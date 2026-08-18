Последний кавказский поход Тамерлана
19:39 18.08.2026 (обновлено: 10:39 19.08.2026)
© FotoПоследний кавказский поход Тамерлана
© Foto
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В Сухумской крепости появилось интересное о том, как абхазы наваляли Тамерлану в 1403 году.
Видимо, событие было настолько эпичное, что попало на иллюстрации древнего манускрипта "История дома Тимура".
Абхазия ХV века, защищенная горами, лесами и реками, наверное, так и занималась бы своими междоусобицами, если бы, вот этим всем в своих тактических целях не воспользовался грузинский царь Георгий VII.
Если кратко, то он изматывал войска Тамерлана долгим и изнурительным бегством после падения крепости. Ландшафт и климат были на стороне царя.
Так и доотступался до Абхазии. Заманил, типа, преследователей. Ну, а тех, в свою очередь, встретили абхазы и завертелось, вот старинная картинка для наглядности. Сорвали блицкриг Тимура и его команды.
С этих позиций Георгий VII и стал торговаться. Тамерлан пообещал мир, а царь ему однозначно дань и воинов, если те понадобятся. Порешали вопросики. А абхазы занялись своими привычными делами.
Это был последний поход Тимура на Кавказ, через пару лет не стало и самого, а его имя в разных формах очень часто до сих пор дают мальчикам в Абхазии. Чем-то он зацепил.
За деталями можно пройти в Сухумскую крепость.
Видимо, событие было настолько эпичное, что попало на иллюстрации древнего манускрипта "История дома Тимура".
Абхазия ХV века, защищенная горами, лесами и реками, наверное, так и занималась бы своими междоусобицами, если бы, вот этим всем в своих тактических целях не воспользовался грузинский царь Георгий VII.
Если кратко, то он изматывал войска Тамерлана долгим и изнурительным бегством после падения крепости. Ландшафт и климат были на стороне царя.
Так и доотступался до Абхазии. Заманил, типа, преследователей. Ну, а тех, в свою очередь, встретили абхазы и завертелось, вот старинная картинка для наглядности. Сорвали блицкриг Тимура и его команды.
С этих позиций Георгий VII и стал торговаться. Тамерлан пообещал мир, а царь ему однозначно дань и воинов, если те понадобятся. Порешали вопросики. А абхазы занялись своими привычными делами.
Это был последний поход Тимура на Кавказ, через пару лет не стало и самого, а его имя в разных формах очень часто до сих пор дают мальчикам в Абхазии. Чем-то он зацепил.
За деталями можно пройти в Сухумскую крепость.
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