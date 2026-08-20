https://sputnik-abkhazia.ru/20260820/proverka-na-narusheniya-za-chto-prirodookhrannaya-prokuratura-nakazyvaet-biznes--1065102945.html

Проверка на нарушения: за что природоохранная прокуратура "наказывает" бизнес

Проверка на нарушения: за что природоохранная прокуратура "наказывает" бизнес

Sputnik Абхазия

В интервью радио Sputnik природоохранный прокурор Абхазии Денис Чанба рассказал о наиболее часто выявляемых нарушениях и борьбе с ними. 20.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-20T22:51+0300

2026-08-20T22:51+0300

2026-08-20T22:51+0300

в абхазии

абхазия

новости

видео

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/08/14/1065102775_0:241:2560:1681_1920x0_80_0_0_3f5fb07950775f16d7449bdc0319c085.jpg

В Гагрском районе выявлено более 40 предприятий общественного питания, работающих без санитарно-эпидемиологического заключения. Об этом сообщил природоохранный прокурор Абхазии Денис Чанба в интервью радио Sputnik.В ходе проверки, охватившей 77 заведений из 150 существующих в районе, санитарные врачи зафиксировали нарушения в 43 объектах. Среди основных проблем: отсутствие медицинских книжек у персонала и нарушение правил товарного соседства в холодильниках, что создает риски для здоровья потребителей. По результатам инспекции подготовлены представления о привлечении к ответственности должностных лиц, ответственных за надзор.Также Чанба рассказал, что в Абхазии планируют ввести ответственность за незаконное содержание диких животных в неволе. Соответствующий законопроект подготовила природоохранная прокуратура. Как пояснил Денис Чанба, текущее законодательство наказывает за жестокое обращение с фауной, однако само по себе содержание диких зверей в неволе юридически не запрещено.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, видео, мультимедиа, видео