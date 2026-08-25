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"Музыка Гордых": в Абхазии пройдет международный музыкальный фестиваль
"Музыка Гордых": в Абхазии пройдет международный музыкальный фестиваль
Sputnik Абхазия
Пресс-конференция, посвященная международному фестивалю и конкурсу "Музыка Гордых", состоялась в пресс-центре Sputnik 24 августа. 25.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-25T13:29+0300
2026-08-25T13:29+0300
2026-08-25T13:29+0300
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Гала-концерт международного фестиваля "Музыка Гордых" пройдет в Сухуме 26 августа.На сцене выступят группы "Любэ", "Свинцовый туман", "LEPNINA", артисты AY YOLA, Султан Лагучев, BLIZKEY, Вася Писаренко, Авто Конджария, Виктория Лабия, Валерия Перцхелеия, МК545 и Государственный детский хореографический ансамбль "Абаза".Также свои песни исполнят победители семи номинаций конкурса.О том, насколько важны подобные проекты для культурного сотрудничества двух стран, чем будут удивлять артисты, какие сюрпризы готовят организаторы, узнайте из видео Sputnik.
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абхазия, новости, музыка, культура, видео
абхазия, новости, музыка, культура, видео
"Музыка Гордых": в Абхазии пройдет международный музыкальный фестиваль
Пресс-конференция, посвященная международному фестивалю и конкурсу "Музыка Гордых", состоялась в пресс-центре Sputnik 24 августа.
Гала-концерт международного фестиваля "Музыка Гордых" пройдет в Сухуме 26 августа.
На сцене выступят группы "Любэ", "Свинцовый туман", "LEPNINA", артисты AY YOLA, Султан Лагучев, BLIZKEY, Вася Писаренко, Авто Конджария, Виктория Лабия, Валерия Перцхелеия, МК545 и Государственный детский хореографический ансамбль "Абаза".
Также свои песни исполнят победители семи номинаций конкурса.
О том, насколько важны подобные проекты для культурного сотрудничества двух стран, чем будут удивлять артисты, какие сюрпризы готовят организаторы, узнайте из видео Sputnik.