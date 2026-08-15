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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260815/tseny-na-produkty-v-abkhazii-1065006739.html
Цены на продукты в Абхазии
Цены на продукты в Абхазии
Sputnik Абхазия
Рост цен на многие группы продуктов наблюдается в Абхазии.По данным Госкомстата, сильнее всего с прошлого года подорожали молочные продукты — килограмм сыра... 15.08.2026, Sputnik Абхазия
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Рост цен на многие группы продуктов наблюдается в Абхазии.По данным Госкомстата, сильнее всего с прошлого года подорожали молочные продукты — килограмм сыра стал стоить на 21% больше, масло — на 17%.Вместе с тем, дешевле стали куриные яйца и некоторые овощи, в том числе корнеплоды. Сильнее всего подешевел картофель, цена упала на 22,2% с прошлого июля.
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Цены на продукты в Абхазии

13:30 15.08.2026 (обновлено: 22:05 15.08.2026)
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цены на продукты в Абхазии - Sputnik Абхазия
Рост цен на многие группы продуктов наблюдается в Абхазии.

По данным Госкомстата, сильнее всего с прошлого года подорожали молочные продукты — килограмм сыра стал стоить на 21% больше, масло — на 17%.

Вместе с тем, дешевле стали куриные яйца и некоторые овощи, в том числе корнеплоды. Сильнее всего подешевел картофель, цена упала на 22,2% с прошлого июля.
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