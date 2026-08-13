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Гонки на воде: Республиканский турнир по плаванию в Сухуме

Гонки на воде: Республиканский турнир по плаванию в Сухуме

Sputnik Абхазия

Республиканский турнир по плаванию прошел сегодня в олимпийском бассейне в Сухуме. 13.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-13T23:14+0300

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В первенстве приняли участие школьники в пяти возрастных категориях.Дети 6-7 лет плыли 25 метров, 9-10 лет — 50 метров, 11-12 и 13-14 лет — 100 метров, а участники 15-17 лет — 200 метров.Младшая возрастная группа плыла кролем, на спине и брассом. Все остальные возрастные категории соревновались в четырех стилях — кроль, на спине, брасс и баттерфляй.

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