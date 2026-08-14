https://sputnik-abkhazia.ru/20260814/vrachi-na-peredovoy-otar-osiya-o-medikakh-v-otechestvennoy-voyne-naroda-abkhazii-1064990412.html
Врачи на передовой: Отар Осия о медиках в Отечественной войне народа Абхазии
Врачи на передовой: Отар Осия о медиках в Отечественной войне народа Абхазии
Sputnik Абхазия
В первые часы Отечественной войны народа Абхазии вместе с бойцами на передовую фактически вышли врачи, медсестры и санитары. Они спасали раненых, работали под... 14.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-14T14:33+0300
2026-08-14T14:33+0300
2026-08-14T15:56+0300
радио
абхазия
отечественная война народа абхазии (1992-1993)
медики
раненые
бойцы
передовая
госпитали
подкасты
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/08/0e/1064990510_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_af7a188081907b0acc1948a11da50b6f.jpg
Врачи на передовой: Отар Осия о медиках в Отечественной войне народа Абхазии
Sputnik Абхазия
Врачи на передовой: Отар Осия о медиках в Отечественной войне народа Абхазии
В первые часы Отечественной войны народа Абхазии вместе с бойцами на передовую фактически вышли врачи, медсестры и санитары. Они спасали раненых, работали под обстрелом и создавали военную медицинскую службу практически с нуля. Вспоминаем первые дни войны в эфире радио Sputnik вместе с абхазским врачом Отаром Осия. Слушайте беседу.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/08/0e/1064990510_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2d9f5e6dc71f588c8d8d48c70af033c0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), медики, раненые, бойцы, передовая, госпитали, подкасты, аудио
абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), медики, раненые, бойцы, передовая, госпитали, подкасты, аудио
В первые часы Отечественной войны народа Абхазии вместе с бойцами на передовую фактически вышли врачи, медсестры и санитары. Они спасали раненых, работали под обстрелом и создавали военную медицинскую службу практически с нуля. Вспоминаем первые дни войны в эфире радио Sputnik вместе с абхазским врачом Отаром Осия.