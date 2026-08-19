14 сел получат финансовую поддержку по программе развития сельских территорий в Абхазии

поселок Бзыпта Гагрского района - на приобретение специализированной техники для измельчения древесных отходов, - на приобретение специализированной техники для измельчения древесных отходов,

село Мгудзырхуа Гудаутского района - на проведение ремонта школьного здания, включая обновление фасада. - на проведение ремонта школьного здания, включая обновление фасада.

село Дурипш Гудаутского района - на установку металлопластиковых окон и дверей в Тванаархукской и Дурипшской средних школах. - на установку металлопластиковых окон и дверей в Тванаархукской и Дурипшской средних школах.

село Ткуарчал Ткуарчалского района - на частичный ремонт дороги по улицам Аршба и Лагаилава общей протяженностью 650 метров. - на частичный ремонт дороги по улицам Аршба и Лагаилава общей протяженностью 650 метров.

село Бедиа Ткуарчалского района - на строительство мини-стадиона, установление ограждения у здания администрации и проведение частичного ремонта линии электроснабжения. - на строительство мини-стадиона, установление ограждения у здания администрации и проведение частичного ремонта линии электроснабжения.

село Бедиа-ду Ткуарчалского района - на устройство бетонного покрытия на участке автодороги. - на устройство бетонного покрытия на участке автодороги.

село Агубедиа Ткуарчалского района - на комплексный план, предусматривающий решение вопросов водоснабжения, включая бурение скважины, приобретение оборудования и прокладку коммуникаций; на ремонт пяти километров дорожного покрытия, благоустройство территории, озеленение, обновление инженерных сетей, приобретение материалов для текущих хозяйственных нужд, оснащение социальных объектов и проведение отделочных работ. на комплексный план, предусматривающий решение вопросов водоснабжения, включая бурение скважины, приобретение оборудования и прокладку коммуникаций; на ремонт пяти километров дорожного покрытия, благоустройство территории, озеленение, обновление инженерных сетей, приобретение материалов для текущих хозяйственных нужд, оснащение социальных объектов и проведение отделочных работ.

село Гумрыш Ткуарчалского района - на частичный ремонт трехкилометрового участка дороги с подсыпкой и утрамбовкой выбоин, а также обустройством водоотводной канавы. Аналогичные работы на участке протяженностью 4 км пройдут в селе Гумыркыт. - на частичный ремонт трехкилометрового участка дороги с подсыпкой и утрамбовкой выбоин, а также обустройством водоотводной канавы. Аналогичные работы на участке протяженностью 4 км пройдут в селе

села Речху и Галхуч Ткуарчалского района - на проведение ремонта дорожного покрытия. - на проведение ремонта дорожного покрытия.

село Царча Ткуарчалского района - на комплекс мероприятий по укреплению русла реки, приобретение габаритных сеток и горюче-смазочных материалов для погрузчика, а также доставку необходимых материалов. - на комплекс мероприятий по укреплению русла реки, приобретение габаритных сеток и горюче-смазочных материалов для погрузчика, а также доставку необходимых материалов.

село Чхуартал Ткуарчалского района - на частичный ремонт дороги, установку уличного освещения, возведение ограждения центральной площади и установку уличных скамеек. - на частичный ремонт дороги, установку уличного освещения, возведение ограждения центральной площади и установку уличных скамеек.