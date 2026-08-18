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Нет чужих детей: Кондратюк, Димченко и Джинджолия о сотрудничестве Абхазии и Белгорода
Нет чужих детей: Кондратюк, Димченко и Джинджолия о сотрудничестве Абхазии и Белгорода
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Белгородские некоммерческие организации готовы поделиться опытом с Абхазией в работе с детьми, страдающими от онкологии и психических заболеваний, сказали... 18.08.2026, Sputnik Абхазия
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Белгородские некоммерческие организации готовы поделиться опытом с Абхазией в работе с детьми, страдающими от онкологии и психических заболеваний, сказали гости студии радио Sputnik председатель организации "Святое Белогорье против детского рака" Евгения Кондратюк и исполнительный директор Белгородской организации "Синяя птица" Ольга Димченко.Делясь своим опытом, Кондратюк подчеркнула, что эффективную систему помощи таким детям и их семьям можно создать лишь в тесном сотрудничестве НКО и государства. В республике гости из России познакомилась с людьми, которые действительно хотят помогать тяжелобольным детям. Они подчеркнули, что готовы рассказать о уже пройденном пути и дать важные советы по разным направлениям.Приезд белгородских специалистов, работающих с детьми с онкологией и психическими заболеваниями, стал возможным благодаря содействию посла России в Абхазии Вячеслава Гладкова.
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Нет чужих детей: Кондратюк, Димченко и Джинджолия о сотрудничестве Абхазии и Белгорода

21:28 18.08.2026
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Белгородские некоммерческие организации готовы поделиться опытом с Абхазией в работе с детьми, страдающими от онкологии и психических заболеваний, сказали гости студии радио Sputnik председатель организации "Святое Белогорье против детского рака" Евгения Кондратюк и исполнительный директор Белгородской организации "Синяя птица" Ольга Димченко.
Делясь своим опытом, Кондратюк подчеркнула, что эффективную систему помощи таким детям и их семьям можно создать лишь в тесном сотрудничестве НКО и государства.
В республике гости из России познакомилась с людьми, которые действительно хотят помогать тяжелобольным детям. Они подчеркнули, что готовы рассказать о уже пройденном пути и дать важные советы по разным направлениям.
Приезд белгородских специалистов, работающих с детьми с онкологией и психическими заболеваниями, стал возможным благодаря содействию посла России в Абхазии Вячеслава Гладкова.
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