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На пике лета: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за июль

На пике лета: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за июль

Sputnik Абхазия

Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ выписали 6341 штраф за различные нарушения ПДД в июле. 17.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-17T09:00+0300

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СУХУМ, 17 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Сотрудники Госавтоинспекции Абхазии выписали 167 штрафов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в июле.Это на 11 меньше, чем месяцем ранее. На второй позиции Гагра с 48 подвыпившими автомобилистами, на шесть меньше. И на третьей строчке Гудаута, где в течение месяца выявили 25 случаев управления транспортом в состоянии опьянения – меньше на один.Далее города и районы распределились следующим образом: Очамчырский, Галский, Гулрыпшский, Сухумский и Ткуарчалский. Всего в этих районах страны было составлено 37 протоколов за аналогичное нарушение.В возрастной категории снова произошли перестановки. "Золото" в июле взяли 35-40-летние любители опрокинуть за воротник и сесть за руль своей "ласточки". "Серебро" досталось тем, кому за 50 лет, а "бронза" – тем, кому от 30 до 35 лет.Несовершеннолетних нетрезвых "лихачей" на дорогах Абхазии обнаружено не было. Двум самым молодым нарушителям в июле был 21 год, они оба из Гагры. Самый старший автолюбитель подшофе их земляк. Ему 76 лет.Среди общего количества нарушителей было 19 нетрезвых россиян, двое граждан Таджикистана и один гражданин Молдовы.Кроме того, блюстители правопорядка на дорогах страны выписали штрафы за езду навеселе восьми представительницам прекрасной половины человечества. Четыре из них были гостьями из России, четыре – жительницами Абхазии. Самой старшей было 76 лет, а самой молодой – 31 год.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260714/1064363122.html

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