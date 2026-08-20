https://sputnik-abkhazia.ru/20260820/obrazovanie-i-narodnuyu-diplomatiyu-obsudyat-v-sputnik-1065093993.html

Образование и народную дипломатию обсудят в Sputnik

Образование и народную дипломатию обсудят в Sputnik

Sputnik Абхазия

21 августа в 10:30 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция на тему: "Образование и народная... 20.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-20T16:11+0300

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пресс-центр

абхазия

sputnik

пресс-центр

sputnik абхазия

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21 августа в 10:30 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция на тему: "Образование и народная дипломатия: путь к новым возможностям и сотрудничеству".В ней примут участие:Пресс-конференция пройдет по итогам образовательно-профориентационной и культурной поездки выпускников школ Галского района в Сочи 17–18 августа, организованной филиалом Центра народной дипломатии в Абхазии и администрацией Галского района.Маршрут поездки включал посещение образовательного центра "Сириус", Электрического музея Николы Теслы, Механического музея Леонардо да Винчи, интерактивного этнопарка "Моя Россия", Красной Поляны и Сочи Парка. Участники расскажут о том, как прошла поездка, о ее значении для образовательного и профессионального развития выпускников.

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