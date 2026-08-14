https://sputnik-abkhazia.ru/20260814/vrachi-na-peredovoy-otar-osiya-o-medikakh-v-otechestvennoy-voyne-naroda-abkhazii-1064990412.html

Врачи на передовой: Отар Осия о медиках в Отечественной войне народа Абхазии

Врачи на передовой: Отар Осия о медиках в Отечественной войне народа Абхазии

Sputnik Абхазия

В первые часы Отечественной войны народа Абхазии вместе с бойцами на передовую фактически вышли врачи, медсестры и санитары. Они спасали раненых, работали под... 14.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-14T14:33+0300

2026-08-14T14:33+0300

2026-08-14T15:56+0300

радио

абхазия

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

медики

раненые

бойцы

передовая

госпитали

подкасты

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Врачи на передовой: Отар Осия о медиках в Отечественной войне народа Абхазии Sputnik Абхазия Врачи на передовой: Отар Осия о медиках в Отечественной войне народа Абхазии

В первые часы Отечественной войны народа Абхазии вместе с бойцами на передовую фактически вышли врачи, медсестры и санитары. Они спасали раненых, работали под обстрелом и создавали военную медицинскую службу практически с нуля. Вспоминаем первые дни войны в эфире радио Sputnik вместе с абхазским врачом Отаром Осия. Слушайте беседу.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), медики, раненые, бойцы, передовая, госпитали, подкасты, аудио