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Проверка на нарушения: за что природоохранная прокуратура "наказывает" бизнес
Проверка на нарушения: за что природоохранная прокуратура "наказывает" бизнес
Sputnik Абхазия
В интервью радио Sputnik природоохранный прокурор Абхазии Денис Чанба рассказал о наиболее часто выявляемых нарушениях и борьбе с ними. 20.08.2026, Sputnik Абхазия
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В Гагрском районе выявлено более 40 предприятий общественного питания, работающих без санитарно-эпидемиологического заключения. Об этом сообщил природоохранный прокурор Абхазии Денис Чанба в интервью радио Sputnik.В ходе проверки, охватившей 77 заведений из 150 существующих в районе, санитарные врачи зафиксировали нарушения в 43 объектах. Среди основных проблем: отсутствие медицинских книжек у персонала и нарушение правил товарного соседства в холодильниках, что создает риски для здоровья потребителей. По результатам инспекции подготовлены представления о привлечении к ответственности должностных лиц, ответственных за надзор.Также Чанба рассказал, что в Абхазии планируют ввести ответственность за незаконное содержание диких животных в неволе. Соответствующий законопроект подготовила природоохранная прокуратура. Как пояснил Денис Чанба, текущее законодательство наказывает за жестокое обращение с фауной, однако само по себе содержание диких зверей в неволе юридически не запрещено.
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Проверка на нарушения: за что природоохранная прокуратура "наказывает" бизнес

22:51 20.08.2026
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В интервью радио Sputnik природоохранный прокурор Абхазии Денис Чанба рассказал о наиболее часто выявляемых нарушениях и борьбе с ними.
В Гагрском районе выявлено более 40 предприятий общественного питания, работающих без санитарно-эпидемиологического заключения. Об этом сообщил природоохранный прокурор Абхазии Денис Чанба в интервью радио Sputnik.

В ходе проверки, охватившей 77 заведений из 150 существующих в районе, санитарные врачи зафиксировали нарушения в 43 объектах. Среди основных проблем: отсутствие медицинских книжек у персонала и нарушение правил товарного соседства в холодильниках, что создает риски для здоровья потребителей. По результатам инспекции подготовлены представления о привлечении к ответственности должностных лиц, ответственных за надзор.

Также Чанба рассказал, что в Абхазии планируют ввести ответственность за незаконное содержание диких животных в неволе. Соответствующий законопроект подготовила природоохранная прокуратура. Как пояснил Денис Чанба, текущее законодательство наказывает за жестокое обращение с фауной, однако само по себе содержание диких зверей в неволе юридически не запрещено.
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