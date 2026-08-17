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Артур Гагулия и Ирина Турава - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2022
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260817/ostorozhno-spoyler-portret-doriana-greya-i-troya-1064987065.html
"Осторожно, спойлер!": "Портрет Дориана Грея" и "Троя"
"Осторожно, спойлер!": "Портрет Дориана Грея" и "Троя"
Sputnik Абхазия
В рамках предстоящего эпизода "Осторожно, спойлер!" состоится обсуждение эпического кинематографического колосса "Троя". Книжный блок будет состоять из разбора... 17.08.2026, Sputnik Абхазия
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осторожно, спойлер!
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"Осторожно, спойлер!": "Портрет Дориана Грея" и "Троя"
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": "Портрет Дориана Грея" и "Троя"
В рамках предстоящего эпизода "Осторожно, спойлер!" состоится обсуждение эпического кинематографического колосса "Троя". Книжный блок будет состоять из разбора готического романа "Портрет Дориана Грея" Оскара Уайльда. В процессе рассмотрения книги и фильма к ведущим примкнет сотрудница МИД Абхазии Аида Тужба.Слушайте подкаст.
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подкасты, фильмы, литература, детская литература, осторожно, спойлер , аудио
подкасты, фильмы, литература, детская литература, осторожно, спойлер , аудио

"Осторожно, спойлер!": "Портрет Дориана Грея" и "Троя"

10:49 17.08.2026 (обновлено: 10:50 17.08.2026)
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": "Портрет Дориана Грея" и "Троя"
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В рамках предстоящего эпизода "Осторожно, спойлер!" состоится обсуждение эпического кинематографического колосса "Троя". Книжный блок будет состоять из разбора готического романа "Портрет Дориана Грея" Оскара Уайльда. В процессе рассмотрения книги и фильма к ведущим примкнет сотрудница МИД Абхазии Аида Тужба.
Слушайте подкаст.
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