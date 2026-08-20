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Ельчин лышьҭашәарыцара: Қырҭтәыла ахымҩаԥгашьа ҳџьынџьуаҩ лганахьала агәҭынчымра ацуп
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Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Очамчыра иаатуеит аибашьратә музеи: аусурақәа шымҩаԥысуаз еилаҳкаауеит
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Атәылауаҩи аиҳабыреи
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Ельчин лышьҭашәарыцара: Қырҭтәыла ахымҩаԥгашьа ҳџьынџьуаҩ лганахьала агәҭынчымра ацуп
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13 мин
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Хра злоу ахҭысқәа
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Апроект "SputnikPro на Зубовском" амодуль ҿыц мҩаԥысуеит: алахәыла лцәажәара
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Аиҿцәажәара
Ацәыргақәҵа "Арҿиаратә триптих" аартуп Аҟәа: асахьаҭыхҩы лцәажәара
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Видеомост о развитии абхазо-российских культурных связей. Трансляция завершена
Видеомост о развитии абхазо-российских культурных связей. Трансляция завершена
Sputnik Абхазия
Видеомост Сухум – Москва о развитии российско-абхазских культурных связей пройдет сегодня в пресс-центре Sputnik. Он посвящен открытию V конкурса-лаборатории... 20.08.2026, Sputnik Абхазия
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Видеомост Сухум – Москва о развитии российско-абхазских культурных связей пройдет сегодня в пресс-центре Sputnik. Он посвящен открытию V конкурса-лаборатории Алисы Гицба "Музыка – диалог без расстояний и границ".Участники видеомоста обсудят значение исторических и современных культурных связей между двумя странами, которые продолжают развиваться благодаря совместным проектам.
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абхазия, новости, видео, мультимедиа, алиса гицба, музыка, культура, видео
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Видеомост о развитии абхазо-российских культурных связей. Трансляция завершена

13:06 20.08.2026 (обновлено: 14:03 20.08.2026)
© Видео Sputnik
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Видеомост Сухум – Москва о развитии российско-абхазских культурных связей пройдет сегодня в пресс-центре Sputnik.

Он посвящен открытию V конкурса-лаборатории Алисы Гицба "Музыка – диалог без расстояний и границ".

Участники видеомоста обсудят значение исторических и современных культурных связей между двумя странами, которые продолжают развиваться благодаря совместным проектам.
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