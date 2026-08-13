Сельское хозяйство и программа "Жилище": Вараздат Миносян о реализации госпрограмм

Общая сумма для реализации проектов по госпрограмме развития сельского хозяйства превышает миллиард рублей, сказал в интервью радио Sputnik вице-премьер правительства Абхазии Вараздат Миносян.



"Абсолютный чемпион по заявкам – это Очамчырский район, там порядка 870 заявок, на втором месте Гудаутский район. Основные направления это растениеводство, животноводство, малая механизация", – подчеркнул Миносян.



Также вице-премьер сообщил, что в этом году впервые будут рассмотрены заявки по программе "Жилище" от семей с тремя и четырьмя детьми, а также от семей погибших.