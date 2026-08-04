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Гладков в Абхазии: посол, который не "заслуженно отдыхает", а работает с первого дня

Гладков в Абхазии: посол, который не "заслуженно отдыхает", а работает с первого дня

Sputnik Абхазия

Разговор при галстуках Вячеслав Гладков 26 июня официально назначен послом России в Абхазии. Он покинул пост губернатора Белгородской области 13 мая, написав... 04.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-04T13:20+0300

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Разговор при галстуках Вячеслав Гладков 26 июня официально назначен послом России в Абхазии. Он покинул пост губернатора Белгородской области 13 мая, написав заявление "по собственному желанию". Белгородчина при нём стала регионом фактически военного времени: обстрелы, БПЛА, эвакуации, восстановление разрушенного — и всё это в режиме постоянной публичной ответственности. Он был тем, кто ежедневно выходил к людям и держал регион в информационном и управленческом тонусе. Показательно и то, что в марте 2026 года он открыто критиковал решения Москвы по отключению мобильного интернета, из‑за которых жители не получали оповещения об угрозах БПЛА. Для системы такой стиль редкий — но для прифронтового региона логика проста: безопасность людей важнее красивых отчётов.И если смотреть на это назначение не через привычную оптику "сослали/убрали", а через логику задач, которые Москва сейчас решает на южном направлении, картина получается совсем другая: это не наказание, а перевод управленца, который привык работать в режиме постоянного давления — туда, где нужен именно такой стиль.В Абхазии он вошёл в работу так же: не раскачивается, не выжидает. За июль — плотная череда встреч, и важен даже не их статус, а то, что охват широкий: власть, безопасность, социальная сфера, гуманитарные вопросы, вера, память, повседневные риски.Вот что уже было официально:• 31 июля — встреча с новым министром по чрезвычайным ситуациям Абхазии. Тема ЧС там вообще не "второй план": горы, погода, инфраструктура — всё требует готовности. • 30 июля — встреча с Уполномоченным по правам ребёнка. • 30 июля — встреча с Уполномоченным по правам человека. Это всегда про конкретных людей и конкретные ситуации, а не про отчёты. • 30 июля — встреча с и.о. управляющего Абхазской Православной Церкви иереем Виссарионом (Аплиаа) — важная для Абхазии линия доверия и внутреннего баланса. • 24 июля — рабочая встреча с министром иностранных дел Абхазии Олегом Барциц. • 23 июля — участие во встрече министра транспорта РФ Андрея Никитина с президентом Абхазии Бадрой Гунба. Это уже про вещи, которые люди ощущают ежедневно: дороги, логистика, движение, связь. • 20 июля — встреча со спикером парламента Лашей Ашуба. • 17 июля — посольство поздравило с 90‑летием ветерана, жительницу блокадного Ленинграда Нону Мол-оглы. Казалось бы, "маленькая" новость — но именно из таких вещей и складывается ощущение, что тебя видят и помнят.Если собрать всё это в одно впечатление, то оно простое: Гладков не пытается "светиться", он пытается выстроить рабочие отношения со всеми, кто реально влияет на жизнь республики — от правительства до социальных институтов. И это, честно говоря, выглядит здраво.Есть и политический контекст, который часто пытаются подать сенсационно. Да, два бывших заместителя Гладкова — Рустэм Зайнуллин и Владимир Базаров — фигурируют в коррупционных делах; Зайнуллин был задержан в июне 2025 года по подозрению в злоупотреблениях при строительстве фортификаций, Базарова подозревают во взятках. Сам Гладков под следствием не оказался, но перевод в Абхазию объективно позволяет дистанцироваться от токсичных историй окружения и закрыть тему попыток "пришить" ему чужую ответственность.Если аккуратно обозначить ещё одну важную линию: импульс Абхазии второй год задаёт Кириенко как куратор от Москвы, и приход Гладкова выглядит как решение сделать этот импульс постоянным — чтобы работа шла не от визита куратора к визиту, а в обычные рабочие дни, на земле, через посольство.Именно поэтому назначение Гладкова в Абхазию — не про "убрали", а про "поставили". Поставили человека с опытом антикризисного управления и привычкой работать в режиме давления — туда, где результат зависит не от громких заявлений, а от плотной ежедневной сборки связей, проектов и доверия. Судя по старту, он за этим и приехал.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.

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