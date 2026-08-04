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Аҿкчымазарақәа рганахьала аҭагылазаашьа зеиԥшроу: аҳақьым лцәажәара
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Артур Гагулия и Ирина Турава - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2022
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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"Осторожно, спойлер!": Анджелина Джоли и подборка книг о море
"Осторожно, спойлер!": Анджелина Джоли и подборка книг о море
Sputnik Абхазия
Ведущие передачи "Осторожно, спойлер!" в этот раз представят вашему вниманию подборку книг о море и разбор фильмографии иконы Голливуда Анджелины Джоли в... 04.08.2026, Sputnik Абхазия
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"Осторожно, спойлер!": Анджелина Джоли и фильм "Кутюр"
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"Осторожно, спойлер!": Анджелина Джоли и фильм "Кутюр"
Ведущие передачи "Осторожно, спойлер!" в этот раз представят вашему вниманию подборку книг о море и разбор фильмографии иконы Голливуда Анджелины Джоли в рамках новинки с ее участием, фильма "Кутюр".Слушайте подкаст.
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осторожно, спойлер , подкасты, кино, книги, аудио
осторожно, спойлер , подкасты, кино, книги, аудио

"Осторожно, спойлер!": Анджелина Джоли и подборка книг о море

10:22 04.08.2026 (обновлено: 10:44 04.08.2026)
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": Анджелина Джоли и фильм "Кутюр"
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Ведущие передачи "Осторожно, спойлер!" в этот раз представят вашему вниманию подборку книг о море и разбор фильмографии иконы Голливуда Анджелины Джоли в рамках новинки с ее участием, фильма "Кутюр".
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