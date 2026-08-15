https://sputnik-abkhazia.ru/20260815/tseny-na-produkty-v-abkhazii-1065006739.html

Цены на продукты в Абхазии

Цены на продукты в Абхазии

Sputnik Абхазия

Рост цен на многие группы продуктов наблюдается в Абхазии.По данным Госкомстата, сильнее всего с прошлого года подорожали молочные продукты — килограмм сыра... 15.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-15T13:30+0300

2026-08-15T13:30+0300

2026-08-15T22:05+0300

в абхазии

инфографика

мультимедиа

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/0c/1b/1060100028_0:212:2889:1837_1920x0_80_0_0_3850e4505c3b463774aa1d425cdda611.png

Рост цен на многие группы продуктов наблюдается в Абхазии.По данным Госкомстата, сильнее всего с прошлого года подорожали молочные продукты — килограмм сыра стал стоить на 21% больше, масло — на 17%.Вместе с тем, дешевле стали куриные яйца и некоторые овощи, в том числе корнеплоды. Сильнее всего подешевел картофель, цена упала на 22,2% с прошлого июля.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

инфографика, мультимедиа, абхазия, инфографика