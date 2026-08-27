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О подготовке к абхазско-российскому культурному фестивалю "ШОУАБХАЗИИ" расскажут в Sputnik
О подготовке к абхазско-российскому культурному фестивалю "ШОУАБХАЗИИ" расскажут в Sputnik
Sputnik Абхазия
29 августа в 16:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная Первому международному... 27.08.2026, Sputnik Абхазия
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29 августа в 16:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная Первому международному фестивалю национальной культуры Абхазии и России "ШОУАБХАЗИИ".Участники:Спикеры расскажут об особенностях фестиваля "ШОУАБХАЗИИ", его значении для Абхазии и России в контексте укрепления культурных, гуманитарных, молодежных связей.Первый международный фестиваль национальной культуры Абхазии и России "ШОУАБХАЗИИ" состоится в Сухуме 28–29 августа. Масштабное культурное событие, посвященное Дню признания Россией независимости Абхазии, станет новой площадкой для укрепления гуманитарных, творческих и молодежных связей между двумя странами.Проект проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Администрации президента Абхазии.
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новости, абхазия, пресс-центр , пресс-конференции, культура, россия
новости, абхазия, пресс-центр , пресс-конференции, культура, россия

О подготовке к абхазско-российскому культурному фестивалю "ШОУАБХАЗИИ" расскажут в Sputnik

13:15 27.08.2026 (обновлено: 14:55 27.08.2026)
© Sputnik / Марианна Кубрава Пресс-центр спутник Абхазия
Пресс-центр спутник Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 27.08.2026
© Sputnik / Марианна Кубрава
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29 августа в 16:00 в пресс-центре международного информационного агентства Sputnik Абхазия состоится пресс-конференция, посвященная Первому международному фестивалю национальной культуры Абхазии и России "ШОУАБХАЗИИ".
Участники:
Заслуженный артист Абхазии и Южной Осетии, амбассадор проекта "ШОУАБХАЗИИ", музыкант и композитор, солист группы "НЕПАРА" Александр Вячеславович Шоуа,
начальник управления гуманитарной политики Администрации президента Абхазии Виктория Зурабовна Бебия,
замминистра культуры Абхазии Динара Гудиевна Смыр,
Заслуженный артист России, музыкант и композитор Сергей Иванович Войтенко.
Спикеры расскажут об особенностях фестиваля "ШОУАБХАЗИИ", его значении для Абхазии и России в контексте укрепления культурных, гуманитарных, молодежных связей.
Первый международный фестиваль национальной культуры Абхазии и России "ШОУАБХАЗИИ" состоится в Сухуме 28–29 августа. Масштабное культурное событие, посвященное Дню признания Россией независимости Абхазии, станет новой площадкой для укрепления гуманитарных, творческих и молодежных связей между двумя странами.
Проект проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Администрации президента Абхазии.
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