https://sputnik-abkhazia.ru/20260825/ukraina-35-let-nezavisimosti-ot-zdravogo-smysla-1065168562.html

Украина: 35 лет независимости от здравого смысла

Украина: 35 лет независимости от здравого смысла

Sputnik Абхазия

Для продолжения прокси-войны с Россией в Киев прибыли опасной "дорогой Линдси Грэма" лидеры Британии, Норвегии, Финляндии, Эстонии, Молдавии и ЕС, пишет... 25.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-25T11:15+0300

2026-08-25T11:15+0300

2026-08-25T11:15+0300

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Для продолжения прокси-войны с Россией в Киев прибыли опасной "дорогой Линдси Грэма" лидеры Британии, Норвегии, Финляндии, Эстонии, Молдавии и ЕС, пишет военный обозреватель Александр Хроленко.Этот "пир безрассудства" во время войны приурочили к 35-летию независимости Украинской ССР от СССР, который создавал и защищал Украину от западных варваров до 24 августа 1991 года.В Киеве 24 августа собрались председатель Евросовета Антониу Кошта, британский премьер Энди Бернем, финский президент Александр Стубб, норвежский премьер Йонас Гар Стере, литовский президент Гитанас Науседа, премьер Люксембурга Люк Фриден, президент Эстонии Алар Карис и другие враги России. Французский президент Эммануэль Макрон и германский канцлер Фридрих Мерц по разным причинам отсутствуют. Госсекретарь Марко Рубио из-за океана выразил от имени США "твердую приверженность укреплению наших экономических и оборонных связей, прокладыванию пути к миру и процветанию для обоих наших народов". Такая "забота" Европы и Америки в 2022 году привела к кровопролитному вооруженному конфликту с Россией, и в перспективе не обещает украинским гражданам ничего хорошего.Западные визитеры намерены "выразить солидарность" с киевским режимом и принять участие в "торжествах" по случаю дня независимости Украины от здравого смысла. Вероятно очередное заседание "коалиции желающих" (в усеченном составе), подобное консилиуму беспомощных врачей у постели умирающего больного. Воинственная риторика о "стратегическом поражении России" осталась в прошлом. Ожидания военной победы Киева позволил себе только латвийский премьер Андрис Кулбергс. В реалистичных прогнозах Украину ожидает "самая страшная зима", блэкауты и массовая эвакуация населения.Наиболее актуальные проблемы Запада: как помочь Украине пережить еще одну страшную зиму и как удержать от развала фронт украинской прокси-армии? Новые миллиарды долларов и евро военной поддержки несут украинцам только разрушения и смерть, западные поставки дронов и ракет – обеспечивают лишь рост эскалации и ускоренное уничтожения бандеровской Украины российскими ударами.Тотальная зависимость киевских марионеток от США и НАТО губит искусственно созданное государство физически, территориально. Москва в рамках СВО делает все возможное для возвращения Украины из состояния "Анти-России" в исходные условия мира и благополучия – с учетом реалий на земле, а не в "границах 1991 года".Ад независимости и "ящик Пандоры"Еврокомиссия одобрила выделение Киеву 6,1 млрд евро военной помощи. Средства пойдут на закупку систем ПВО-ПРО. Норвегия на те же цели пообещала Украине 9 млрд долларов в 2027 году. Британский премьер Бернем пообещал раскрыть Киеву секретную информацию о производстве крылатых ракет SCALP, якобы для организации "украинского производства" (для этого требуется время и согласие Франции и США, технологии и компоненты которых интегрированы в "интернациональную" ракету).Без учета зловещих усилий США, только Евросоюз с 2022 года предоставил Украине 77 млрд евро военной помощи. Европа маниакально нацелена на войну с Россией. Увеличение поставок оружия Украине провоцирует более мощные российские удары. Чем больше натовского оружия передают киевскому режиму, тем жестче возмездие Москвы. Растет вероятность "рикошетов" по заводам ВПК в Европе, которые и без того регулярно взрываются и горят "от перенапряжения". Уровень западной "идиократии" не допускает объективных оценок.Удар "Искандерами" по объектам противника в Борисполе 23 августа совпал с визитом министра иностранных дел ФРГ Вадефуля, и в Берлине назвали это "оскорблением Германии". Заметим, Борисполь – авиационная гавань, а Вадефуль прибыл в Киев по железной дороге. Москва не раз предупреждала об опасности подобных визитов (вспоминаем внезапную смерть американского сенатора Грэма). Ракетных ударов по Берлину Россия пока не наносила, хотя ФРГ этого вполне заслужила активным участием в прокси-войне. Москва способна проецировать демилитаризацию далеко за пределами Украины, "ящик Пандоры" в равной степени угрожает Европе и Америке. Очень странный праздник независимости.Смогут ли киевские марионетки, Брюссель и Вашингтон выдерживать боевые действия высокой интенсивности еще несколько лет, сдерживая пламя войны на украинской территории? Вопрос риторический. Даже по оценкам украинских экспертов, "незалежная" ежегодно теряет около одного миллиона человек, из которых 500 тысяч – безвозвратные потери ВСУ на поле боя. Война необратимо "дрейфует" на запад. Европейские реалии таковы, что ни за какие деньги не купишь зенитные ракеты Patriot, не говоря уже о миллионах новых солдат.Украина получила в наследство от СССР добрых соседей, исключительные стартовые возможности для экономического процветания и национальной безопасности. "Независимость" от СССР и России киевские руководители (начиная с Леонида Кравчука) использовали для растаскивания по карманам советского наследства, продажи российских интересов за "тридцать сребреников", пикирования в холопскую зависимость от Запада. Все попытки США и НАТО сформировать за 35 лет новую украинскую государственность как антироссийскую "зондеркоманду" закончились войной, гибелью миллионов солдат ВСУ."Государствообразующая" бандеровщина обречена на уничтожение – всеми возможными средствами ВС России. Западный рейтинг военной мощи Global Firepower отводит Украине 20-е место в мире – между Египтом и Польшей, но реальность отбрасывает ВСУ в разряд подчиненной Западу армии рабов, "деревянных солдат Урфина Джюса".Российские войска наращивают комплексные и групповые удары по объектам противника, наступают на всех участках 1300-километровой линии фронта, методично достигают целей СВО – исправляют историческую ошибку 1991 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20260819/svo-orekhovskiy-kapkan-dlya-vsu-zakhlopyvaetsya-1065062260.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20260811/svo-osobennosti-osvobozhdeniya-odessy-v-avguste-2026-goda-1064908929.html

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