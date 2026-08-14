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Затянуть раны войны: Отар Осия о работе медиков в 1992-1993 годы
Затянуть раны войны: Отар Осия о работе медиков в 1992-1993 годы
Sputnik Абхазия
Начало войны было неожиданностью для медицинских работников, сказал в интервью радио Sputnik глава Минздрава республики в 1993-1995 годы Отар Осия."Они не... 14.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-14T23:11+0300
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Начало войны было неожиданностью для медицинских работников, сказал в интервью радио Sputnik глава Минздрава республики в 1993-1995 годы Отар Осия."Они не стали сетовать на то, что чего-то не хватает, и с первого же дня начали оказывать не только первую, но и квалифицированную медицинскую помощь нашим раненым ребятам. Это говорит о том, что народ не пал духом", — подчеркнул он.Для того, чтобы помогать раненым бойцам, медицинское сообщество проводило организационные мероприятия. Все доступные больницы были перепрофилированы в военные госпитали. Всего за время войны было создано девять госпиталей.
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видео, мультимедиа, абхазия, овна, видео
видео, мультимедиа, абхазия, овна, видео
Затянуть раны войны: Отар Осия о работе медиков в 1992-1993 годы
Начало войны было неожиданностью для медицинских работников, сказал в интервью радио Sputnik глава Минздрава республики в 1993-1995 годы Отар Осия.
"Они не стали сетовать на то, что чего-то не хватает, и с первого же дня начали оказывать не только первую, но и квалифицированную медицинскую помощь нашим раненым ребятам. Это говорит о том, что народ не пал духом", — подчеркнул он.
Для того, чтобы помогать раненым бойцам, медицинское сообщество проводило организационные мероприятия. Все доступные больницы были перепрофилированы в военные госпитали. Всего за время войны было создано девять госпиталей.