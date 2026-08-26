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Из истории "Сухумприбора": Марлен Гадлия рассказал о прошлом и современности предприятия

Из истории "Сухумприбора": Марлен Гадлия рассказал о прошлом и современности предприятия

Sputnik Абхазия

В 1960 году на территории бывшего коптильного цеха рыбокомбината появилось новое промышленное предприятие под названием Сухумский завод "Электроприбор"... 26.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-26T11:08+0300

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Любое предприятие - это не только здания и продукция, которая выпускается, это в первую очередь люди, сказал директор "Сухумприбора" Марлен Гадлия. "В основном у нас люди, которые работают долго. У нас есть человек - легенда, Константин Тарба, он трудится 64 года на одном предприятии. Он пришел учеником, а сегодня он председатель наблюдательного совета акционерного общества "Сухумприбор", - подчеркнул он.Гадлия также рассказал, что в советское время на предприятии работало около полутора тысяч человек, сегодня количество трудящихся достигает восьмисот человек.

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