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Первый посол Абхазии: вспоминая Игоря Ахба
Первый посол Абхазии: вспоминая Игоря Ахба
Sputnik Абхазия
На 78-м году жизни скончался абхазский политический деятель, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II и III степеней, первый посол Абхазии в России Игорь Ахба. 18.08.2026, Sputnik Абхазия
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Sputnik Патриарх национальной дипломатииПечальную новость о кончине политического деятеля, дипломата Игоря Ахба в Министерстве иностранных дел республики восприняли с большой скорбью, сказал в интервью Sputnik глава МИД Абхазии Олег Барциц.Министр отметил, что Игорь Ахба на протяжении всей жизни боролся за отстаивание интересов Абхазии на внешнеполитической арене. Он напомнил, что после признания независимости Абхазии со стороны России в 2008 году и начала работы посольства Ахба стал первым абхазским послом и, подчеркнул Барциц, полностью олицетворял собой абхазскую дипломатию. "Игорь Муратович – высоко образованный человек. Он был выпускником Московского государственного университета имени Ломоносова, человеком высочайшей эрудиции, интеллектуалом и интеллигентом до мозга костей", – подытожил Барциц. Воспитатель новой плеяды дипломатов Глава внешнеполитического ведомства рассказал, что Игорь Ахба воспитал и помог состояться целой плеяде молодых абхазских дипломатов. "Нужно упомянуть и тот факт, что Игорь Муратович был и министром иностранных дел Республики Абхазия. Он всю свою жизнь посвятил служению Абхазии", – сказал Барциц. Игорь Ахба был одним из соратников национального лидера Абхазии, первого президента страны Владислава Ардзинба, добавил министр. "Это человек, который пользовался доверием Владислава Григорьевича. Он постоянно занимал очень взвешенную, правдивую, компетентную и всегда принципиальную позицию, когда речь шла об интересах Республики Абхазия. Мы с большой горечью восприняли эту трагическую весть, и, конечно, поступает очень много звонков и писем. Эта тяжелая новость очень быстро распространяется, звонят и представители абхазской зарубежной диаспоры, разумеется, и правление Московской абхазской диаспоры. Все наши сограждане, где бы они ни находились, с одинаковой болью восприняли эту очень тяжелую новость", – отметил Олег Барциц. Экс-министр иностранных дел республики а ныне глава Минкульта Даур Кове назвал огромной утратой уход из жизни Игоря Ахба. Кове отметил, что Игорь Ахба был глубоко образованным человеком, который великолепно разбирался в тонкостях дипломатии. "В период войны 1992-1993 годов на Игоря Муратовича были возложены задачи представителя Абхазии, чтобы донести всю боль и чаяния абхазского народа, связанные с теми событиями. Впоследствии он стал первым послом в истории нашего государства", - отметил Кове. Он отметил, что Игорь Ахба был для него старшим другом и наставником.Своими воспоминаниями об Ахба в Telegram-канале поделился и гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба, который в 2012-2014 году был замминистра иностранных дел Абхазии.Он назвал Игоря Ахба государственным человеком "в самом высоком смысле этого слова" - честным, искренним, порядочным, глубоко образованным и преданным своему делу профессионалом."Удивительно добрый, человечный, с потрясающим чувством юмора, он сохранил до конца своих дней детскую непосредственность восприятия мира. Его любовь и уважение к Абхазии были безграничными. Он был и остаётся для меня примером лучших человеческих качеств. Уходят люди большого стиля. Как тут не вспомнить Фазиля: "Какие рухнули деревья...", - написал Хинтба.Из биографии Игоря Ахба Известный политический деятель, специалист в области государственного и международного права Игорь Ахба родился 5 февраля 1949 года в Сухуме.В 1971 году окончил юридический факультет МГУ, а в 1975 году — аспирантуру Института государства и права АН СССР по специальности "государственное и международное право". С 1976 по 1989 годы работал научным сотрудником в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина.С 1989 по 1992 годы работал на должности референта аппарата Верховного Совета СССР.Ахба был одним из основателей общества абхазской культуры в Москве, абхазской газеты и абхазской воскресной школы. В войну 1992–1993 годов создал и возглавил Оперативный штаб по оказанию всесторонней помощи Республике Абхазия. С 1992-го по июль 2004 года и с конца 2004-го по 2008 годы занимал пост Полномочного представителя Республики Абхазии в России.В июле—декабре 2004 года был министром иностранных дел Республики Абхазия. С 14 ноября 2008 года по 16 декабря 2021 года — Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в России.Игорь Ахба награжден орденом "Ахьдз-Апша" II и III степеней, нагрудным знаком МИД России "За вклад в международное сотрудничество", он стал одним из первых дипломатов, кому присвоили звание "Заслуженный работник дипломатической службы".
https://sputnik-abkhazia.ru/20260515/1063044091.html
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абхазия, новости, мид абхазии
абхазия, новости, мид абхазии

Первый посол Абхазии: вспоминая Игоря Ахба

18:23 18.08.2026 (обновлено: 21:12 18.08.2026)
© Foto / Посольство Абхазии в РоссииИгорь Ахба
Игорь Ахба - Sputnik Абхазия, 1920, 18.08.2026
© Foto / Посольство Абхазии в России
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На 78-м году жизни скончался абхазский политический деятель, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II и III степеней, первый посол Абхазии в России Игорь Ахба.

