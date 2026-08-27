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Катастрофа из ниоткуда: последствия схода селя на границе Непала и Тибета
Катастрофа из ниоткуда: последствия схода селя на границе Непала и Тибета
Sputnik Абхазия
Причиной наводнения стал сход ледника, что вызвало образование мощной и быстрой селевой волны, которая обрушилась на приграничные территории обеих стран. 27.08.2026, Sputnik Абхазия
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Спустя сутки после наводнения найдено 270 тел, более 1300 человек числятся пропавшими, их поиски продолжаются. Какой ущерб принесла катастрофа, смотрите в нашей фотоленте.
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фото, фото , мультимедиа, непал
фото, фото , мультимедиа, непал

Катастрофа из ниоткуда: последствия схода селя на границе Непала и Тибета

18:09 27.08.2026
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Причиной наводнения стал сход ледника, что вызвало образование мощной и быстрой селевой волны, которая обрушилась на приграничные территории обеих стран.
Спустя сутки после наводнения найдено 270 тел, более 1300 человек числятся пропавшими, их поиски продолжаются.

Какой ущерб принесла катастрофа, смотрите в нашей фотоленте.
© AP Photo Niranjan Shrestha

Ребенок идет через грязь, которую оставило после себя наводнение.

Ребенок идет через грязь, которую оставило после себя наводнение. - Sputnik Абхазия
1/10
© AP Photo Niranjan Shrestha

Ребенок идет через грязь, которую оставило после себя наводнение.

© REUTERS Navesh Chitrakar

Здания и частные дома покрыты наносами ила.

Здания и частные дома покрыты наносами ила. - Sputnik Абхазия
2/10
© REUTERS Navesh Chitrakar

Здания и частные дома покрыты наносами ила.

© AP Photo Niranjan Shrestha

Жители ждут известий о пропавших из-за наводнения членах семей.

Жители ждут известий о пропавших из-за наводнения членах семей. - Sputnik Абхазия
3/10
© AP Photo Niranjan Shrestha

Жители ждут известий о пропавших из-за наводнения членах семей.

© REUTERS Navesh Chitrakar

Снимок с дрона показывает грязь, принесенную потоками воды.

Снимок с дрона показывает грязь, принесенную потоками воды. - Sputnik Абхазия
4/10
© REUTERS Navesh Chitrakar

Снимок с дрона показывает грязь, принесенную потоками воды.

© AP Photo Niranjan Shrestha

Самосвал был занесен наводнением.

Самосвал был занесен наводнением. - Sputnik Абхазия
5/10
© AP Photo Niranjan Shrestha

Самосвал был занесен наводнением.

© AP Photo Niranjan Shrestha

Мальчик смотрит на принесенные разрушения.

Мальчик смотрит на принесенные разрушения. - Sputnik Абхазия
6/10
© AP Photo Niranjan Shrestha

Мальчик смотрит на принесенные разрушения.

© REUTERS Navesh Chitrakar

Жертвами наводнения стали сотни людей.

Жертвами наводнения стали сотни людей. - Sputnik Абхазия
7/10
© REUTERS Navesh Chitrakar

Жертвами наводнения стали сотни людей.

© AP Photo Niranjan Shrestha

Спасатели переносят пострадавших в безопасные места.

Спасатели переносят пострадавших в безопасные места. - Sputnik Абхазия
8/10
© AP Photo Niranjan Shrestha

Спасатели переносят пострадавших в безопасные места.

© REUTERS Navesh Chitrakar

Мужчина пытается спасти сохранившееся имущество.

Мужчина пытается спасти сохранившееся имущество. - Sputnik Абхазия
9/10
© REUTERS Navesh Chitrakar

Мужчина пытается спасти сохранившееся имущество.

© AP Photo Niranjan Shrestha

Жители уносят с собой уцелевшую собственность.

Жители уносят с собой уцелевшую собственность. - Sputnik Абхазия
10/10
© AP Photo Niranjan Shrestha

Жители уносят с собой уцелевшую собственность.

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