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Сельское хозяйство и программа "Жилище": Вараздат Миносян о реализации госпрограмм
Сельское хозяйство и программа "Жилище": Вараздат Миносян о реализации госпрограмм
Sputnik Абхазия
Свыше 1750 заявок зарегистрировано на участие в государственной программе "Развитие сельского хозяйства". 13.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-13T23:25+0300
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Общая сумма для реализации проектов по госпрограмме развития сельского хозяйства превышает миллиард рублей, сказал в интервью радио Sputnik вице-премьер правительства Абхазии Вараздат Миносян."Абсолютный чемпион по заявкам – это Очамчырский район, там порядка 870 заявок, на втором месте Гудаутский район. Основные направления это растениеводство, животноводство, малая механизация", – подчеркнул Миносян.Также вице-премьер сообщил, что в этом году впервые будут рассмотрены заявки по программе "Жилище" от семей с тремя и четырьмя детьми, а также от семей погибших.
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Сельское хозяйство и программа "Жилище": Вараздат Миносян о реализации госпрограмм
23:25 13.08.2026 (обновлено: 11:13 14.08.2026)
Свыше 1750 заявок зарегистрировано на участие в государственной программе "Развитие сельского хозяйства".
Общая сумма для реализации проектов по госпрограмме развития сельского хозяйства превышает миллиард рублей, сказал в интервью радио Sputnik вице-премьер правительства Абхазии Вараздат Миносян.
"Абсолютный чемпион по заявкам – это Очамчырский район, там порядка 870 заявок, на втором месте Гудаутский район. Основные направления это растениеводство, животноводство, малая механизация", – подчеркнул Миносян.
Также вице-премьер сообщил, что в этом году впервые будут рассмотрены заявки по программе "Жилище" от семей с тремя и четырьмя детьми, а также от семей погибших.