https://sputnik-abkhazia.ru/20260827/1065215682.html

Катастрофа из ниоткуда: последствия схода селя на границе Непала и Тибета

Катастрофа из ниоткуда: последствия схода селя на границе Непала и Тибета

Sputnik Абхазия

Причиной наводнения стал сход ледника, что вызвало образование мощной и быстрой селевой волны, которая обрушилась на приграничные территории обеих стран. 27.08.2026, Sputnik Абхазия

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Спустя сутки после наводнения найдено 270 тел, более 1300 человек числятся пропавшими, их поиски продолжаются. Какой ущерб принесла катастрофа, смотрите в нашей фотоленте.

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