https://sputnik-abkhazia.ru/20260818/posledniy-kavkazskiy-pokhod-tamerlana-1065061734.html

Последний кавказский поход Тамерлана

Последний кавказский поход Тамерлана

Sputnik Абхазия

Абхазия | Главное 18.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-18T19:39+0300

2026-08-18T19:39+0300

2026-08-19T10:39+0300

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Абхазия | ГлавноеВ Сухумской крепости появилось интересное о том, как абхазы наваляли Тамерлану в 1403 году. Видимо, событие было настолько эпичное, что попало на иллюстрации древнего манускрипта "История дома Тимура".Абхазия ХV века, защищенная горами, лесами и реками, наверное, так и занималась бы своими междоусобицами, если бы, вот этим всем в своих тактических целях не воспользовался грузинский царь Георгий VII. Если кратко, то он изматывал войска Тамерлана долгим и изнурительным бегством после падения крепости. Ландшафт и климат были на стороне царя. Так и доотступался до Абхазии. Заманил, типа, преследователей. Ну, а тех, в свою очередь, встретили абхазы и завертелось, вот старинная картинка для наглядности. Сорвали блицкриг Тимура и его команды.С этих позиций Георгий VII и стал торговаться. Тамерлан пообещал мир, а царь ему однозначно дань и воинов, если те понадобятся. Порешали вопросики. А абхазы занялись своими привычными делами.Это был последний поход Тимура на Кавказ, через пару лет не стало и самого, а его имя в разных формах очень часто до сих пор дают мальчикам в Абхазии. Чем-то он зацепил.За деталями можно пройти в Сухумскую крепость.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.

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