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Сухумская набережная: абхазские креаторы улучшат облик главной достопримечательности
Сухумская набережная: абхазские креаторы улучшат облик главной достопримечательности
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Группа абхазских авторов идей совершила тур по российским арт-резиденциям. Цель поездки — перенять опыт проектирования качественной городской среды и... 18.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-18T17:42+0300
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Группа абхазских авторов идей совершила тур по российским арт-резиденциям. Цель поездки — перенять опыт проектирования качественной городской среды и интегрировать эти наработки в реалии Абхазии. В интервью радио Sputnik лидер проекта Айнар Лабахуа поделился впечатлениями от увиденных архитектурных и культурных объектов. Он также обозначил наиболее перспективные решения, которые планируется внедрить на набережной Сухума в краткосрочной перспективе. По мнению Лабахуа, участие локальных творцов — художников, дизайнеров и музыкантов — станет ключом к формированию самобытного облика прибрежной зоны.Подробнее смотрите в видео Sputnik.
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абхазия, видео, мультимедиа, сухум, набережная, видео
абхазия, видео, мультимедиа, сухум, набережная, видео
Сухумская набережная: абхазские креаторы улучшат облик главной достопримечательности
Группа абхазских авторов идей совершила тур по российским арт-резиденциям. Цель поездки — перенять опыт проектирования качественной городской среды и интегрировать эти наработки в реалии Абхазии.
В интервью радио Sputnik лидер проекта Айнар Лабахуа поделился впечатлениями от увиденных архитектурных и культурных объектов. Он также обозначил наиболее перспективные решения, которые планируется внедрить на набережной Сухума в краткосрочной перспективе.
По мнению Лабахуа, участие локальных творцов — художников, дизайнеров и музыкантов — станет ключом к формированию самобытного облика прибрежной зоны.
Подробнее смотрите в видео Sputnik.