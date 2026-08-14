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Юный гений из Гулрыпша: 12-летний школьник обошел мастеров ФИДЕ
Юный гений из Гулрыпша: 12-летний школьник обошел мастеров ФИДЕ
Sputnik Абхазия
Армен Топчян стал победителем турнира по классическим шахматам "АПСНЫ 2026" в рамках XXIII Международного шахматного фестиваля "Абхазия ОПЕН 2026" в Сухуме... 14.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-14T16:02+0300
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Юный гений из Гулрыпша: 12-летний школьник обошел мастеров ФИДЕ
Sputnik Абхазия
Юный гений из Гулрыпша: 12-летний школьник обошел мастеров ФИДЕ
Армен Топчян стал победителем турнира по классическим шахматам "АПСНЫ 2026" в рамках XXIII Международного шахматного фестиваля "Абхазия ОПЕН 2026" в Сухуме. 12-летний шахматист из Гулрыпша опередил опытных российских мастеров. Второе место занял мастер ФИДЕ Валерий Шаньгин из Челябинска, третье – Артем Табарян из Сухума. В турнире приняли участие более 120 шахматистов из Абхазии и России.О стратегии своей игры, о том, как шахматы стали частью жизни юного спортсмена, слушайте в подкасте "Дополнительное время".***Слушайте аудио.
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дополнительное время, спорт, шахматы, федерация шахмат абхазии, аудио
дополнительное время, спорт, шахматы, федерация шахмат абхазии, аудио
Юный гений из Гулрыпша: 12-летний школьник обошел мастеров ФИДЕ
16:02 14.08.2026 (обновлено: 17:10 14.08.2026)
Армен Топчян стал победителем турнира по классическим шахматам "АПСНЫ 2026" в рамках XXIII Международного шахматного фестиваля "Абхазия ОПЕН 2026" в Сухуме. 12-летний шахматист из Гулрыпша опередил опытных российских мастеров. Второе место занял мастер ФИДЕ Валерий Шаньгин из Челябинска, третье – Артем Табарян из Сухума. В турнире приняли участие более 120 шахматистов из Абхазии и России.
О стратегии своей игры, о том, как шахматы стали частью жизни юного спортсмена, слушайте в подкасте "Дополнительное время".