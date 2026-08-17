Видеомост о развитии абхазо-российских культурных связей пройдет в Sputnik
© Sputnik / Марианна Кубрава Пресс-центр спутник Абхазия
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Видеомост Сухум - Москва, посвященный развитию культурных связей между Россией и Абхазией, а также открытию V конкурса-лаборатории Алисы Гицба "Музыка – диалог без расстояний и границ" пройдет 20 августа в 13:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия в преддверии Дня международного признания независимости республики.
Участники видеомоста обсудят значение исторических и современных культурных связей между Россией и Абхазией, которые продолжают развиваться благодаря реализации совместных проектов, в числе которых конкурс-лаборатория Алисы Гицба.
Участники в Сухуме:
Олег Барциц - министр иностранных дел Абхазии;
Даур Кове - министр культуры Абхазии;
Бэлла Агрба - советник президента Абхазии, руководитель абхазского сегмента проекта;
Хибла Мукба - генеральный директор Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба.
Участники в Москве:
Алиса Гицба - Народная артистка Абхазии, Заслуженная артистка России, солистка Московского музыкального театра "Геликон-опера", художественный руководитель международного проекта "Музыка – диалог без расстояний и границ";
Яна Иванилова - Заслуженная артистка Российской Федерации, солистка Московской государственной академической филармонии, преподаватель РАМ имени Гнесиных;
Валерий Макаров - тенор, солист Государственного академического Большого театра России и Московского театра "Новая опера" имени Е. В. Колобова, обладатель гран-при III конкурса-лаборатории Алисы Гицба;
Софья Сакания - обладательница Гран-при II конкурса-лаборатории Алисы Гицба.