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Развитие молодежной политики: Беслан Аршба о разработке новой программы
Развитие молодежной политики: Беслан Аршба о разработке новой программы
Sputnik Абхазия
До 20 августа программа развития молодежной политики будет представлена руководству Абхазии. 05.08.2026, Sputnik Абхазия
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Разработка программы развития молодежной политики началась с поручения президента Бадры Гунба, рассказал в эфире радио Sputnik начальник отдела по работе с молодежью Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорту Беслан Аршба."Президент обозначил четкие сроки – до 1 февраля 2026 года разработать программу развития молодежной политики на ближайшие пять лет", – подчеркнул он.Комитет провел большое исследование, которое вылилось в проект программы. Он включает в себя внесение изменений в закон "О государственной молодежной политике в Республике Абхазия" и создание нормативно-правовых актов со стороны Кабинета министров.
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Развитие молодежной политики: Беслан Аршба о разработке новой программы

19:00 05.08.2026
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До 20 августа программа развития молодежной политики будет представлена руководству Абхазии.
Разработка программы развития молодежной политики началась с поручения президента Бадры Гунба, рассказал в эфире радио Sputnik начальник отдела по работе с молодежью Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорту Беслан Аршба.

"Президент обозначил четкие сроки – до 1 февраля 2026 года разработать программу развития молодежной политики на ближайшие пять лет", – подчеркнул он.

Комитет провел большое исследование, которое вылилось в проект программы. Он включает в себя внесение изменений в закон "О государственной молодежной политике в Республике Абхазия" и создание нормативно-правовых актов со стороны Кабинета министров.
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