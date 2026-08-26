День, знаменующий веру в свободную и процветающую Абхазию
14:51 26.08.2026 (обновлено: 17:51 01.09.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукДень флага Республики Абхазия
© Sputnik / Томас Тхайцук
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26 августа мы отмечаем особый день, который стал знаковым для Республики.
17 лет назад этот день ознаменовался историческим Указом Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
Это было не просто политическое решение, а акт подлинной справедливости, который навсегда отозвался в сердце каждого абхаза.
За этим признанием стоят годы мужественной борьбы, бесчисленные жертвы и кровь, пролитая на абхазской земле в Отечественной войне 1992-1993 годов.
Мы помним великих лидеров – Владислава Ардзинба, заложившего фундамент независимости в огне войны, и Сергея Багапш, продолжившего его дело на мирном пути, выстраивая первые мосты сотрудничества с Россией.
Сегодня, вспоминая подвиг героев и чтя память павших, мы искренне благодарим братскую Россию за неизменную поддержку.
Пусть мир и процветание всегда царят на вашей прекрасной земле!
С праздником!
17 лет назад этот день ознаменовался историческим Указом Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.
Это было не просто политическое решение, а акт подлинной справедливости, который навсегда отозвался в сердце каждого абхаза.
За этим признанием стоят годы мужественной борьбы, бесчисленные жертвы и кровь, пролитая на абхазской земле в Отечественной войне 1992-1993 годов.
Мы помним великих лидеров – Владислава Ардзинба, заложившего фундамент независимости в огне войны, и Сергея Багапш, продолжившего его дело на мирном пути, выстраивая первые мосты сотрудничества с Россией.
Сегодня, вспоминая подвиг героев и чтя память павших, мы искренне благодарим братскую Россию за неизменную поддержку.
Пусть мир и процветание всегда царят на вашей прекрасной земле!
С праздником!
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