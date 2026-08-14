https://sputnik-abkhazia.ru/20260814/novyy-trend-na-organiku-ili-sheptatelnyy-realizm-1065062036.html

Новый тренд на "органику" или "шептательный реализм"

Новый тренд на "органику" или "шептательный реализм"

Sputnik Абхазия

Директор театра говорит | Ираклий Хинтба 14.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-14T17:43+0300

2026-08-14T17:43+0300

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Директор театра говорит | Ираклий ХинтбаСмотрю на платформе START новый сериал - модный, распиаренный, с высоким рейтингом. Видимо, я отстал от времени, но неестественность диалогов и неправдоподобный сценарий - это все-таки плохо. Но главная претензия в том, что смотреть этот русскоязычный сериал мне приходится с русскими субтитрами, так как я не могу разобрать практически ничего из того, что якобы говорят, а на самом деле - мямлят, актёры. Видимо, это новый тренд на "естественность" и "органику", но для меня такой "шептательный реализм" - явная культурная и профессиональная проблема.Да, в обычной жизни мы можем говорить сбивчиво, тихо, глотая окончания, шепотом или сквозь зубы, но киноискусство требует соблюдения высоких стандартов качества речи. Обратите внимание как работают большие, настоящие актёры в широком метре и сериалах - слышна каждая буква. Но таких актеров боятся режиссеры и продюсеры, они берут людей с улицы, модных персонажей, засветившихся в других проектах, блогеров и "лидеров мнений", либо актёров похуже, чтобы платить меньше - и в результате мы получаем продукт соответствующего качества, а эти "недорежиссеры", занижая стандарты, сохраняют в целости чувство собственного достоинства. В общем, я разочарован.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.

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