https://sputnik-abkhazia.ru/20260818/sukhumskaya-naberezhnaya-abkhazskie-kreatory-uluchshat-oblik-glavnoy-dostoprimechatelnosti-1065056411.html

Сухумская набережная: абхазские креаторы улучшат облик главной достопримечательности

Сухумская набережная: абхазские креаторы улучшат облик главной достопримечательности

Sputnik Абхазия

Группа абхазских авторов идей совершила тур по российским арт-резиденциям. Цель поездки — перенять опыт проектирования качественной городской среды и... 18.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-18T17:42+0300

2026-08-18T17:42+0300

2026-08-18T17:42+0300

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Группа абхазских авторов идей совершила тур по российским арт-резиденциям. Цель поездки — перенять опыт проектирования качественной городской среды и интегрировать эти наработки в реалии Абхазии. В интервью радио Sputnik лидер проекта Айнар Лабахуа поделился впечатлениями от увиденных архитектурных и культурных объектов. Он также обозначил наиболее перспективные решения, которые планируется внедрить на набережной Сухума в краткосрочной перспективе. По мнению Лабахуа, участие локальных творцов — художников, дизайнеров и музыкантов — станет ключом к формированию самобытного облика прибрежной зоны.Подробнее смотрите в видео Sputnik.

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