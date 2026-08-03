С ноткой ностальгии: открытие XXIV фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…"

XXIV фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" собрал сотни зрителей из Абхазии и России. Мероприятие посетили президент Бадра Гунба с супругой, вице-президент Беслан Бигвава, спикер Лаша Ашуба, члены Кабинета министров, депутаты, посол России Вячеслав Гладков.На сцене вместе с Народной артисткой Абхазии и России Хиблой Герзмава выступили артисты Большого джазового оркестра под руководством Петра Востокова. Музыканты приехали в Абхазию впервые.Они исполнили советские песни в джазовой аранжировке, а также абхазские и русские народные композиции. Эта программа была создала около полугода назад и в Москве еще не игралась. Первой исполненной композицией стала "Песнь о скале".Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" проводится при поддержке правительства и Министерства культуры Абхазии, Министерства культуры России и российского Президентского фонда культурных инициатив.
XXIV фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" открылся на театральной площади в Сухуме 2 августа.
XXIV фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" собрал сотни зрителей из Абхазии и России.
Мероприятие посетили президент Бадра Гунба с супругой, вице-президент Беслан Бигвава, спикер Лаша Ашуба, члены Кабинета министров, депутаты, посол России Вячеслав Гладков.
На сцене вместе с Народной артисткой Абхазии и России Хиблой Герзмава выступили артисты Большого джазового оркестра под руководством Петра Востокова. Музыканты приехали в Абхазию впервые.
Они исполнили советские песни в джазовой аранжировке, а также абхазские и русские народные композиции. Эта программа была создала около полугода назад и в Москве еще не игралась. Первой исполненной композицией стала "Песнь о скале".
Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" проводится при поддержке правительства и Министерства культуры Абхазии, Министерства культуры России и российского Президентского фонда культурных инициатив.