том, что участники СВО защищают не только Россию, они защищают и нашу Отчизну на дальних подступах.Есть выход: заложить камень для будущего Памятника (такой опыт у нас есть). Даст Бог, закончится Специальная военная операция, и наступит МИР, тогда и Памятник будет воздвигнут.Но до этого нам надо сначала подумать о главном Памятнике для нашей страны - о Памятнике Владиславу Григорьевичу Ардзинба - Первому Президенту Республики Абхазия, Главнокомандующему Абхазской Армии, Герою Абхазии, Кавалеру Ордена "Ахьӡ-Аԥша" Первой степени. И не только подумать, но и решить!С уважением, Мзия Бейя, Герой Абхазии".

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