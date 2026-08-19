14 сел получат финансовую поддержку по программе развития сельских территорий в Абхазии
15:08 19.08.2026 (обновлено: 15:12 19.08.2026)
© Foto / Кабмин АбхазииЗаседание Комиссии по реализации госпрограммы "Развитие сельских территорий на 2026 год"
© Foto / Кабмин Абхазии
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Президент Бадра Гунба объявил 2026 год в Абхазии Годом села.
СУХУМ, 19 авг - Sputnik. 14 сел получат финансовую поддержку по программе развития сельских территорий в Абхазии, сообщил Кабмин республики.
Комиссия по реализации госпрограммы "Развитие сельских территорий на 2026 год" под председательством вице-премьера Джансуха Нанба одобрила все поданные ранее заявки.
В каждое село направят до 1 млн рублей на ремонт дорог, восстановление и оснащение социальных объектов, развитие коммунальной инфраструктуры, водоснабжение и благоустройство общественных пространств.
Помощь получат:
Комиссия по реализации госпрограммы "Развитие сельских территорий на 2026 год" под председательством вице-премьера Джансуха Нанба одобрила все поданные ранее заявки.
В каждое село направят до 1 млн рублей на ремонт дорог, восстановление и оснащение социальных объектов, развитие коммунальной инфраструктуры, водоснабжение и благоустройство общественных пространств.
Помощь получат:
поселок Бзыпта Гагрского района - на приобретение специализированной техники для измельчения древесных отходов,
село Мгудзырхуа Гудаутского района - на проведение ремонта школьного здания, включая обновление фасада.
село Дурипш Гудаутского района - на установку металлопластиковых окон и дверей в Тванаархукской и Дурипшской средних школах.
село Ткуарчал Ткуарчалского района - на частичный ремонт дороги по улицам Аршба и Лагаилава общей протяженностью 650 метров.
село Бедиа Ткуарчалского района - на строительство мини-стадиона, установление ограждения у здания администрации и проведение частичного ремонта линии электроснабжения.
село Бедиа-ду Ткуарчалского района - на устройство бетонного покрытия на участке автодороги.
село Агубедиа Ткуарчалского района - на комплексный план, предусматривающий решение вопросов водоснабжения, включая бурение скважины, приобретение оборудования и прокладку коммуникаций; на ремонт пяти километров дорожного покрытия, благоустройство территории, озеленение, обновление инженерных сетей, приобретение материалов для текущих хозяйственных нужд, оснащение социальных объектов и проведение отделочных работ.
село Гумрыш Ткуарчалского района - на частичный ремонт трехкилометрового участка дороги с подсыпкой и утрамбовкой выбоин, а также обустройством водоотводной канавы. Аналогичные работы на участке протяженностью 4 км пройдут в селе Гумыркыт.
села Речху и Галхуч Ткуарчалского района - на проведение ремонта дорожного покрытия.
село Царча Ткуарчалского района - на комплекс мероприятий по укреплению русла реки, приобретение габаритных сеток и горюче-смазочных материалов для погрузчика, а также доставку необходимых материалов.
село Чхуартал Ткуарчалского района - на частичный ремонт дороги, установку уличного освещения, возведение ограждения центральной площади и установку уличных скамеек.
село Уакум Ткуарчалского района - на ремонт дороги, организацию уличного освещения, бурение скважины.