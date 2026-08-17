https://sputnik-abkhazia.ru/20260817/razvitie-kurortov-i-luchshie-plyazhi-kosilov-o-tom-kak-prokhodit-letniy-sezon-v-abkhazii-1065021195.html

Развитие курортов и лучшие пляжи: Косилов о том, как проходит летний сезон в Абхазии

Развитие курортов и лучшие пляжи: Косилов о том, как проходит летний сезон в Абхазии

Sputnik Абхазия

Загрузка средств размещения в августе ожидается в пределах 90-95%, сказал руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов. 17.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-17T14:50+0300

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Снижение уровня туристического потока наблюдается по всем южным курортам, и Абхазия в этом смысле не исключение, считает Сергей Косилов.Причинами снижения количества туристов в республике в этом году он назвал сложности с паспортами в июне, атаки БпЛА на Сочи, которые привели к переносам и отменам авиарейсов, дефицит топлива.При этом он отметил, что загрузка средств размещения в августе ожидается в пределах 90-95%, а Гагра и Гагрский район остаются лидерами по востребованности среди российских туристов в Абхазии.Что касается восточной части республики, она тоже получила хороший импульс для развития. В Гулрыпшском районе активно ведутся строительные работы и Очамчырский район понемногу идет по такому же пути.Косилов обратил внимание на обустроенность платных пляжей в Сухуме. По его мнению, пляжи такого уровня не везде можно встретить даже в России.

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