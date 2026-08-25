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"Музыка Гордых": в Абхазии пройдет международный музыкальный фестиваль

"Музыка Гордых": в Абхазии пройдет международный музыкальный фестиваль

Sputnik Абхазия

Пресс-конференция, посвященная международному фестивалю и конкурсу "Музыка Гордых", состоялась в пресс-центре Sputnik 24 августа. 25.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-25T13:29+0300

2026-08-25T13:29+0300

2026-08-25T13:29+0300

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Гала-концерт международного фестиваля "Музыка Гордых" пройдет в Сухуме 26 августа.На сцене выступят группы "Любэ", "Свинцовый туман", "LEPNINA", артисты AY YOLA, Султан Лагучев, BLIZKEY, Вася Писаренко, Авто Конджария, Виктория Лабия, Валерия Перцхелеия, МК545 и Государственный детский хореографический ансамбль "Абаза".Также свои песни исполнят победители семи номинаций конкурса.О том, насколько важны подобные проекты для культурного сотрудничества двух стран, чем будут удивлять артисты, какие сюрпризы готовят организаторы, узнайте из видео Sputnik.

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