Последний кавказский поход Тамерлана

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:02
2 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ақәаршҩы ӷәӷәа ахҟьаԥҟьа аҳҭнықалақь аҿы: аиҿцәажәара
13:04
13 мин
Аиҿцәажәара
Асоциалтә проектқәа рҟазарҭа аусура хацнаркит Аҟәа: Аволонтиортә центр аиҳабы лцәажәара
13:17
12 мин
Ҳара ҳжәар
Аҽхышә: аԥсыуажәак аҵакы
13:29
1 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
2 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аԥсуа драматә театр 95 -тәи сезон: аихшьаалақәа адиректор лыҿцәажәараҿы
13:33
17 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Акультуратә музыкатә фестиваль: Аҟәа иқәгылоит аԥсуа-аурыс шәаҳәаҩцәа
13:50
10 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Цифровой гид: как технологии меняют туризм в Абхазии
14:05
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Кругом вода: как Гулрыпш справился со стихией
14:33
5 мин
On air
14:39
1 мин
Такие обстоятельства
Древний город под водой: установлен возраст затонувшей крепости в Сухумской бухте
14:40
20 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ашәарыцара асезон хацыркуп: абна, ашьхаҭыԥан ахымҩаԥгашьа ҳалацәажәоит
18:04
18 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ақәаршҩы ӷәӷәа ахҟьаԥҟьа аҳҭнықалақь аҿы: аиҿцәажәара
18:22
7 мин
Ҳара ҳжәар
Ацәымш: аԥсыуажәак аҵакы
18:29
1 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Актуальный комментарий
Кругом вода: как Гулрыпш справился со стихией
18:34
5 мин
On air
18:39
1 мин
Турбаза
Цифровой гид: как технологии меняют туризм в Абхазии
18:40
20 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Ашәарыцара асезон хацыркуп: абна, ашьхаҭыԥан ахымҩаԥгашьа ҳалацәажәоит
21:04
18 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ақәаршҩы ӷәӷәа ахҟьаԥҟьа аҳҭнықалақь аҿы: аиҿцәажәара
21:22
7 мин
Ҳара ҳжәар
Ацәымш: аԥсыуажәак аҵакы
21:29
1 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Актуальный комментарий
Кругом вода: как Гулрыпш справился со стихией
21:34
5 мин
On air
21:39
1 мин
Турбаза
Цифровой гид: как технологии меняют туризм в Абхазии
21:40
20 мин
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ельчин лышьҭашәарыцара: Қырҭтәыла ахымҩаԥгашьа ҳџьынџьуаҩ лганахьала агәҭынчымра ацуп
13:04
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Очамчыра иаатуеит аибашьратә музеи: аусурақәа шымҩаԥысуаз еилаҳкаауеит
13:18
13 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Ақыҭақәа рыҿиаразы аҳәынҭпрограмма: ишԥарыҭахо афинанстә цхыраара?
13:34
26 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Посредник
Экологический надзор в Абхазии: результаты проверок Природоохранной прокуратуры
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Защита прав в Абхазии: зачем Палата адвокатов объединяет усилия с омбудсменами
14:34
17 мин
Интервью
"Музыка Гордых": Лукашин рассказал о фестивале в Сухуме
14:50
9 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Иактуалтәу ахҳәаа
Ельчин лышьҭашәарыцара: Қырҭтәыла ахымҩаԥгашьа ҳџьынџьуаҩ лганахьала агәҭынчымра ацуп
18:23
13 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Посредник
Экологический надзор в Абхазии: результаты проверок Природоохранной прокуратуры
18:55
25 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
https://sputnik-abkhazia.ru/20260818/posledniy-kavkazskiy-pokhod-tamerlana-1065061734.html
Последний кавказский поход Тамерлана
Последний кавказский поход Тамерлана
Sputnik Абхазия
Абхазия | Главное 18.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-18T19:39+0300
2026-08-19T10:39+0300
социальные сети
абхазия
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/08/13/1065061556_0:375:943:905_1920x0_80_0_0_0fd117fad6cd64b2ace8f8d14006f3e4.jpg
Абхазия | ГлавноеВ Сухумской крепости появилось интересное о том, как абхазы наваляли Тамерлану в 1403 году. Видимо, событие было настолько эпичное, что попало на иллюстрации древнего манускрипта "История дома Тимура".Абхазия ХV века, защищенная горами, лесами и реками, наверное, так и занималась бы своими междоусобицами, если бы, вот этим всем в своих тактических целях не воспользовался грузинский царь Георгий VII. Если кратко, то он изматывал войска Тамерлана долгим и изнурительным бегством после падения крепости. Ландшафт и климат были на стороне царя. Так и доотступался до Абхазии. Заманил, типа, преследователей. Ну, а тех, в свою очередь, встретили абхазы и завертелось, вот старинная картинка для наглядности. Сорвали блицкриг Тимура и его команды.С этих позиций Георгий VII и стал торговаться. Тамерлан пообещал мир, а царь ему однозначно дань и воинов, если те понадобятся. Порешали вопросики. А абхазы занялись своими привычными делами.Это был последний поход Тимура на Кавказ, через пару лет не стало и самого, а его имя в разных формах очень часто до сих пор дают мальчикам в Абхазии. Чем-то он зацепил.За деталями можно пройти в Сухумскую крепость.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/08/13/1065061556_0:286:943:993_1920x0_80_0_0_5a321834165203317ad442aad1ec3654.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
социальные сети, абхазия
социальные сети, абхазия

Последний кавказский поход Тамерлана

19:39 18.08.2026 (обновлено: 10:39 19.08.2026)
© FotoПоследний кавказский поход Тамерлана
Последний кавказский поход Тамерлана - Sputnik Абхазия, 1920, 18.08.2026
© Foto
Подписаться
Абхазия | Главное
В Сухумской крепости появилось интересное о том, как абхазы наваляли Тамерлану в 1403 году.

Видимо, событие было настолько эпичное, что попало на иллюстрации древнего манускрипта "История дома Тимура".

Абхазия ХV века, защищенная горами, лесами и реками, наверное, так и занималась бы своими междоусобицами, если бы, вот этим всем в своих тактических целях не воспользовался грузинский царь Георгий VII.

Если кратко, то он изматывал войска Тамерлана долгим и изнурительным бегством после падения крепости. Ландшафт и климат были на стороне царя.

Так и доотступался до Абхазии. Заманил, типа, преследователей. Ну, а тех, в свою очередь, встретили абхазы и завертелось, вот старинная картинка для наглядности. Сорвали блицкриг Тимура и его команды.

С этих позиций Георгий VII и стал торговаться. Тамерлан пообещал мир, а царь ему однозначно дань и воинов, если те понадобятся. Порешали вопросики. А абхазы занялись своими привычными делами.

Это был последний поход Тимура на Кавказ, через пару лет не стало и самого, а его имя в разных формах очень часто до сих пор дают мальчикам в Абхазии. Чем-то он зацепил.

За деталями можно пройти в Сухумскую крепость.
Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0