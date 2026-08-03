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С ноткой ностальгии: открытие XXIV фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…"
С ноткой ностальгии: открытие XXIV фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…"
Sputnik Абхазия
XXIV фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" открылся на театральной площади в Сухуме 2 августа. 03.08.2026, Sputnik Абхазия
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XXIV фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" собрал сотни зрителей из Абхазии и России. Мероприятие посетили президент Бадра Гунба с супругой, вице-президент Беслан Бигвава, спикер Лаша Ашуба, члены Кабинета министров, депутаты, посол России Вячеслав Гладков.На сцене вместе с Народной артисткой Абхазии и России Хиблой Герзмава выступили артисты Большого джазового оркестра под руководством Петра Востокова. Музыканты приехали в Абхазию впервые.Они исполнили советские песни в джазовой аранжировке, а также абхазские и русские народные композиции. Эта программа была создала около полугода назад и в Москве еще не игралась. Первой исполненной композицией стала "Песнь о скале".Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" проводится при поддержке правительства и Министерства культуры Абхазии, Министерства культуры России и российского Президентского фонда культурных инициатив.
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мультимедиа, фото , абхазия, фото

С ноткой ностальгии: открытие XXIV фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…"

17:58 03.08.2026
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XXIV фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" открылся на театральной площади в Сухуме 2 августа.
XXIV фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" собрал сотни зрителей из Абхазии и России.
Мероприятие посетили президент Бадра Гунба с супругой, вице-президент Беслан Бигвава, спикер Лаша Ашуба, члены Кабинета министров, депутаты, посол России Вячеслав Гладков.
На сцене вместе с Народной артисткой Абхазии и России Хиблой Герзмава выступили артисты Большого джазового оркестра под руководством Петра Востокова. Музыканты приехали в Абхазию впервые.
Они исполнили советские песни в джазовой аранжировке, а также абхазские и русские народные композиции. Эта программа была создала около полугода назад и в Москве еще не игралась. Первой исполненной композицией стала "Песнь о скале".
Фестиваль "Хибла Герзмава приглашает…" проводится при поддержке правительства и Министерства культуры Абхазии, Министерства культуры России и российского Президентского фонда культурных инициатив.
© Sputnik / Томас Тхайцук

На театральной площади в Сухуме прошло открытие XXIV фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…".

На театральной площади в Сухуме прошло открытие XXIV фестиваля &quot;Хибла Герзмава приглашает…&quot;. - Sputnik Абхазия
1/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

На театральной площади в Сухуме прошло открытие XXIV фестиваля "Хибла Герзмава приглашает…".

© Sputnik / Томас Тхайцук

На сцену вышла Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава вместе с Большим джазовым оркестром под управлением Петра Востокова.

На сцену вышла Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава вместе с Большим джазовым оркестром под управлением Петра Востокова. - Sputnik Абхазия
2/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

На сцену вышла Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава вместе с Большим джазовым оркестром под управлением Петра Востокова.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Артисты исполнили советские песни в джазовой аранжировке.

Артисты исполнили советские песни в джазовой аранжировке. - Sputnik Абхазия
3/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Артисты исполнили советские песни в джазовой аранжировке.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль был посвящен родителям Хиблы Герзмава.

Фестиваль был посвящен родителям Хиблы Герзмава. - Sputnik Абхазия
4/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль был посвящен родителям Хиблы Герзмава.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Прозвучали также абхазские и русские народные песни.

Прозвучали также абхазские и русские народные песни. - Sputnik Абхазия
5/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Прозвучали также абхазские и русские народные песни.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Артисты прошли на сцену по красной ковровой дорожке.

Артисты прошли на сцену по красной ковровой дорожке. - Sputnik Абхазия
6/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Артисты прошли на сцену по красной ковровой дорожке.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль проводится при поддержке правительства и Министерства культуры Абхазии, Министерства культуры России и российского Президентского фонда культурных инициатив.

Фестиваль проводится при поддержке правительства и Министерства культуры Абхазии, Министерства культуры России и российского Президентского фонда культурных инициатив. - Sputnik Абхазия
7/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Фестиваль проводится при поддержке правительства и Министерства культуры Абхазии, Министерства культуры России и российского Президентского фонда культурных инициатив.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Программа фестиваля была подготовлена около полугода назад.

Программа фестиваля была подготовлена около полугода назад. - Sputnik Абхазия
8/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Программа фестиваля была подготовлена около полугода назад.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Концерт посетили сотни жителей и гостей Абхазии.

Концерт посетили сотни жителей и гостей Абхазии. - Sputnik Абхазия
9/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Концерт посетили сотни жителей и гостей Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Прозвучали советские песни 1930-х, 1940-х и 1950-х годов.

Прозвучали советские песни 1930-х, 1940-х и 1950-х годов. - Sputnik Абхазия
10/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Прозвучали советские песни 1930-х, 1940-х и 1950-х годов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Музыканты Большого джазового оркестра блестяще исполнили все композиции.

Музыканты Большого джазового оркестра блестяще исполнили все композиции. - Sputnik Абхазия
11/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Музыканты Большого джазового оркестра блестяще исполнили все композиции.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Необычное сочетание джазовой музыки и оперы приятно удивило зрителей.

Необычное сочетание джазовой музыки и оперы приятно удивило зрителей. - Sputnik Абхазия
12/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Необычное сочетание джазовой музыки и оперы приятно удивило зрителей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В концерте было задействовано несколько десятков музыкальных инструментов.

В концерте было задействовано несколько десятков музыкальных инструментов. - Sputnik Абхазия
13/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В концерте было задействовано несколько десятков музыкальных инструментов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Следующий концерт в рамках фестиваля состоится у стен Бедийского храма 5 августа.

Следующий концерт в рамках фестиваля состоится у стен Бедийского храма 5 августа. - Sputnik Абхазия
14/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Следующий концерт в рамках фестиваля состоится у стен Бедийского храма 5 августа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Гала-концерт пройдет в Государственном концертном зале Пицундского храма 8 августа.

Гала-концерт пройдет в Государственном концертном зале Пицундского храма 8 августа. - Sputnik Абхазия
15/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Гала-концерт пройдет в Государственном концертном зале Пицундского храма 8 августа.

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