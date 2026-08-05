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Классическая премьера: Куджба и Легатов о IV Пицундском фестивале

Классическая премьера: Куджба и Легатов о IV Пицундском фестивале

Sputnik Абхазия

IV Пицундский международный музыкальный фестиваль прошел в стенах государственного концертного зала Пицундского храма с 27 июля по 1 августа. 05.08.2026, Sputnik Абхазия

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Главным событием IV Пицундского музыкального фестиваля стало первое выступление международного симфонического оркестра, подчеркнул худрук фестиваля Барас Куджба. Новый коллектив представил три разные большие программы. В первый день они сыграли произведения композиторов Шнитке, Сен-Санса, Брейтона, которые прозвучали впервые в стенах Пицундского храма. Программа фестиваля была яркой и насыщенной. За шесть дней было проведено 11 разных концертных программ с участием около 120 артистов из Абхазии и России.На церемонии закрытия артисты исполнили "Фантазию" Бетховена, которая также впервые прозвучала на этой сцене. Подробнее в видео Sputnik.

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