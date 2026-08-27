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Катастрофа из ниоткуда: последствия схода селя на границе Непала и Тибета
Катастрофа из ниоткуда: последствия схода селя на границе Непала и Тибета
Sputnik Абхазия
Причиной наводнения стал сход ледника, что вызвало образование мощной и быстрой селевой волны, которая обрушилась на приграничные территории обеих стран. 27.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-27T18:09+0300
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Спустя сутки после наводнения найдено 270 тел, более 1300 человек числятся пропавшими, их поиски продолжаются. Какой ущерб принесла катастрофа, смотрите в нашей фотоленте.
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фото, фото , мультимедиа, непал
фото, фото , мультимедиа, непал
Катастрофа из ниоткуда: последствия схода селя на границе Непала и Тибета
Причиной наводнения стал сход ледника, что вызвало образование мощной и быстрой селевой волны, которая обрушилась на приграничные территории обеих стран.
Спустя сутки после наводнения найдено 270 тел, более 1300 человек числятся пропавшими, их поиски продолжаются.
Какой ущерб принесла катастрофа, смотрите в нашей фотоленте.
© AP Photo Niranjan Shrestha
Ребенок идет через грязь, которую оставило после себя наводнение.
Ребенок идет через грязь, которую оставило после себя наводнение.
© REUTERS Navesh Chitrakar
Здания и частные дома покрыты наносами ила.
Здания и частные дома покрыты наносами ила.
© AP Photo Niranjan Shrestha
Жители ждут известий о пропавших из-за наводнения членах семей.
Жители ждут известий о пропавших из-за наводнения членах семей.
© REUTERS Navesh Chitrakar
Снимок с дрона показывает грязь, принесенную потоками воды.
Снимок с дрона показывает грязь, принесенную потоками воды.
© AP Photo Niranjan Shrestha
Самосвал был занесен наводнением.
Самосвал был занесен наводнением.
© AP Photo Niranjan Shrestha
Мальчик смотрит на принесенные разрушения.
Мальчик смотрит на принесенные разрушения.
© REUTERS Navesh Chitrakar
Жертвами наводнения стали сотни людей.
Жертвами наводнения стали сотни людей.
© AP Photo Niranjan Shrestha
Спасатели переносят пострадавших в безопасные места.
Спасатели переносят пострадавших в безопасные места.
© REUTERS Navesh Chitrakar
Мужчина пытается спасти сохранившееся имущество.
Мужчина пытается спасти сохранившееся имущество.
© AP Photo Niranjan Shrestha
Жители уносят с собой уцелевшую собственность.
Жители уносят с собой уцелевшую собственность.