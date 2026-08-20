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Образование и народную дипломатию обсудят в Sputnik
Образование и народную дипломатию обсудят в Sputnik
Sputnik Абхазия
21 августа в 10:30 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция на тему: "Образование и народная... 20.08.2026, Sputnik Абхазия
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21 августа в 10:30 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция на тему: "Образование и народная дипломатия: путь к новым возможностям и сотрудничеству".В ней примут участие:Пресс-конференция пройдет по итогам образовательно-профориентационной и культурной поездки выпускников школ Галского района в Сочи 17–18 августа, организованной филиалом Центра народной дипломатии в Абхазии и администрацией Галского района.Маршрут поездки включал посещение образовательного центра "Сириус", Электрического музея Николы Теслы, Механического музея Леонардо да Винчи, интерактивного этнопарка "Моя Россия", Красной Поляны и Сочи Парка. Участники расскажут о том, как прошла поездка, о ее значении для образовательного и профессионального развития выпускников.
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Образование и народную дипломатию обсудят в Sputnik

16:11 20.08.2026
© Sputnik / Томас ТхайцукЛоготип Sputnik Абхазия
Логотип Sputnik Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 20.08.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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21 августа в 10:30 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция на тему: "Образование и народная дипломатия: путь к новым возможностям и сотрудничеству".
В ней примут участие:
Константин Пилия — глава администрации Галского района;
Екатерина Габелия — руководитель отдела образования Галского района;
Хатуна Гергедава — педагог начальных классов, главный специалист по начальным классам отдела образования Галского района;
Антон Акимов — руководитель филиала Центра народной дипломатии в Абхазии.
Пресс-конференция пройдет по итогам образовательно-профориентационной и культурной поездки выпускников школ Галского района в Сочи 17–18 августа, организованной филиалом Центра народной дипломатии в Абхазии и администрацией Галского района.
Маршрут поездки включал посещение образовательного центра "Сириус", Электрического музея Николы Теслы, Механического музея Леонардо да Винчи, интерактивного этнопарка "Моя Россия", Красной Поляны и Сочи Парка.
Участники расскажут о том, как прошла поездка, о ее значении для образовательного и профессионального развития выпускников.
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