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15 мин
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Ҵаҩык актәи акласс аҿы: Отаԥтәи ашкол аҿы аҵара процесс шеиҿкаахо ҭаҳҵаауеит
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Аиҵбыратә классқәа рҵаҩцәа рзы афатә ԥха: гаграа рԥышәа ҭаҳҵаауеит
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Аиҿцәажәара
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День, знаменующий веру в свободную и процветающую Абхазию
День, знаменующий веру в свободную и процветающую Абхазию
Sputnik Абхазия
Гуарапский писарь 26.08.2026, Sputnik Абхазия
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Гуарапский писарь26 августа мы отмечаем особый день, который стал знаковым для Республики.17 лет назад этот день ознаменовался историческим Указом Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Это было не просто политическое решение, а акт подлинной справедливости, который навсегда отозвался в сердце каждого абхаза.За этим признанием стоят годы мужественной борьбы, бесчисленные жертвы и кровь, пролитая на абхазской земле в Отечественной войне 1992-1993 годов. Мы помним великих лидеров – Владислава Ардзинба, заложившего фундамент независимости в огне войны, и Сергея Багапш, продолжившего его дело на мирном пути, выстраивая первые мосты сотрудничества с Россией.Сегодня, вспоминая подвиг героев и чтя память павших, мы искренне благодарим братскую Россию за неизменную поддержку.Пусть мир и процветание всегда царят на вашей прекрасной земле! С праздником!Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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День, знаменующий веру в свободную и процветающую Абхазию

14:51 26.08.2026 (обновлено: 17:51 01.09.2026)
© Sputnik / Томас ТхайцукДень флага Республики Абхазия
День флага Республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 26.08.2026
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Гуарапский писарь
26 августа мы отмечаем особый день, который стал знаковым для Республики.

17 лет назад этот день ознаменовался историческим Указом Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Это было не просто политическое решение, а акт подлинной справедливости, который навсегда отозвался в сердце каждого абхаза.

За этим признанием стоят годы мужественной борьбы, бесчисленные жертвы и кровь, пролитая на абхазской земле в Отечественной войне 1992-1993 годов.

Мы помним великих лидеров – Владислава Ардзинба, заложившего фундамент независимости в огне войны, и Сергея Багапш, продолжившего его дело на мирном пути, выстраивая первые мосты сотрудничества с Россией.

Сегодня, вспоминая подвиг героев и чтя память павших, мы искренне благодарим братскую Россию за неизменную поддержку.

Пусть мир и процветание всегда царят на вашей прекрасной земле!

С праздником!
Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.
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