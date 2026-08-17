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Видеомост о развитии абхазо-российских культурных связей пройдет в Sputnik

Видеомост о развитии абхазо-российских культурных связей пройдет в Sputnik

Sputnik Абхазия

Видеомост Сухум - Москва, посвященный развитию культурных связей между Россией и Абхазией, а также открытию V конкурса-лаборатории Алисы Гицба "Музыка – диалог... 17.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-17T21:07+0300

2026-08-17T21:07+0300

2026-08-17T21:07+0300

пресс-центр

абхазия

алиса гицба

культура

новости

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Видеомост Сухум - Москва, посвященный развитию культурных связей между Россией и Абхазией, а также открытию V конкурса-лаборатории Алисы Гицба "Музыка – диалог без расстояний и границ" пройдет 20 августа в 13:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия в преддверии Дня международного признания независимости республики.Участники видеомоста обсудят значение исторических и современных культурных связей между Россией и Абхазией, которые продолжают развиваться благодаря реализации совместных проектов, в числе которых конкурс-лаборатория Алисы Гицба.Участники в Сухуме:Участники в Москве:

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