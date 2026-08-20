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Видеомост о развитии абхазо-российских культурных связей. Трансляция завершена
Видеомост о развитии абхазо-российских культурных связей. Трансляция завершена
Sputnik Абхазия
Видеомост Сухум – Москва о развитии российско-абхазских культурных связей пройдет сегодня в пресс-центре Sputnik. Он посвящен открытию V конкурса-лаборатории... 20.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-20T13:06+0300
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Видеомост Сухум – Москва о развитии российско-абхазских культурных связей пройдет сегодня в пресс-центре Sputnik. Он посвящен открытию V конкурса-лаборатории Алисы Гицба "Музыка – диалог без расстояний и границ".Участники видеомоста обсудят значение исторических и современных культурных связей между двумя странами, которые продолжают развиваться благодаря совместным проектам.
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абхазия, новости, видео, мультимедиа, алиса гицба, музыка, культура, видео
абхазия, новости, видео, мультимедиа, алиса гицба, музыка, культура, видео
Видеомост о развитии абхазо-российских культурных связей. Трансляция завершена
13:06 20.08.2026 (обновлено: 14:03 20.08.2026)
Видеомост Сухум – Москва о развитии российско-абхазских культурных связей пройдет сегодня в пресс-центре Sputnik.
Он посвящен открытию V конкурса-лаборатории Алисы Гицба "Музыка – диалог без расстояний и границ".
Участники видеомоста обсудят значение исторических и современных культурных связей между двумя странами, которые продолжают развиваться благодаря совместным проектам.