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Из истории "Сухумприбора": Марлен Гадлия рассказал о прошлом и современности предприятия
Из истории "Сухумприбора": Марлен Гадлия рассказал о прошлом и современности предприятия
Sputnik Абхазия
В 1960 году на территории бывшего коптильного цеха рыбокомбината появилось новое промышленное предприятие под названием Сухумский завод "Электроприбор"... 26.08.2026, Sputnik Абхазия
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Любое предприятие - это не только здания и продукция, которая выпускается, это в первую очередь люди, сказал директор "Сухумприбора" Марлен Гадлия. "В основном у нас люди, которые работают долго. У нас есть человек - легенда, Константин Тарба, он трудится 64 года на одном предприятии. Он пришел учеником, а сегодня он председатель наблюдательного совета акционерного общества "Сухумприбор", - подчеркнул он.Гадлия также рассказал, что в советское время на предприятии работало около полутора тысяч человек, сегодня количество трудящихся достигает восьмисот человек.
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Из истории "Сухумприбора": Марлен Гадлия рассказал о прошлом и современности предприятия

11:08 26.08.2026
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В 1960 году на территории бывшего коптильного цеха рыбокомбината появилось новое промышленное предприятие под названием Сухумский завод "Электроприбор", который четыре года спустя был преобразован в завод "Сухумприбор".
Любое предприятие - это не только здания и продукция, которая выпускается, это в первую очередь люди, сказал директор "Сухумприбора" Марлен Гадлия.
"В основном у нас люди, которые работают долго. У нас есть человек - легенда, Константин Тарба, он трудится 64 года на одном предприятии. Он пришел учеником, а сегодня он председатель наблюдательного совета акционерного общества "Сухумприбор", - подчеркнул он.

Гадлия также рассказал, что в советское время на предприятии работало около полутора тысяч человек, сегодня количество трудящихся достигает восьмисот человек.
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