https://sputnik-abkhazia.ru/20260827/o-podgotovke-k-abkhazsko-rossiyskomu-kulturnomu-festivalyu-shouabkhazii-rasskazhut-v-sputnik-1065220108.html

О подготовке к абхазско-российскому культурному фестивалю "ШОУАБХАЗИИ" расскажут в Sputnik

О подготовке к абхазско-российскому культурному фестивалю "ШОУАБХАЗИИ" расскажут в Sputnik

Sputnik Абхазия

29 августа в 16:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная Первому международному... 27.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-27T13:15+0300

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29 августа в 16:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная Первому международному фестивалю национальной культуры Абхазии и России "ШОУАБХАЗИИ".Участники:Спикеры расскажут об особенностях фестиваля "ШОУАБХАЗИИ", его значении для Абхазии и России в контексте укрепления культурных, гуманитарных, молодежных связей.Первый международный фестиваль национальной культуры Абхазии и России "ШОУАБХАЗИИ" состоится в Сухуме 28–29 августа. Масштабное культурное событие, посвященное Дню признания Россией независимости Абхазии, станет новой площадкой для укрепления гуманитарных, творческих и молодежных связей между двумя странами.Проект проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Администрации президента Абхазии.

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