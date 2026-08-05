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Будущее рядом: БпЛА в стратосфере – надолго

Будущее рядом: БпЛА в стратосфере – надолго

Sputnik Абхазия

Тактика применения разведывательных и ударных дронов в современных военных конфликтах требует освоения всего диапазона стратосферы и мезосферы – до границ... 05.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-05T13:13+0300

2026-08-05T13:13+0300

2026-08-05T13:41+0300

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Тактика применения разведывательных и ударных дронов в современных военных конфликтах требует освоения всего диапазона стратосферы и мезосферы – до границ ближнего космоса, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Применение аэростатов в качестве платформы для крылатых летательных аппаратов – идея не новая. Американо-германская инженерная команда корпорации "Гудеар-Цеппелин" еще в 1920-х построила два дирижабля-авианосца – "Акрон" и "Мейкон", которые могли переносить, запускать и принимать до шести боевых самолетов. Сегодня войскам необходимы качественно иные ударные возможности, технологии и рубежи.Американская компания Aerostar 27 июля сообщила об успешных испытаниях ее конструкции Lightning в качестве стартовой платформы для одного разведывательного беспилотника Apollo-R. Масштабируемая архитектура открывает путь к более крупной концепции "носителя". Компания Aerostar разрабатывает высотные аэростаты, способные нести несколько ударных БпЛА. Эти высотные конструкции оснащены GPS-навигацией, солнечными батареями, двигателями, способны перемещаться в нужные районы, долгое время удерживать позицию/высоту. Модель Thunder может более 60 суток патрулировать высоты до 23 км с полезной нагрузкой 90 кг.Электронные датчики в стратосфере гораздо ближе к поверхности Земли, нежели разведывательные космические аппараты на орбите. Ударные дроны могут находиться на борту аэростата длительное время, не расходуя топливо или заряд батареи. Подобные возможности востребованы не только армией США. Европейские страны НАТО также стремятся освоить "зону очень больших высот" (до 100 км), которая дает преимущества разведке, применению ударных дронов с маневрирующих аэростатов.Первый полет французского стратосферного беспилотника Heliblade состоялся 24 июля. Экспериментальный БПЛА с длиной лопасти/крыла 18 м и взлетной массой 4 кг создан с прицелом на многомесячные полеты на высотах более 20 км – за счет солнечной энергии. У французского военного ведомства имеются и другие стратосферные проекты – маневрирующий аэростат BALMAN, автономный дирижабль Stratobus, псевдоспутник Zephyr.Немногим ранее, в июле испытан беспилотник Phasa-35, британской оборонной компании BAE Systems. Дрон достиг высоты 20 км, стратосферный полет продлился сутки. Цель создателей Phasa-35 – беспосадочные рейды в течение года. Натовские придумки вполне интегрированы в суровую реальность.Не только украинский ТВДНад Севастополем 26 мая уничтожены на высоте около 7 км воздушные шары, с которых сбрасывали малые электрические ударные дроны самолетного типа. Конструкция "баллон + БПЛА" с простейшей электроникой и аккумулятором напомнила специалистам исконно американский проект CICADA – интеграцию микро-дрона с высотным аэростатом компании Raven Industries. Испытания состоялись в 2011-м в Аризоне. Дрон за 15 лет "подрос", и превратился в барражирующий Hornet с боевой нагрузкой до 5 кг.Сотрудники ФСБ России 13 июля предотвратили беспрецедентную по масштабу и степени угрозы серию терактов на территории России, с использованием FPV-дронов и аэростатов. Украинский ТВД – натовский полигон для испытаний всего нового, для экспериментов. С увеличением высот и возможностей БпЛА растут угрозы. НАТО 29 июля запустила миллиардную инновационную программу "противодействия российским беспилотникам" в пяти технологических областях, включая "высотные платформы".Американцы на своем опыте убедились в опасной эффективности стратосферных систем, когда в начале 2023 года китайские высотные аэростаты с солнечными батареями и спецтехникой на борту многократно попрали суверенитет США. Первый исполинский аэростат вошел в воздушное пространство над Аляской 27 января – на высоте около 40 км, и 31 января оказался над штатом Айдахо. Американский президент Джо Байден только 1 февраля отдал приказ об уничтожении объекта. Истребители 5-го поколения F-35 и F-22 сделали несколько позорных попыток, чтобы "приземлить" аэростат. В Пекине заявили: это китайский метеозонд, который "сбился с курса". Пентагона усилил наблюдение, перенастроил аппаратуру Североамериканской системы ПВО-ПРО, и 11 – 12 февраля американским летчикам пришлось гоняться еще за тремя "зондами" – над Аляской, Мичиганом и Юконом.Неслучайно так обеспокоен Конгресс США: запуск "стратегического" аэростата с морского судна или из труднодоступной местности делает отслеживание источника и аппаратуры на борту практически невозможным. Роль загнанной жертвы крайне непривычна для "гегемона". А Китай "видит в будущем рои дронов, запускаемых с воздушных шаров".Москва особо не афиширует свои стратосферные возможности, однако известно: еще в 2022 году в России создан многофункциональный дирижабль ДП-3 грузоподъемностью три тонны. Российская беспилотная стратосферная платформа "Барраж-1" предназначена для работы на высотах более 20 км с нагрузкой до 100 кг, и способна заменить систему Starlink в зоне специальной военной операции.Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики (ДКБА) – ведущее российское предприятие по разработке и выпуску аэростатных комплексов в промышленных масштабах. По данным Ростеха, приоритетное направление ДКБА – создание средств грузоподъемностью от 30 до 200 тонн для труднодоступных районов Арктики, и не только. Ощутите разницу "весовых категорий"!Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко на MAX– и в Telegram.

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россия, военная техника, мнение, колумнисты, авторы, аналитика