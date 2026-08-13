Гонки на воде: Республиканский турнир по плаванию в Сухуме

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсны аҭоурых арҵага ашәҟәы аиқәыршәашьа: аметодист лыҿцәажәара
13:04
26 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:30
3 мин
Аицәажәара
Аибашьра аветеран, аԥырҩы Заур Ешба иԥсадгьыл даԥхеит: агәалашәара
13:33
13 мин
Аиҿцәажәара
Афонҿыцтәи ашаха мҩа азҿлымҳара ахьынӡамоу: аԥшәмацәа руаӡәк ицәажәара
13:46
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Интервью
Управленцы-аналитики для туризма: программа университета для абхазской отрасли
14:04
24 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Главный четверг
Паспорт села: Джамбул Кортава о работе в Галском районе
14:33
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Акарпыжә аарыхыҩцәа рҽаҩра аҭира иацу ауадаҩрақәа: ахҳәаа
18:05
14 мин
Аицәажәара
Аибашьра аветеран, аԥырҩы Заур Ешба иԥсадгьыл даԥхеит: агәалашәара
18:18
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
2 мин
Актуальный комментарий
Как контролируется цена на бензин? Пояснение представителя Минэнерго
18:33
4 мин
Интервью
Управленцы-аналитики для туризма: программа университета для абхазской отрасли
18:38
21 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Акарпыжә аарыхыҩцәа рҽаҩра аҭира иацу ауадаҩрақәа: ахҳәаа
21:05
14 мин
Аицәажәара
Аибашьра аветеран, аԥырҩы Заур Ешба иԥсадгьыл даԥхеит: агәалашәара
21:18
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
2 мин
Актуальный комментарий
Как контролируется цена на бензин? Пояснение представителя Минэнерго
21:33
4 мин
Интервью
Управленцы-аналитики для туризма: программа университета для абхазской отрасли
21:38
21 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Акарпыжә аарыхыҩцәа рҽаҩра аҭира иацу ауадаҩрақәа: ахҳәаа
13:47
13 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Радио
Особая помощь детям: опыт Белгородской области и пути применения его в Абхазии
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:33
13 мин
Война от первого лица
Врачи на передовой: Отар Осия о медиках в Отечественной войне народа Абхазии
14:47
16 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260813/gonki-na-vode-respublikanskiy-turnir-po-plavaniyu-v-sukhume-1064955070.html
Гонки на воде: Республиканский турнир по плаванию в Сухуме
Гонки на воде: Республиканский турнир по плаванию в Сухуме
Sputnik Абхазия
Республиканский турнир по плаванию прошел сегодня в олимпийском бассейне в Сухуме. 13.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-13T23:14+0300
2026-08-13T23:14+0300
в абхазии
фото
мультимедиа
абхазия
спорт
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/08/0d/1064952758_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_47eced1c686dada0f60c5dfcda1c9067.jpg
В первенстве приняли участие школьники в пяти возрастных категориях.Дети 6-7 лет плыли 25 метров, 9-10 лет — 50 метров, 11-12 и 13-14 лет — 100 метров, а участники 15-17 лет — 200 метров.Младшая возрастная группа плыла кролем, на спине и брассом. Все остальные возрастные категории соревновались в четырех стилях — кроль, на спине, брасс и баттерфляй.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/08/0d/1064952758_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_dee75ba603c7b7dd0c1c460f9238762c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото , мультимедиа, абхазия, фото, спорт
фото , мультимедиа, абхазия, фото, спорт

Гонки на воде: Республиканский турнир по плаванию в Сухуме

23:14 13.08.2026
Подписаться
Республиканский турнир по плаванию прошел сегодня в олимпийском бассейне в Сухуме.
В первенстве приняли участие школьники в пяти возрастных категориях.

Дети 6-7 лет плыли 25 метров, 9-10 лет — 50 метров, 11-12 и 13-14 лет — 100 метров, а участники 15-17 лет — 200 метров.

Младшая возрастная группа плыла кролем, на спине и брассом. Все остальные возрастные категории соревновались в четырех стилях — кроль, на спине, брасс и баттерфляй.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Республиканский турнир по плаванию прошел в Сухуме.

Республиканский турнир по плаванию прошел в Сухуме. - Sputnik Абхазия
1/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Республиканский турнир по плаванию прошел в Сухуме.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Он был приурочен ко Дню физкультурника, который отмечается в республике 8 августа.

Он был приурочен ко Дню физкультурника, который отмечается в республике 8 августа. - Sputnik Абхазия
2/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Он был приурочен ко Дню физкультурника, который отмечается в республике 8 августа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В соревнованиях приняли участие более 60 юных спортсменов.

В соревнованиях приняли участие более 60 юных спортсменов. - Sputnik Абхазия
3/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В соревнованиях приняли участие более 60 юных спортсменов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

За победу боролись как абхазские пловцы, так и гости из России.

За победу боролись как абхазские пловцы, так и гости из России. - Sputnik Абхазия
4/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

За победу боролись как абхазские пловцы, так и гости из России.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники в возрасте от 6 до 17 лет соревновались на дистанциях в 25, 50, 100 и 200 метров.

Участники в возрасте от 6 до 17 лет соревновались на дистанциях в 25, 50, 100 и 200 метров. - Sputnik Абхазия
5/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Участники в возрасте от 6 до 17 лет соревновались на дистанциях в 25, 50, 100 и 200 метров.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Плавали спортсмены в четырех стилях — кроль, на спине, брасс и баттерфляй.

Плавали спортсмены в четырех стилях — кроль, на спине, брасс и баттерфляй. - Sputnik Абхазия
6/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Плавали спортсмены в четырех стилях — кроль, на спине, брасс и баттерфляй.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В турнире участвовали как уже опытные спортсмены, так и новички.

В турнире участвовали как уже опытные спортсмены, так и новички. - Sputnik Абхазия
7/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

В турнире участвовали как уже опытные спортсмены, так и новички.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Победителям и призерам вручали кубки и грамоты.

Победителям и призерам вручали кубки и грамоты. - Sputnik Абхазия
8/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Победителям и призерам вручали кубки и грамоты.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Турнир обслуживали местные специалисты и судьи из России.

Турнир обслуживали местные специалисты и судьи из России. - Sputnik Абхазия
9/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Турнир обслуживали местные специалисты и судьи из России.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Юные пловцы фотографируются с заслуженными наградами.

Юные пловцы фотографируются с заслуженными наградами. - Sputnik Абхазия
10/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Юные пловцы фотографируются с заслуженными наградами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Республиканский турнир по плаванию проводится в Абхазии ежегодно.

Республиканский турнир по плаванию проводится в Абхазии ежегодно. - Sputnik Абхазия
11/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Республиканский турнир по плаванию проводится в Абхазии ежегодно.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Соревнования состоялись в Сухумском бассейне.

Соревнования состоялись в Сухумском бассейне. - Sputnik Абхазия
12/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Соревнования состоялись в Сухумском бассейне.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Бассейн называют олимпийским, поскольку он был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве.

Бассейн называют олимпийским, поскольку он был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве. - Sputnik Абхазия
13/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Бассейн называют олимпийским, поскольку он был открыт в 1980 году к Олимпиаде в Москве.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов бассейн сильно пострадал.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов бассейн сильно пострадал. - Sputnik Абхазия
14/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов бассейн сильно пострадал.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Восстановленный олимпийский бассейн открыли в 2022 году.

Восстановленный олимпийский бассейн открыли в 2022 году. - Sputnik Абхазия
15/15
© Sputnik / Томас Тхайцук

Восстановленный олимпийский бассейн открыли в 2022 году.

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0