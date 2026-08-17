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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260817/na-pike-leta-pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-iyul-1065017320.html
На пике лета: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за июль
На пике лета: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за июль
Sputnik Абхазия
Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ выписали 6341 штраф за различные нарушения ПДД в июле. 17.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-17T09:00+0300
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СУХУМ, 17 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Сотрудники Госавтоинспекции Абхазии выписали 167 штрафов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в июле.Это на 11 меньше, чем месяцем ранее. На второй позиции Гагра с 48 подвыпившими автомобилистами, на шесть меньше. И на третьей строчке Гудаута, где в течение месяца выявили 25 случаев управления транспортом в состоянии опьянения – меньше на один.Далее города и районы распределились следующим образом: Очамчырский, Галский, Гулрыпшский, Сухумский и Ткуарчалский. Всего в этих районах страны было составлено 37 протоколов за аналогичное нарушение.В возрастной категории снова произошли перестановки. "Золото" в июле взяли 35-40-летние любители опрокинуть за воротник и сесть за руль своей "ласточки". "Серебро" досталось тем, кому за 50 лет, а "бронза" – тем, кому от 30 до 35 лет.Несовершеннолетних нетрезвых "лихачей" на дорогах Абхазии обнаружено не было. Двум самым молодым нарушителям в июле был 21 год, они оба из Гагры. Самый старший автолюбитель подшофе их земляк. Ему 76 лет.Среди общего количества нарушителей было 19 нетрезвых россиян, двое граждан Таджикистана и один гражданин Молдовы.Кроме того, блюстители правопорядка на дорогах страны выписали штрафы за езду навеселе восьми представительницам прекрасной половины человечества. Четыре из них были гостьями из России, четыре – жительницами Абхазии. Самой старшей было 76 лет, а самой молодой – 31 год.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260714/1064363122.html
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абхазия, новости
абхазия, новости

На пике лета: "пьяная" дорожная статистика в Абхазии за июль

09:00 17.08.2026 (обновлено: 10:32 17.08.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукИнспектор ГАИ
Инспектор ГАИ - Sputnik Абхазия, 1920, 17.08.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ выписали 6341 штраф за различные нарушения ПДД в июле.
СУХУМ, 17 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Сотрудники Госавтоинспекции Абхазии выписали 167 штрафов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии в июле.
Это на 11 меньше, чем месяцем ранее.

Тройка лидеров нашей "пьяной" статистики осталась неизменной. На первом месте по-прежнему Сухум с 63 "письмами счастья" – на 10 меньше в сравнении с итогами июня.

На второй позиции Гагра с 48 подвыпившими автомобилистами, на шесть меньше. И на третьей строчке Гудаута, где в течение месяца выявили 25 случаев управления транспортом в состоянии опьянения – меньше на один.
Далее города и районы распределились следующим образом: Очамчырский, Галский, Гулрыпшский, Сухумский и Ткуарчалский. Всего в этих районах страны было составлено 37 протоколов за аналогичное нарушение.
В возрастной категории снова произошли перестановки. "Золото" в июле взяли 35-40-летние любители опрокинуть за воротник и сесть за руль своей "ласточки". "Серебро" досталось тем, кому за 50 лет, а "бронза" – тем, кому от 30 до 35 лет.
Несовершеннолетних нетрезвых "лихачей" на дорогах Абхазии обнаружено не было. Двум самым молодым нарушителям в июле был 21 год, они оба из Гагры. Самый старший автолюбитель подшофе их земляк. Ему 76 лет.
Среди общего количества нарушителей было 19 нетрезвых россиян, двое граждан Таджикистана и один гражданин Молдовы.
Кроме того, блюстители правопорядка на дорогах страны выписали штрафы за езду навеселе восьми представительницам прекрасной половины человечества. Четыре из них были гостьями из России, четыре – жительницами Абхазии. Самой старшей было 76 лет, а самой молодой – 31 год.
Вид на город Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 14.07.2026
В Абхазии
Названо число оштрафованных за нетрезвую езду в Абхазии с начала 2024 года
14 июля, 16:04
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