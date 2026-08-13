https://sputnik-abkhazia.ru/20260813/skhemu-moshennikov-pered-1-sentyabrya-raskryli-v-gosdume-1064947046.html

Схему мошенников перед 1 сентября раскрыли в Госдуме

Схему мошенников перед 1 сентября раскрыли в Госдуме

Sputnik Абхазия

Проводить разговоры о цифровой безопасности перед 1 сентября нужно не только с детьми, но и с их родителями. 13.08.2026, Sputnik Абхазия

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технологии

мошенники

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СУХУМ, 13 авг – Sputnik. Перед 1 сентября мошенники используют тревожность родителей и дефицит времени и рассылают сообщения от имени школы, родительского комитета или госслужб, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.Еще одна ловушка – фальшивые магазины и объявления с "последними комплектами" школьной формы и учебников по подозрительно низкой цене. Так мошенники давят на срочность, которая влияет на способность людей мыслить критически."Есть и еще одна важная деталь: перед учебным годом мошенники могут атаковать не только родителей, но и детей. Под видом школьных чатов, конкурсов, бесплатных подписок или "подарков первоклассникам" подростка могут попытаться вывести на фишинговый сайт или убедить установить неизвестное приложение", – уточнил депутат.Поэтому, добавил Немкин, проводить разговор о цифровой безопасности нужно не только со взрослыми, но и с детьми.

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технологии, мошенники