https://sputnik-abkhazia.ru/20260826/iz-istorii-sukhumpribora-marlen-gadliya-rasskazal-o-proshlom-i-sovremennosti-predpriyatiya--1065196733.html
Из истории "Сухумприбора": Марлен Гадлия рассказал о прошлом и современности предприятия
Из истории "Сухумприбора": Марлен Гадлия рассказал о прошлом и современности предприятия
Sputnik Абхазия
В 1960 году на территории бывшего коптильного цеха рыбокомбината появилось новое промышленное предприятие под названием Сухумский завод "Электроприбор"... 26.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-26T11:08+0300
2026-08-26T11:08+0300
2026-08-26T11:08+0300
в абхазии
абхазия
новости
видео
мультимедиа
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/08/1a/1065196260_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_6db2a0524923a4d5e9a8e53e0075942c.jpg
Любое предприятие - это не только здания и продукция, которая выпускается, это в первую очередь люди, сказал директор "Сухумприбора" Марлен Гадлия. "В основном у нас люди, которые работают долго. У нас есть человек - легенда, Константин Тарба, он трудится 64 года на одном предприятии. Он пришел учеником, а сегодня он председатель наблюдательного совета акционерного общества "Сухумприбор", - подчеркнул он.Гадлия также рассказал, что в советское время на предприятии работало около полутора тысяч человек, сегодня количество трудящихся достигает восьмисот человек.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/08/1a/1065196260_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_f8fbadb227277552a19f50e7b0bd1ca4.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, видео, мультимедиа, видео
абхазия, новости, видео, мультимедиа, видео
Из истории "Сухумприбора": Марлен Гадлия рассказал о прошлом и современности предприятия
В 1960 году на территории бывшего коптильного цеха рыбокомбината появилось новое промышленное предприятие под названием Сухумский завод "Электроприбор", который четыре года спустя был преобразован в завод "Сухумприбор".
Любое предприятие - это не только здания и продукция, которая выпускается, это в первую очередь люди, сказал директор "Сухумприбора" Марлен Гадлия.
"В основном у нас люди, которые работают долго. У нас есть человек - легенда, Константин Тарба, он трудится 64 года на одном предприятии. Он пришел учеником, а сегодня он председатель наблюдательного совета акционерного общества "Сухумприбор", - подчеркнул он.
Гадлия также рассказал, что в советское время на предприятии работало около полутора тысяч человек, сегодня количество трудящихся достигает восьмисот человек.