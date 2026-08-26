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18 лет независимости Абхазии: статус и перспективы

18 лет независимости Абхазии: статус и перспективы

Sputnik Абхазия

26 августа 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. А спустя 18 лет после этого он заявил, что... 26.08.2026, Sputnik Абхазия

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18 лет независимости Абхазии: статус и перспективы Sputnik Абхазия 18 лет независимости Абхазии: статус и перспективы

26 августа 2008 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. А спустя 18 лет после этого он заявил, что признание независимости двух республик закрепило новые справедливые геополитические реалии.И сегодня ключевыми темами для страны остаются укрепление суверенитета и развитие внешней политики. Какой путь прошла Абхазия за эти годы, с какими вызовами сталкивается сегодня и как видит свое будущее на международной арене? Об этом в эфире радио Sputnik рассказал министр иностранных дел республики Олег Барциц.Слушайте подкаст.

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подкасты, посредник, абхазия, день признания независимости абхазии, россия, аудио