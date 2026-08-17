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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Развитие курортов и лучшие пляжи: Косилов о том, как проходит летний сезон в Абхазии
Развитие курортов и лучшие пляжи: Косилов о том, как проходит летний сезон в Абхазии
Sputnik Абхазия
Загрузка средств размещения в августе ожидается в пределах 90-95%, сказал руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов. 17.08.2026, Sputnik Абхазия
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Снижение уровня туристического потока наблюдается по всем южным курортам, и Абхазия в этом смысле не исключение, считает Сергей Косилов.Причинами снижения количества туристов в республике в этом году он назвал сложности с паспортами в июне, атаки БпЛА на Сочи, которые привели к переносам и отменам авиарейсов, дефицит топлива.При этом он отметил, что загрузка средств размещения в августе ожидается в пределах 90-95%, а Гагра и Гагрский район остаются лидерами по востребованности среди российских туристов в Абхазии.Что касается восточной части республики, она тоже получила хороший импульс для развития. В Гулрыпшском районе активно ведутся строительные работы и Очамчырский район понемногу идет по такому же пути.Косилов обратил внимание на обустроенность платных пляжей в Сухуме. По его мнению, пляжи такого уровня не везде можно встретить даже в России.
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Развитие курортов и лучшие пляжи: Косилов о том, как проходит летний сезон в Абхазии

14:50 17.08.2026 (обновлено: 14:59 17.08.2026)
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Загрузка средств размещения в августе ожидается в пределах 90-95%, сказал руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов.
Снижение уровня туристического потока наблюдается по всем южным курортам, и Абхазия в этом смысле не исключение, считает Сергей Косилов.
Причинами снижения количества туристов в республике в этом году он назвал сложности с паспортами в июне, атаки БпЛА на Сочи, которые привели к переносам и отменам авиарейсов, дефицит топлива.
При этом он отметил, что загрузка средств размещения в августе ожидается в пределах 90-95%, а Гагра и Гагрский район остаются лидерами по востребованности среди российских туристов в Абхазии.
Что касается восточной части республики, она тоже получила хороший импульс для развития. В Гулрыпшском районе активно ведутся строительные работы и Очамчырский район понемногу идет по такому же пути.
Косилов обратил внимание на обустроенность платных пляжей в Сухуме. По его мнению, пляжи такого уровня не везде можно встретить даже в России.
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