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Схему мошенников перед 1 сентября раскрыли в Госдуме
Схему мошенников перед 1 сентября раскрыли в Госдуме
Sputnik Абхазия
Проводить разговоры о цифровой безопасности перед 1 сентября нужно не только с детьми, но и с их родителями. 13.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-13T09:27+0300
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СУХУМ, 13 авг – Sputnik. Перед 1 сентября мошенники используют тревожность родителей и дефицит времени и рассылают сообщения от имени школы, родительского комитета или госслужб, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.Еще одна ловушка – фальшивые магазины и объявления с "последними комплектами" школьной формы и учебников по подозрительно низкой цене. Так мошенники давят на срочность, которая влияет на способность людей мыслить критически."Есть и еще одна важная деталь: перед учебным годом мошенники могут атаковать не только родителей, но и детей. Под видом школьных чатов, конкурсов, бесплатных подписок или "подарков первоклассникам" подростка могут попытаться вывести на фишинговый сайт или убедить установить неизвестное приложение", – уточнил депутат.Поэтому, добавил Немкин, проводить разговор о цифровой безопасности нужно не только со взрослыми, но и с детьми.
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технологии, мошенники
технологии, мошенники

Схему мошенников перед 1 сентября раскрыли в Госдуме

09:27 13.08.2026 (обновлено: 11:28 13.08.2026)
© Sputnik / Томас Тхайцук Человек с телефоном в руках
Человек с телефоном в руках - Sputnik Абхазия, 1920, 13.08.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Проводить разговоры о цифровой безопасности перед 1 сентября нужно не только с детьми, но и с их родителями.
СУХУМ, 13 авг – Sputnik. Перед 1 сентября мошенники используют тревожность родителей и дефицит времени и рассылают сообщения от имени школы, родительского комитета или госслужб, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

"Особенно хорошо работают сообщения от имени школы, родительского комитета или якобы государственных служб: "собираем на подарок", "нужно оплатить питание", "подтвердите льготу", "вам положена выплата к 1 сентября". Дальше человека могут перевести на поддельную страницу оплаты или выманить данные карты и код из СМС", – уточнил он.

Еще одна ловушка – фальшивые магазины и объявления с "последними комплектами" школьной формы и учебников по подозрительно низкой цене. Так мошенники давят на срочность, которая влияет на способность людей мыслить критически.
"Есть и еще одна важная деталь: перед учебным годом мошенники могут атаковать не только родителей, но и детей. Под видом школьных чатов, конкурсов, бесплатных подписок или "подарков первоклассникам" подростка могут попытаться вывести на фишинговый сайт или убедить установить неизвестное приложение", – уточнил депутат.
Поэтому, добавил Немкин, проводить разговор о цифровой безопасности нужно не только со взрослыми, но и с детьми.
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