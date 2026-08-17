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"Осторожно, спойлер!": "Портрет Дориана Грея" и "Троя"

"Осторожно, спойлер!": "Портрет Дориана Грея" и "Троя"

Sputnik Абхазия

В рамках предстоящего эпизода "Осторожно, спойлер!" состоится обсуждение эпического кинематографического колосса "Троя". Книжный блок будет состоять из разбора... 17.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-17T10:49+0300

2026-08-17T10:49+0300

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осторожно, спойлер!

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"Осторожно, спойлер!": "Портрет Дориана Грея" и "Троя" Sputnik Абхазия "Осторожно, спойлер!": "Портрет Дориана Грея" и "Троя"

В рамках предстоящего эпизода "Осторожно, спойлер!" состоится обсуждение эпического кинематографического колосса "Троя". Книжный блок будет состоять из разбора готического романа "Портрет Дориана Грея" Оскара Уайльда. В процессе рассмотрения книги и фильма к ведущим примкнет сотрудница МИД Абхазии Аида Тужба.Слушайте подкаст.

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