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Мост дружбы и памяти: как Абхазия и КБР развивают куначество
Мост дружбы и памяти: как Абхазия и КБР развивают куначество
Sputnik Абхазия
Как сегодня строится межрегиональное сотрудничество Абхазии и Кабардино-Балкарии, какие вопросы исторической памяти объединяют наши народы и почему проект... 28.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-28T11:53+0300
2026-08-28T11:53+0300
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Мост дружбы и памяти: как Абхазия и КБР развивают куначество
Sputnik Абхазия
Мост дружбы и памяти: как Абхазия и КБР развивают куначество
Как сегодня строится межрегиональное сотрудничество Абхазии и Кабардино-Балкарии, какие вопросы исторической памяти объединяют наши народы и почему проект "Куначество" остается актуальным даже спустя 11 лет. Об этом в эфире радио Sputnik поговорили с председателем Союза абхазских добровольцев КБР Сергеем Яхогоевым. В рамках визита в Сухум он совместно с министром просвещения Абхазии Ханой Гунба встретился с участниками этой уникальной молодежной инициативы, чтобы обсудить будущее совместных программ и укрепление братских связей.Слушайте подкаст.
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подкасты, взаимный интерес, абхазия, кабардино-балкария, дружба, аудио
подкасты, взаимный интерес, абхазия, кабардино-балкария, дружба, аудио
Мост дружбы и памяти: как Абхазия и КБР развивают куначество
Как сегодня строится межрегиональное сотрудничество Абхазии и Кабардино-Балкарии, какие вопросы исторической памяти объединяют наши народы и почему проект "Куначество" остается актуальным даже спустя 11 лет. Об этом в эфире радио Sputnik поговорили с председателем Союза абхазских добровольцев КБР Сергеем Яхогоевым. В рамках визита в Сухум он совместно с министром просвещения Абхазии Ханой Гунба встретился с участниками этой уникальной молодежной инициативы, чтобы обсудить будущее совместных программ и укрепление братских связей.