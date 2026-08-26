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Почти два десятилетия: что изменилось в Абхазии со дня признания независимости
Почти два десятилетия: что изменилось в Абхазии со дня признания независимости
Sputnik Абхазия
18 лет назад Абхазия получила международное признание независимости. Для поколения, которое тогда было молодым, это был не просто политический момент — это... 26.08.2026, Sputnik Абхазия
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18 лет назад Абхазия получила международное признание независимости. Для поколения, которое тогда было молодым, это был не просто политический момент — это было начало новой реальности.Какие возможности тогда открылись перед молодыми людьми? Что изменилось за эти 18 лет и чего сегодня хочет молодое поколение Абхазии?Об этом в эфире радио Sputnik рассказал руководитель проекта Фонда развития абхазского языка имени Баграта Шинкуба Леуан Лагулаа.
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абхазия, день признания независимости абхазии, видео, мультимедиа, видео
абхазия, день признания независимости абхазии, видео, мультимедиа, видео

Почти два десятилетия: что изменилось в Абхазии со дня признания независимости

23:50 26.08.2026 (обновлено: 00:20 27.08.2026)
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18 лет назад Абхазия получила международное признание независимости. Для поколения, которое тогда было молодым, это был не просто политический момент — это было начало новой реальности.

Какие возможности тогда открылись перед молодыми людьми? Что изменилось за эти 18 лет и чего сегодня хочет молодое поколение Абхазии?

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал руководитель проекта Фонда развития абхазского языка имени Баграта Шинкуба Леуан Лагулаа.
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