https://sputnik-abkhazia.ru/20260826/pochti-dva-desyatiletiya-chto-izmenilos-v-abkhazii-so-dnya-priznaniya-nezavisimosti-1065213097.html

Почти два десятилетия: что изменилось в Абхазии со дня признания независимости

Почти два десятилетия: что изменилось в Абхазии со дня признания независимости

Sputnik Абхазия

18 лет назад Абхазия получила международное признание независимости. Для поколения, которое тогда было молодым, это был не просто политический момент — это... 26.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-26T23:50+0300

2026-08-26T23:50+0300

2026-08-27T00:20+0300

в абхазии

абхазия

день признания независимости абхазии

видео

мультимедиа

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/08/1b/1065212931_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e963203ecccf127dff6be2adca8e46a1.jpg

18 лет назад Абхазия получила международное признание независимости. Для поколения, которое тогда было молодым, это был не просто политический момент — это было начало новой реальности.Какие возможности тогда открылись перед молодыми людьми? Что изменилось за эти 18 лет и чего сегодня хочет молодое поколение Абхазии?Об этом в эфире радио Sputnik рассказал руководитель проекта Фонда развития абхазского языка имени Баграта Шинкуба Леуан Лагулаа.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, день признания независимости абхазии, видео, мультимедиа, видео