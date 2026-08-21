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Пресс-конференция, посвященная дендропарку Смецкого в Агудзере, пройдет в Sputnik
Пресс-конференция, посвященная дендропарку Смецкого в Агудзере, пройдет в Sputnik
Sputnik Абхазия
24 августа в 11:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция: "Парк жизни: сохранение и благоустройство дендропарка Н. Смецкого в Агудзере". 21.08.2026, Sputnik Абхазия
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24 августа в 11:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция: "Парк жизни: сохранение и благоустройство дендропарка Н. Смецкого в Агудзере".Участники:Инициаторы проекта "Парк жизни" – исполнительный директор АНО "Агудзера. Парк поколений" Русудан Кобякова и соучредители АНО "Агудзера. Парк поколений" Лали Жвания и Амина Адлейба.30 августа впервые пройдет День парка Н.Н. Смецкого. Это даст старт возрождению одного из старейших парков Абхазии как общественного пространства для всех поколений в рамках проекта "Парк жизни", поддержанного грантом конкурса "Созидатели Абхазии".Спикеры расскажут об участии в конкурсе "Созидатели Абхазии", о проекте "Парк жизни", восстановлении парка Н.Н. Смецкого, а также о масштабном мероприятии 30 августа — Дне Парка Смецкого, который проведут совместно с Домом-музеем Д.И. Гулиа при поддержке администрации Гулрыпшского района, Министерства культуры Республики Абхазия.Конкурс "Созидатели Абхазии" на предоставление грантов на реализацию социальных проектов на территории Республики Абхазия реализуется за счет средств Фонда президентских грантов (Российская Федерация). Он проходил в 2025 году. По итогам было отобрано 32 проекта на общую сумму 115 млн рублей.
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Пресс-конференция, посвященная дендропарку Смецкого в Агудзере, пройдет в Sputnik

11:19 21.08.2026 (обновлено: 12:02 21.08.2026)
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Заглушки для пресс-центра - Sputnik Абхазия, 1920, 21.08.2026
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24 августа в 11:00 в пресс-центре Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция: "Парк жизни: сохранение и благоустройство дендропарка Н. Смецкого в Агудзере".
Участники:
Инициаторы проекта "Парк жизни" – исполнительный директор АНО "Агудзера. Парк поколений" Русудан Кобякова и соучредители АНО "Агудзера. Парк поколений" Лали Жвания и Амина Адлейба.
30 августа впервые пройдет День парка Н.Н. Смецкого. Это даст старт возрождению одного из старейших парков Абхазии как общественного пространства для всех поколений в рамках проекта "Парк жизни", поддержанного грантом конкурса "Созидатели Абхазии".
Спикеры расскажут об участии в конкурсе "Созидатели Абхазии", о проекте "Парк жизни", восстановлении парка Н.Н. Смецкого, а также о масштабном мероприятии 30 августа — Дне Парка Смецкого, который проведут совместно с Домом-музеем Д.И. Гулиа при поддержке администрации Гулрыпшского района, Министерства культуры Республики Абхазия.
Конкурс "Созидатели Абхазии" на предоставление грантов на реализацию социальных проектов на территории Республики Абхазия реализуется за счет средств Фонда президентских грантов (Российская Федерация). Он проходил в 2025 году. По итогам было отобрано 32 проекта на общую сумму 115 млн рублей.
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