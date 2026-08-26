Экономическое развитие Абхазии: Фатима Камкия рассказала о программе на 2026-2030 годы

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Спутник аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
31 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Хра злоу ахҭысқәа
Аицлабра "Аԥсны акоманда" аҩбатәи ахәҭа иалагеит: аиҿкаара анапхгаҩы ицәажәара
13:04
25 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:31
3 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҟәа Багаԥшь ишҭаҿы апанно еиҭашьақәдыргылеит: аскульпторцәа рцәажәара
13:34
11 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Арахә ачымазарақәа рацәыхьчаразы ихымԥадатәиу: аветеринар хада ицәажәара
13:45
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Турбаза
Бархатный сезон в Абхазии: ожидания рынка, цены и прогнозы
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Голос молодого поколения: 18 лет независимости Абхазии глазами молодежи
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Ԥсҳәы аиқәырхаҩцәа рыҟәша дырӷәӷәоит: ахҳәаа
18:04
15 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҟәа Багаԥшь ишҭаҿы апанно еиҭашьақәдыргылеит: аскульпторцәа рцәажәара
18:19
11 мин
Новости
Главные темы
18:31
3 мин
Такие обстоятельства
Эпоха Марлена Гадлия: 80 лет жизни и один завод
18:34
15 мин
Турбаза
Бархатный сезон в Абхазии: ожидания рынка, цены и прогнозы
18:49
11 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Ԥсҳәы аиқәырхаҩцәа рыҟәша дырӷәӷәоит: ахҳәаа
21:04
15 мин
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп
Аҟәа Багаԥшь ишҭаҿы апанно еиҭашьақәдыргылеит: аскульпторцәа рцәажәара
21:19
11 мин
Новости
Главные темы
21:31
3 мин
Такие обстоятельства
Эпоха Марлена Гадлия: 80 лет жизни и один завод
21:34
15 мин
Турбаза
Бархатный сезон в Абхазии: ожидания рынка, цены и прогнозы
21:49
11 мин
Асабша Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Суббота на Sputnik
08:30
31 мин
On air
13:00
30 мин
On air
18:00
31 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
31 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260826/ekonomicheskoe-razvitie-abkhazii-fatima-kamkiya-rasskazala-o-programme-na-2026-2030-gody--1065196062.html
Экономическое развитие Абхазии: Фатима Камкия рассказала о программе на 2026-2030 годы
Экономическое развитие Абхазии: Фатима Камкия рассказала о программе на 2026-2030 годы
Sputnik Абхазия
Программа социально-экономического развития Абхазии претерпела серьезные изменения, сказала в эфире радио Sputnik директор Института экономики и права Фатима... 26.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-26T11:01+0300
2026-08-26T11:01+0300
в абхазии
абхазия
новости
экономика
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/08/1a/1065195811_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_83c3ea722d3de65a2fce29b3f5b5ec61.jpg
Программа социально-экономического развития Абхазии претерпела серьезные изменения, сказала в эфире радио Sputnik директор Института экономики и права Фатима Камкия."Есть ряд изменений, которые мы наблюдаем. Что касается амбициозности поставленных вопросов, то я думаю, что они всегда зависят от воли сторон, которые намечают планы", - отметила она.Говоря о прогнозах по увеличению экономики республики Камкия подчеркнула, что республика и прежде развивалась поступательно, но медленно."Для современного мира, для которого свойственно стремительное развитие, медленное и спокойное развитие - может иметь в себе некие угрозы", - считает экономист.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/08/1a/1065195811_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_40e275c6a9aeb681f5d87f3ad1e89141.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости, экономика, видео
абхазия, новости, экономика, видео

Экономическое развитие Абхазии: Фатима Камкия рассказала о программе на 2026-2030 годы

11:01 26.08.2026
© Видео Sputnik
Подписаться
Программа социально-экономического развития Абхазии претерпела серьезные изменения, сказала в эфире радио Sputnik директор Института экономики и права Фатима Камкия.

"Есть ряд изменений, которые мы наблюдаем. Что касается амбициозности поставленных вопросов, то я думаю, что они всегда зависят от воли сторон, которые намечают планы", - отметила она.

Говоря о прогнозах по увеличению экономики республики Камкия подчеркнула, что республика и прежде развивалась поступательно, но медленно.

"Для современного мира, для которого свойственно стремительное развитие, медленное и спокойное развитие - может иметь в себе некие угрозы", - считает экономист.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0