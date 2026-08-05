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Развитие молодежной политики: Беслан Аршба о разработке новой программы
Развитие молодежной политики: Беслан Аршба о разработке новой программы
Sputnik Абхазия
До 20 августа программа развития молодежной политики будет представлена руководству Абхазии. 05.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-05T19:00+0300
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Разработка программы развития молодежной политики началась с поручения президента Бадры Гунба, рассказал в эфире радио Sputnik начальник отдела по работе с молодежью Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорту Беслан Аршба."Президент обозначил четкие сроки – до 1 февраля 2026 года разработать программу развития молодежной политики на ближайшие пять лет", – подчеркнул он.Комитет провел большое исследование, которое вылилось в проект программы. Он включает в себя внесение изменений в закон "О государственной молодежной политике в Республике Абхазия" и создание нормативно-правовых актов со стороны Кабинета министров.
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абхазия, новости, видео, мультимедиа, молодежная политика, видео
абхазия, новости, видео, мультимедиа, молодежная политика, видео
Развитие молодежной политики: Беслан Аршба о разработке новой программы
До 20 августа программа развития молодежной политики будет представлена руководству Абхазии.
Разработка программы развития молодежной политики началась с поручения президента Бадры Гунба, рассказал в эфире радио Sputnik начальник отдела по работе с молодежью Госкомитета Абхазии по делам молодежи и спорту Беслан Аршба.
"Президент обозначил четкие сроки – до 1 февраля 2026 года разработать программу развития молодежной политики на ближайшие пять лет", – подчеркнул он.
Комитет провел большое исследование, которое вылилось в проект программы. Он включает в себя внесение изменений в закон "О государственной молодежной политике в Республике Абхазия" и создание нормативно-правовых актов со стороны Кабинета министров.