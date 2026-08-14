https://sputnik-abkhazia.ru/20260814/zatyanut-rany-voyny-otar-osiya-o-rabote-medikov-v-1992-1993-gody-1064995926.html

Затянуть раны войны: Отар Осия о работе медиков в 1992-1993 годы

Затянуть раны войны: Отар Осия о работе медиков в 1992-1993 годы

Sputnik Абхазия

Начало войны было неожиданностью для медицинских работников, сказал в интервью радио Sputnik глава Минздрава республики в 1993-1995 годы Отар Осия."Они не... 14.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-14T23:11+0300

2026-08-14T23:11+0300

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Начало войны было неожиданностью для медицинских работников, сказал в интервью радио Sputnik глава Минздрава республики в 1993-1995 годы Отар Осия."Они не стали сетовать на то, что чего-то не хватает, и с первого же дня начали оказывать не только первую, но и квалифицированную медицинскую помощь нашим раненым ребятам. Это говорит о том, что народ не пал духом", — подчеркнул он.Для того, чтобы помогать раненым бойцам, медицинское сообщество проводило организационные мероприятия. Все доступные больницы были перепрофилированы в военные госпитали. Всего за время войны было создано девять госпиталей.

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