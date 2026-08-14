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Врачи на передовой: Отар Осия о медиках в Отечественной войне народа Абхазии
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Врачи на передовой: Отар Осия о медиках в Отечественной войне народа Абхазии
Врачи на передовой: Отар Осия о медиках в Отечественной войне народа Абхазии
Sputnik Абхазия
В первые часы Отечественной войны народа Абхазии вместе с бойцами на передовую фактически вышли врачи, медсестры и санитары. Они спасали раненых, работали под... 14.08.2026, Sputnik Абхазия
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Врачи на передовой: Отар Осия о медиках в Отечественной войне народа Абхазии
Sputnik Абхазия
Врачи на передовой: Отар Осия о медиках в Отечественной войне народа Абхазии
В первые часы Отечественной войны народа Абхазии вместе с бойцами на передовую фактически вышли врачи, медсестры и санитары. Они спасали раненых, работали под обстрелом и создавали военную медицинскую службу практически с нуля. Вспоминаем первые дни войны в эфире радио Sputnik вместе с абхазским врачом Отаром Осия. Слушайте беседу.
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абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), медики, раненые, бойцы, передовая, госпитали, подкасты, аудио
абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), медики, раненые, бойцы, передовая, госпитали, подкасты, аудио

Врачи на передовой: Отар Осия о медиках в Отечественной войне народа Абхазии

14:33 14.08.2026 (обновлено: 15:56 14.08.2026)
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Врачи на передовой: Отар Осия о медиках в Отечественной войне народа Абхазии
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В первые часы Отечественной войны народа Абхазии вместе с бойцами на передовую фактически вышли врачи, медсестры и санитары. Они спасали раненых, работали под обстрелом и создавали военную медицинскую службу практически с нуля. Вспоминаем первые дни войны в эфире радио Sputnik вместе с абхазским врачом Отаром Осия.
Слушайте беседу.
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