https://sputnik-abkhazia.ru/20260817/razvitie-kurortov-i-luchshie-plyazhi-kosilov-o-tom-kak-prokhodit-letniy-sezon-v-abkhazii-1065021195.html
Развитие курортов и лучшие пляжи: Косилов о том, как проходит летний сезон в Абхазии
Развитие курортов и лучшие пляжи: Косилов о том, как проходит летний сезон в Абхазии
Sputnik Абхазия
Загрузка средств размещения в августе ожидается в пределах 90-95%, сказал руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов. 17.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-17T14:50+0300
2026-08-17T14:50+0300
2026-08-17T14:59+0300
в абхазии
абхазия
туризм
отдых в абхазии
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/08/11/1065020929_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_b0f0933ad2c673f715ab970e1e8be407.jpg
Снижение уровня туристического потока наблюдается по всем южным курортам, и Абхазия в этом смысле не исключение, считает Сергей Косилов.Причинами снижения количества туристов в республике в этом году он назвал сложности с паспортами в июне, атаки БпЛА на Сочи, которые привели к переносам и отменам авиарейсов, дефицит топлива.При этом он отметил, что загрузка средств размещения в августе ожидается в пределах 90-95%, а Гагра и Гагрский район остаются лидерами по востребованности среди российских туристов в Абхазии.Что касается восточной части республики, она тоже получила хороший импульс для развития. В Гулрыпшском районе активно ведутся строительные работы и Очамчырский район понемногу идет по такому же пути.Косилов обратил внимание на обустроенность платных пляжей в Сухуме. По его мнению, пляжи такого уровня не везде можно встретить даже в России.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/08/11/1065020929_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_9d3e7a3fd39d0b6385b7d35fd23d7121.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, туризм, отдых в абхазии, видео, мультимедиа, видео
абхазия, туризм, отдых в абхазии, видео, мультимедиа, видео
Развитие курортов и лучшие пляжи: Косилов о том, как проходит летний сезон в Абхазии
14:50 17.08.2026 (обновлено: 14:59 17.08.2026)
Загрузка средств размещения в августе ожидается в пределах 90-95%, сказал руководитель абхазского направления российской туркомпании Сергей Косилов.
Снижение уровня туристического потока наблюдается по всем южным курортам, и Абхазия в этом смысле не исключение, считает Сергей Косилов.
Причинами снижения количества туристов в республике в этом году он назвал сложности с паспортами в июне, атаки БпЛА на Сочи, которые привели к переносам и отменам авиарейсов, дефицит топлива.
При этом он отметил, что загрузка средств размещения в августе ожидается в пределах 90-95%, а Гагра и Гагрский район остаются лидерами по востребованности среди российских туристов в Абхазии.
Что касается восточной части республики, она тоже получила хороший импульс для развития. В Гулрыпшском районе активно ведутся строительные работы и Очамчырский район понемногу идет по такому же пути.
Косилов обратил внимание на обустроенность платных пляжей в Сухуме. По его мнению, пляжи такого уровня не везде можно встретить даже в России.