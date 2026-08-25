"Музыка Гордых": в Абхазии пройдет международный музыкальный фестиваль

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
31 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Ахҭыстә туризм — иара аҷыдарақәа Аԥсны
13:04
13 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
"Аеҵәа" захьӡу ацәыргақәҵа аатуеит Аҟәа: Баҭал Џьапуа ицәажәара
13:18
12 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Аиҿцәажәара
Апроект "SputnikPro на Зубовском" амодуль ҿыц мҩаԥысуеит: алахәыла лцәажәара
13:34
25 мин
On air
13:58
1 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Такие обстоятельства
Театральный мост: как гастроли сближают Сухум и Владикавказ
14:04
25 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Актуальный комментарий
Второе дыхание парка Смецкого: как возрождают историческое наследие
14:33
25 мин
Афиша фестиваля
"Музыка Гордых": что ждет гостей праздника
14:59
1 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Ацха сынтәатәи аҽаҩра зеиԥшроу: ашьхымзааӡаҩ ицәажәара
18:04
11 мин
Аицәажәара
Аҟәатәи амаамынааӡарҭа сынтәа аԥхын аҭааҩцәа ахьынӡамоу: ахҳәаа
18:15
14 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
От политики до поддержки семей: итоги встречи с послом РФ в Общественной палате Абхазии
18:34
15 мин
Актуальный комментарий
Второе дыхание парка Смецкого: как возрождают историческое наследие
18:49
11 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Ацха сынтәатәи аҽаҩра зеиԥшроу: ашьхымзааӡаҩ ицәажәара
21:04
11 мин
Аицәажәара
Аҟәатәи амаамынааӡарҭа сынтәа аԥхын аҭааҩцәа ахьынӡамоу: ахҳәаа
21:15
14 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
От политики до поддержки семей: итоги встречи с послом РФ в Общественной палате Абхазии
21:34
15 мин
Актуальный комментарий
Второе дыхание парка Смецкого: как возрождают историческое наследие
21:49
11 мин
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аицлабра "Аԥсны акоманда" аҩбатәи ахәҭа иалагеит: аиҿкаара анапхгаҩы ицәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҟәа Багаԥшь ишҭаҿы апанно еиҭашьақәдыргылоит: аскульпторцәа рцәажәара
13:34
11 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Арахә ачымазарақәа рацәыхьчаразы ихымԥадатәиу: аветеринар хада ицәажәара
13:45
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Бархатный сезон в Абхазии: ожидания рынка, цены и прогнозы
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Голос молодого поколения: 18 лет независимости Абхазии глазами молодежи
14:33
2 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:06
10 мин
Новости
Главные темы
18:37
12 мин
Такие обстоятельства
Эпоха Марлена Гадлия: 80 лет жизни и один завод
18:49
15 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Спутник заглушки - Sputnik Абхазия, 1920
Пресс-центр
Мультимедийный пресс-центр Sputnik Абхазия, город Сухум, улица Пушкина, 16, офис 5-4, почта: info.abk@sputniknews.com, телефон: +79409260000, пресс-служба: media.ab@sputniknews.com
https://sputnik-abkhazia.ru/20260825/muzyka-gordykh-v-abkhazii-proydet-mezhdunarodnyy-muzykalnyy-festival--1065177164.html
"Музыка Гордых": в Абхазии пройдет международный музыкальный фестиваль
"Музыка Гордых": в Абхазии пройдет международный музыкальный фестиваль
Sputnik Абхазия
Пресс-конференция, посвященная международному фестивалю и конкурсу "Музыка Гордых", состоялась в пресс-центре Sputnik 24 августа. 25.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-25T13:29+0300
2026-08-25T13:29+0300
пресс-центр
абхазия
новости
музыка
культура
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/08/19/1065176983_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5a8516a29a9d2b22c134fe99f2fa5553.jpg
Гала-концерт международного фестиваля "Музыка Гордых" пройдет в Сухуме 26 августа.На сцене выступят группы "Любэ", "Свинцовый туман", "LEPNINA", артисты AY YOLA, Султан Лагучев, BLIZKEY, Вася Писаренко, Авто Конджария, Виктория Лабия, Валерия Перцхелеия, МК545 и Государственный детский хореографический ансамбль "Абаза".Также свои песни исполнят победители семи номинаций конкурса.О том, насколько важны подобные проекты для культурного сотрудничества двух стран, чем будут удивлять артисты, какие сюрпризы готовят организаторы, узнайте из видео Sputnik.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/08/19/1065176983_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_c797bc04b7f285dadab62e7ec306e530.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, музыка, культура, видео
абхазия, новости, музыка, культура, видео

"Музыка Гордых": в Абхазии пройдет международный музыкальный фестиваль

13:29 25.08.2026
© Видео Sputnik
Подписаться
Пресс-конференция, посвященная международному фестивалю и конкурсу "Музыка Гордых", состоялась в пресс-центре Sputnik 24 августа.
Гала-концерт международного фестиваля "Музыка Гордых" пройдет в Сухуме 26 августа.
На сцене выступят группы "Любэ", "Свинцовый туман", "LEPNINA", артисты AY YOLA, Султан Лагучев, BLIZKEY, Вася Писаренко, Авто Конджария, Виктория Лабия, Валерия Перцхелеия, МК545 и Государственный детский хореографический ансамбль "Абаза".
Также свои песни исполнят победители семи номинаций конкурса.
О том, насколько важны подобные проекты для культурного сотрудничества двух стран, чем будут удивлять артисты, какие сюрпризы готовят организаторы, узнайте из видео Sputnik.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0