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"Осторожно, спойлер!": "Портрет Дориана Грея" и "Троя"
"Осторожно, спойлер!": "Портрет Дориана Грея" и "Троя"
Sputnik Абхазия
В рамках предстоящего эпизода "Осторожно, спойлер!" состоится обсуждение эпического кинематографического колосса "Троя". Книжный блок будет состоять из разбора... 17.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-17T10:49+0300
2026-08-17T10:49+0300
2026-08-17T10:50+0300
осторожно, спойлер!
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"Осторожно, спойлер!": "Портрет Дориана Грея" и "Троя"
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": "Портрет Дориана Грея" и "Троя"
В рамках предстоящего эпизода "Осторожно, спойлер!" состоится обсуждение эпического кинематографического колосса "Троя". Книжный блок будет состоять из разбора готического романа "Портрет Дориана Грея" Оскара Уайльда. В процессе рассмотрения книги и фильма к ведущим примкнет сотрудница МИД Абхазии Аида Тужба.Слушайте подкаст.
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подкасты, фильмы, литература, детская литература, осторожно, спойлер , аудио
подкасты, фильмы, литература, детская литература, осторожно, спойлер , аудио
В рамках предстоящего эпизода "Осторожно, спойлер!" состоится обсуждение эпического кинематографического колосса "Троя". Книжный блок будет состоять из разбора готического романа "Портрет Дориана Грея" Оскара Уайльда. В процессе рассмотрения книги и фильма к ведущим примкнет сотрудница МИД Абхазии Аида Тужба.