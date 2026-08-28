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https://sputnik-abkhazia.ru/20260828/bratskiy-soyuz-sergey-yakhogoev-rasskazal-kak-razvivayutsya-otnosheniya-abkhazii-i-kbr-1065272287.html
Братский союз: Сергей Яхогоев рассказал, как развиваются отношения Абхазии и КБР
Братский союз: Сергей Яхогоев рассказал, как развиваются отношения Абхазии и КБР
Sputnik Абхазия
"Мы стараемся сделать так, чтобы молодежь знала, кто нам абхазы и почему добровольцы были в республике", — сказал глава Союза абхазских добровольцев КБР Сергей... 28.08.2026, Sputnik Абхазия
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"Мы стараемся сделать так, чтобы молодежь знала, кто нам абхазы и почему добровольцы были в республике", — сказал глава Союза абхазских добровольцев КБР Сергей Яхогоев."Я всегда говорю так: никакие братья-чеченцы, осетины, кабардинцы вам не смогли бы помочь, если бы вы сами себе не помогли. Вы встали на защиту этой маленькой страны — поэтому и выиграли эту войну", — подчеркнул он.Яхогоев считает важным проведение встреч добровольцев с молодежью республики для того, чтобы новое поколение могло получить ответы на вопросы, а также показывать им фильмы, связанные с Отечественной войной народа Абхазии.
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Братский союз: Сергей Яхогоев рассказал, как развиваются отношения Абхазии и КБР

10:00 28.08.2026 (обновлено: 00:54 30.08.2026)
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"Мы стараемся сделать так, чтобы молодежь знала, кто нам абхазы и почему добровольцы были в республике", — сказал глава Союза абхазских добровольцев КБР Сергей Яхогоев.

"Я всегда говорю так: никакие братья-чеченцы, осетины, кабардинцы вам не смогли бы помочь, если бы вы сами себе не помогли. Вы встали на защиту этой маленькой страны — поэтому и выиграли эту войну", — подчеркнул он.

Яхогоев считает важным проведение встреч добровольцев с молодежью республики для того, чтобы новое поколение могло получить ответы на вопросы, а также показывать им фильмы, связанные с Отечественной войной народа Абхазии.
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