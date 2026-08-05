Развитие молодежной политики: Беслан Аршба о разработке новой программы

Разработка программы развития молодежной политики началась с поручения президента Бадры Гунба, рассказал в эфире радио Sputnik начальник отдела по работе с молодежью Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорту Беслан Аршба.



"Президент обозначил четкие сроки – до 1 февраля 2026 года разработать программу развития молодежной политики на ближайшие пять лет", – подчеркнул он.



Комитет провел большое исследование, которое вылилось в проект программы. Он включает в себя внесение изменений в закон "О государственной молодежной политике в Республике Абхазия" и создание нормативно-правовых актов со стороны Кабинета министров.