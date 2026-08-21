https://sputnik-abkhazia.ru/20260821/press-konferentsiya-posvyaschennaya-dendroparku-smetskogo-v-agudzere-proydet-v-sputnik-1065107748.html

Пресс-конференция, посвященная дендропарку Смецкого в Агудзере, пройдет в Sputnik

Пресс-конференция, посвященная дендропарку Смецкого в Агудзере, пройдет в Sputnik

Sputnik Абхазия

24 августа в 11:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция: "Парк жизни: сохранение и благоустройство дендропарка Н. Смецкого в Агудзере". 21.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-21T11:19+0300

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24 августа в 11:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция: "Парк жизни: сохранение и благоустройство дендропарка Н. Смецкого в Агудзере".Участники:Инициаторы проекта "Парк жизни" – исполнительный директор АНО "Агудзера. Парк поколений" Русудан Кобякова и соучредители АНО "Агудзера. Парк поколений" Лали Жвания и Амина Адлейба.30 августа впервые пройдет День парка Н.Н. Смецкого. Это даст старт возрождению одного из старейших парков Абхазии как общественного пространства для всех поколений в рамках проекта "Парк жизни", поддержанного грантом конкурса "Созидатели Абхазии".Спикеры расскажут об участии в конкурсе "Созидатели Абхазии", о проекте "Парк жизни", восстановлении парка Н.Н. Смецкого, а также о масштабном мероприятии 30 августа — Дне Парка Смецкого, который проведут совместно с Домом-музеем Д.И. Гулиа при поддержке администрации Гулрыпшского района, Министерства культуры Республики Абхазия.Конкурс "Созидатели Абхазии" на предоставление грантов на реализацию социальных проектов на территории Республики Абхазия реализуется за счет средств Фонда президентских грантов (Российская Федерация). Он проходил в 2025 году. По итогам было отобрано 32 проекта на общую сумму 115 млн рублей.

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