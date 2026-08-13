Гонки на воде: Республиканский турнир по плаванию в Сухуме
Дети 6-7 лет плыли 25 метров, 9-10 лет — 50 метров, 11-12 и 13-14 лет — 100 метров, а участники 15-17 лет — 200 метров.
Младшая возрастная группа плыла кролем, на спине и брассом. Все остальные возрастные категории соревновались в четырех стилях — кроль, на спине, брасс и баттерфляй.
Республиканский турнир по плаванию прошел в Сухуме.
Республиканский турнир по плаванию прошел в Сухуме.
Он был приурочен ко Дню физкультурника, который отмечается в республике 8 августа.
Он был приурочен ко Дню физкультурника, который отмечается в республике 8 августа.
В соревнованиях приняли участие более 60 юных спортсменов.
В соревнованиях приняли участие более 60 юных спортсменов.
За победу боролись как абхазские пловцы, так и гости из России.
За победу боролись как абхазские пловцы, так и гости из России.
Участники в возрасте от 6 до 17 лет соревновались на дистанциях в 25, 50, 100 и 200 метров.
Участники в возрасте от 6 до 17 лет соревновались на дистанциях в 25, 50, 100 и 200 метров.
Плавали спортсмены в четырех стилях — кроль, на спине, брасс и баттерфляй.
Плавали спортсмены в четырех стилях — кроль, на спине, брасс и баттерфляй.
В турнире участвовали как уже опытные спортсмены, так и новички.
В турнире участвовали как уже опытные спортсмены, так и новички.
Победителям и призерам вручали кубки и грамоты.
Победителям и призерам вручали кубки и грамоты.
Турнир обслуживали местные специалисты и судьи из России.
Турнир обслуживали местные специалисты и судьи из России.
Юные пловцы фотографируются с заслуженными наградами.
Юные пловцы фотографируются с заслуженными наградами.
Республиканский турнир по плаванию проводится в Абхазии ежегодно.
Республиканский турнир по плаванию проводится в Абхазии ежегодно.
Соревнования состоялись в Сухумском бассейне.
Соревнования состоялись в Сухумском бассейне.
Бассейн называют олимпийским, поскольку он был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве.
Бассейн называют олимпийским, поскольку он был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве.
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов бассейн сильно пострадал.
Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов бассейн сильно пострадал.
Восстановленный олимпийский бассейн открыли в 2022 году.
Восстановленный олимпийский бассейн открыли в 2022 году.