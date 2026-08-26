https://sputnik-abkhazia.ru/20260826/den-znamenuyuschiy-veru-v-svobodnuyu-i-protsvetayuschuyu-abkhaziyu-1065331886.html

День, знаменующий веру в свободную и процветающую Абхазию

День, знаменующий веру в свободную и процветающую Абхазию

Sputnik Абхазия

Гуарапский писарь 26.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-26T14:51+0300

2026-08-26T14:51+0300

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Гуарапский писарь26 августа мы отмечаем особый день, который стал знаковым для Республики.17 лет назад этот день ознаменовался историческим Указом Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Это было не просто политическое решение, а акт подлинной справедливости, который навсегда отозвался в сердце каждого абхаза.За этим признанием стоят годы мужественной борьбы, бесчисленные жертвы и кровь, пролитая на абхазской земле в Отечественной войне 1992-1993 годов. Мы помним великих лидеров – Владислава Ардзинба, заложившего фундамент независимости в огне войны, и Сергея Багапш, продолжившего его дело на мирном пути, выстраивая первые мосты сотрудничества с Россией.Сегодня, вспоминая подвиг героев и чтя память павших, мы искренне благодарим братскую Россию за неизменную поддержку.Пусть мир и процветание всегда царят на вашей прекрасной земле! С праздником!Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.

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