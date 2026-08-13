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Сельское хозяйство и программа "Жилище": Вараздат Миносян о реализации госпрограмм
Сельское хозяйство и программа "Жилище": Вараздат Миносян о реализации госпрограмм
Sputnik Абхазия
Свыше 1750 заявок зарегистрировано на участие в государственной программе "Развитие сельского хозяйства". 13.08.2026, Sputnik Абхазия
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Общая сумма для реализации проектов по госпрограмме развития сельского хозяйства превышает миллиард рублей, сказал в интервью радио Sputnik вице-премьер правительства Абхазии Вараздат Миносян."Абсолютный чемпион по заявкам – это Очамчырский район, там порядка 870 заявок, на втором месте Гудаутский район. Основные направления это растениеводство, животноводство, малая механизация", – подчеркнул Миносян.Также вице-премьер сообщил, что в этом году впервые будут рассмотрены заявки по программе "Жилище" от семей с тремя и четырьмя детьми, а также от семей погибших.
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Сельское хозяйство и программа "Жилище": Вараздат Миносян о реализации госпрограмм

23:25 13.08.2026 (обновлено: 11:13 14.08.2026)
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Свыше 1750 заявок зарегистрировано на участие в государственной программе "Развитие сельского хозяйства".
Общая сумма для реализации проектов по госпрограмме развития сельского хозяйства превышает миллиард рублей, сказал в интервью радио Sputnik вице-премьер правительства Абхазии Вараздат Миносян.

"Абсолютный чемпион по заявкам – это Очамчырский район, там порядка 870 заявок, на втором месте Гудаутский район. Основные направления это растениеводство, животноводство, малая механизация", – подчеркнул Миносян.

Также вице-премьер сообщил, что в этом году впервые будут рассмотрены заявки по программе "Жилище" от семей с тремя и четырьмя детьми, а также от семей погибших.
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