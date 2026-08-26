https://sputnik-abkhazia.ru/20260826/ekonomicheskoe-razvitie-abkhazii-fatima-kamkiya-rasskazala-o-programme-na-2026-2030-gody--1065196062.html

Экономическое развитие Абхазии: Фатима Камкия рассказала о программе на 2026-2030 годы

Экономическое развитие Абхазии: Фатима Камкия рассказала о программе на 2026-2030 годы

Sputnik Абхазия

Программа социально-экономического развития Абхазии претерпела серьезные изменения, сказала в эфире радио Sputnik директор Института экономики и права Фатима... 26.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-26T11:01+0300

2026-08-26T11:01+0300

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Программа социально-экономического развития Абхазии претерпела серьезные изменения, сказала в эфире радио Sputnik директор Института экономики и права Фатима Камкия."Есть ряд изменений, которые мы наблюдаем. Что касается амбициозности поставленных вопросов, то я думаю, что они всегда зависят от воли сторон, которые намечают планы", - отметила она.Говоря о прогнозах по увеличению экономики республики Камкия подчеркнула, что республика и прежде развивалась поступательно, но медленно."Для современного мира, для которого свойственно стремительное развитие, медленное и спокойное развитие - может иметь в себе некие угрозы", - считает экономист.

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