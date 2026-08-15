Цены на продукты в Абхазии
13:30 15.08.2026 (обновлено: 22:05 15.08.2026)
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Рост цен на многие группы продуктов наблюдается в Абхазии.
По данным Госкомстата, сильнее всего с прошлого года подорожали молочные продукты — килограмм сыра стал стоить на 21% больше, масло — на 17%.
Вместе с тем, дешевле стали куриные яйца и некоторые овощи, в том числе корнеплоды. Сильнее всего подешевел картофель, цена упала на 22,2% с прошлого июля.
По данным Госкомстата, сильнее всего с прошлого года подорожали молочные продукты — килограмм сыра стал стоить на 21% больше, масло — на 17%.
Вместе с тем, дешевле стали куриные яйца и некоторые овощи, в том числе корнеплоды. Сильнее всего подешевел картофель, цена упала на 22,2% с прошлого июля.