Sputnik

Патриарх национальной дипломатии

Печальную новость о кончине политического деятеля, дипломата Игоря Ахба в Министерстве иностранных дел республики восприняли с большой скорбью, сказал в интервью Sputnik глава МИД Абхазии Олег Барциц.

"Мы с большой горечью и скорбью приняли это известие об уходе из жизни Игоря Муратовича Ахба, одного из патриархов национальной дипломатии, первого постоянного представителя Абхазии в России", – подчеркнул Барциц.

Министр отметил, что Игорь Ахба на протяжении всей жизни боролся за отстаивание интересов Абхазии на внешнеполитической арене.
Он напомнил, что после признания независимости Абхазии со стороны России в 2008 году и начала работы посольства Ахба стал первым абхазским послом и, подчеркнул Барциц, полностью олицетворял собой абхазскую дипломатию.
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"Игорь Муратович – высоко образованный человек. Он был выпускником Московского государственного университета имени Ломоносова, человеком высочайшей эрудиции, интеллектуалом и интеллигентом до мозга костей", – подытожил Барциц.

Воспитатель новой плеяды дипломатов

Глава внешнеполитического ведомства рассказал, что Игорь Ахба воспитал и помог состояться целой плеяде молодых абхазских дипломатов.

"Нужно упомянуть и тот факт, что Игорь Муратович был и министром иностранных дел Республики Абхазия. Он всю свою жизнь посвятил служению Абхазии", – сказал Барциц.

Игорь Ахба был одним из соратников национального лидера Абхазии, первого президента страны Владислава Ардзинба, добавил министр.

"Это человек, который пользовался доверием Владислава Григорьевича. Он постоянно занимал очень взвешенную, правдивую, компетентную и всегда принципиальную позицию, когда речь шла об интересах Республики Абхазия. Мы с большой горечью восприняли эту трагическую весть, и, конечно, поступает очень много звонков и писем. Эта тяжелая новость очень быстро распространяется, звонят и представители абхазской зарубежной диаспоры, разумеется, и правление Московской абхазской диаспоры. Все наши сограждане, где бы они ни находились, с одинаковой болью восприняли эту очень тяжелую новость", – отметил Олег Барциц.
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Экс-министр иностранных дел республики а ныне глава Минкульта Даур Кове назвал огромной утратой уход из жизни Игоря Ахба.
"В последние дни я его навещал в больнице вместе с Олегом Мсасовичем (Барциц, прим. ред.). Конечно, тяжело переживать, что ушла эпоха. Это был легендарный человек и говорит о нем в прошедшем времени очень тяжело", - заметил он.
Кове отметил, что Игорь Ахба был глубоко образованным человеком, который великолепно разбирался в тонкостях дипломатии.
"В период войны 1992-1993 годов на Игоря Муратовича были возложены задачи представителя Абхазии, чтобы донести всю боль и чаяния абхазского народа, связанные с теми событиями. Впоследствии он стал первым послом в истории нашего государства", - отметил Кове.
Он отметил, что Игорь Ахба был для него старшим другом и наставником.
"И даже будучи в должности министра иностранных дел, когда я приезжал в Москву, я всегда обращался к нему и всегда получал обратную связь, правильный совет и дружеское плечо. Его поддержка была неоценима", - заключил Даур Кове.
Своими воспоминаниями об Ахба в Telegram-канале поделился и гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба, который в 2012-2014 году был замминистра иностранных дел Абхазии.
Он назвал Игоря Ахба государственным человеком "в самом высоком смысле этого слова" - честным, искренним, порядочным, глубоко образованным и преданным своему делу профессионалом.
"Удивительно добрый, человечный, с потрясающим чувством юмора, он сохранил до конца своих дней детскую непосредственность восприятия мира. Его любовь и уважение к Абхазии были безграничными. Он был и остаётся для меня примером лучших человеческих качеств. Уходят люди большого стиля. Как тут не вспомнить Фазиля: "Какие рухнули деревья...", - написал Хинтба.

Из биографии Игоря Ахба

Известный политический деятель, специалист в области государственного и международного права Игорь Ахба родился 5 февраля 1949 года в Сухуме.

В 1971 году окончил юридический факультет МГУ, а в 1975 году — аспирантуру Института государства и права АН СССР по специальности "государственное и международное право".

С 1976 по 1989 годы работал научным сотрудником в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина.

С 1989 по 1992 годы работал на должности референта аппарата Верховного Совета СССР.

Ахба был одним из основателей общества абхазской культуры в Москве, абхазской газеты и абхазской воскресной школы. В войну 1992–1993 годов создал и возглавил Оперативный штаб по оказанию всесторонней помощи Республике Абхазия.

С 1992-го по июль 2004 года и с конца 2004-го по 2008 годы занимал пост Полномочного представителя Республики Абхазии в России.

В июле—декабре 2004 года был министром иностранных дел Республики Абхазия.

С 14 ноября 2008 года по 16 декабря 2021 года — Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в России.

Игорь Ахба награжден орденом "Ахьдз-Апша" II и III степеней, нагрудным знаком МИД России "За вклад в международное сотрудничество", он стал одним из первых дипломатов, кому присвоили звание "Заслуженный работник дипломатической службы".
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