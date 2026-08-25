https://sputnik-abkhazia.ru/20260825/suverennost-abkhazii-v-kontekste-geopolitiki-obsudili-na-kruglom-stole-v-sukhume-1065191513.html

Суверенность Абхазии в контексте геополитики обсудили на круглом столе в Сухуме

Суверенность Абхазии в контексте геополитики обсудили на круглом столе в Сухуме

Sputnik Абхазия

Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года, к очередной годовщине этого события в республике пройдет множество мероприятий. 25.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-25T21:41+0300

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СУХУМ, 25 авг - Sputnik, Бадрак Авидзба. Круглый стол "Суверенитет и независимость в контексте геополитики", приуроченный к предстоящей годовщине признания Россией независимости Абхазии, был организован политической партией "Единая Абхазия" в Сухуме. Признание независимости со стороны России — это точка отсчета нового этапа абхазской государственности, считает председатель партии Алхас Барзания. Выступая на мероприятии, он подчеркнул, что республика лучше многих знает цену независимости, потому что высоко заплатила за нее. Барзания заметил, что мир стремительно меняется, растет неопределенность, и в этих условиях Абхазии особенно важно понимать, как прочность абхазо-российского сотрудничества влияет на положение страны. В продолжение темы безопасности он заявил, что это направление является для республики приоритетным. По его мнению, суверенитет, который не подкреплен реальной обороноспособностью — это не суверенитет. "То же самое касается экономики. Мы прекрасно понимаем, что пока республика сильно зависит от финансовой помощи России, говорить о полноценном экономическом суверенитете сложно", — добавил он. Для улучшения экономической ситуации, как отметил Барзания, необходимо снижать административные барьеры для бизнеса, привлекать инвестиции и искать новые источники доходов в туризме, сельском хозяйстве и креативных индустриях.Исторический аспект взаимоотношений затронул общественно-политический деятель Сергей Шамба. Он напомнил, что грузинские власти сами поставили точку во взаимоотношениях с Абхазией, развязав войну в 1992 году. "В истории всегда так бывало — страна, которая начинала войну и ее проигрывала, теряла территории. Это Германия, которая развязала Первую мировую войну и проиграла, а потом Вторую мировую войну и проиграла, потеряла территории", — отметил он. Шамба добавил, что по итогу боевых действий Грузия лишилась не своих исконных земель, поскольку включение Абхазии в состав Грузинской ССР было сделано искусственно при Сталине. В свою очередь, член Бюро Высшего совета "Единой России" Андрей Климов отметил, что признание Абхазии и Южной Осетии по итогам Пятидневной войны с Грузией было связано с геополитической позицией России. "Ставки были очень высоки. В то же время в Вашингтоне, Брюсселе, Лондоне, Париже и в Берлине тоже понимали, что если они сейчас заставят нас смириться с этой ситуацией, то никакого объединения мирового большинства не получится", — подчеркнул он. Также в рамках круглого стола Климов зачитал письмо председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева, который поздравил народ Абхазии с предстоящим Днем признания независимости. Зампред Совбеза РФ указал, что за прошедшие годы республика добилась значимых результатов в упрочении государственности и обеспечении устойчивого социально-экономического развития страны. "Уверен, что основанное на взаимном уважении сотрудничество между "Единой Россией" и "Единой Абхазией" будет и впредь способствовать укреплению отношений союзничества и стратегического партнерства между Москвой и Сухумом", — говорится в обращении.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260808/1064863257.html

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