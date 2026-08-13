https://sputnik-abkhazia.ru/20260813/vkusno-vygodno-i-zrelischno-kylych-rasskazal-o-potentsiale-gastroturizma-v-abkhazii-1064975357.html

Вкусно, выгодно и зрелищно: Кылыч рассказал о потенциале гастротуризма в Абхазии

Вкусно, выгодно и зрелищно: Кылыч рассказал о потенциале гастротуризма в Абхазии

Sputnik Абхазия

Повышенный интерес к гастротуризму ждет Абхазию в ближайшие 5-10 лет, и работа над этим уже активно ведется, сообщил шеф-повар Шамиль Кылыч. 13.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-13T23:31+0300

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У Абхазии большой потенциал в гастрономическом туризме, и это направление необходимо развивать, в том числе и для увеличения количества гостей, считает Шамиль Кылыч.При этом он подчеркнул важность подачи национальных блюд. Делать это можно с современным подходом для вызывания эмоций, но блюда непременно должны оставаться вкусными.В качестве примера заинтересованности в национальной кухне он привел один из популярных абхазских ресторанов в Москве "Ача-Чача".Если в российской столице абхазская кухня пользуется спросом, то попробовать ее внутри самой страны гостям будет еще интереснее, уверен он.

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