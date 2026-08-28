Мост дружбы и памяти: как Абхазия и КБР развивают куначество

Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Ашьыжь Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Утро на Sputnik
08:30
32 мин
Ажәабжьқәа 13:00
Ихадоу атемақәа
13:01
3 мин
Атәылауаҩи аиҳабыреи
Америкатәи аԥарԥалыкь аҳҭнықалақь аҿы иазырыӡбои? Аеколог ицәажәара
13:04
17 мин
Аиҿцәажәара
Афымцалашара ахаҭабзиара аиӷьтәразы Гәдоуҭа араион аусурақәа цоит: анџьныр ицәажәара
13:21
9 мин
Ажәабжьқәа 13:30
Ихадоу атемақәа
13:30
3 мин
Аиҿцәажәара
Аҟәа ашколқәа аҵарашықәс ҿыц ишазыҟаҵоу: аҵараусбарҭа аиҳабы лцәажәара
13:33
11 мин
Аицәажәара
Ахәыҷы гәацԥыҳәарала ашкол ахь дцаларац иҟаҵатәуи? Апсихолог лгәаанагара
13:45
15 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:01
3 мин
Главный четверг
Развитие инфраструктуры и туризма: чем живет Ткуарчал сегодня
14:04
26 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:30
3 мин
Такие обстоятельства
Общая память и вектор развития: как общественная дипломатия укрепляет связи
14:33
27 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
18:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Акаҳуа афестиваль мҩаԥган Аҟәа: алахәыла ицәажәара
18:05
11 мин
Аиҿцәажәара
Афымцалашара ахаҭабзиара аиӷьтәразы Гәдоуҭа араион аусурақәа цоит: анџьныр ицәажәара
18:16
9 мин
Жәлар рдоуҳа
Нанҳәа
18:25
5 мин
Новости
Главные темы
18:31
4 мин
Радио
Солнце, ветер и вода: СФТИ разработает автономную энергетику для Абхазии
18:35
25 мин
Ажәабжьқәа
Ихадоу атемақәа
21:01
3 мин
Аиҿцәажәара
Акаҳуа афестиваль мҩаԥган Аҟәа: алахәыла ицәажәара
21:05
11 мин
Аиҿцәажәара
Афымцалашара ахаҭабзиара аиӷьтәразы Гәдоуҭа араион аусурақәа цоит: анџьныр ицәажәара
21:16
9 мин
Жәлар рдоуҳа
Нанҳәа
21:25
5 мин
Новости
Главные темы
21:31
4 мин
Аефираҿы Sputnik Аԥсны
08:00
31 мин
Sputnik Абхазия в эфире
08:30
31 мин
On air
13:00
30 мин
On air
13:30
31 мин
Новости 14.00
Главные темы
14:05
10 мин
Новости 14.30
Главные темы
14:36
10 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчыра100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20260828/most-druzhby-i-pamyati-kak-abkhaziya-i-kbr-razvivayut-kunachestvo--1065219788.html
Мост дружбы и памяти: как Абхазия и КБР развивают куначество
Мост дружбы и памяти: как Абхазия и КБР развивают куначество
Sputnik Абхазия
Как сегодня строится межрегиональное сотрудничество Абхазии и Кабардино-Балкарии, какие вопросы исторической памяти объединяют наши народы и почему проект... 28.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-28T11:53+0300
2026-08-28T11:53+0300
радио
подкасты
взаимный интерес
абхазия
кабардино-балкария
дружба
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/08/1b/1065219882_0:110:2560:1550_1920x0_80_0_0_879a3e6465711241de558a69b414ed60.jpg
Мост дружбы и памяти: как Абхазия и КБР развивают куначество
Sputnik Абхазия
Мост дружбы и памяти: как Абхазия и КБР развивают куначество
Как сегодня строится межрегиональное сотрудничество Абхазии и Кабардино-Балкарии, какие вопросы исторической памяти объединяют наши народы и почему проект "Куначество" остается актуальным даже спустя 11 лет. Об этом в эфире радио Sputnik поговорили с председателем Союза абхазских добровольцев КБР Сергеем Яхогоевым. В рамках визита в Сухум он совместно с министром просвещения Абхазии Ханой Гунба встретился с участниками этой уникальной молодежной инициативы, чтобы обсудить будущее совместных программ и укрепление братских связей.Слушайте подкаст.
абхазия
кабардино-балкария
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07ea/08/1b/1065219882_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_8ee9ce80de7a5e304ce02d7a8cb35cbe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
подкасты, взаимный интерес, абхазия, кабардино-балкария, дружба, аудио
подкасты, взаимный интерес, абхазия, кабардино-балкария, дружба, аудио

Мост дружбы и памяти: как Абхазия и КБР развивают куначество

11:53 28.08.2026
Радио
Мост дружбы и памяти: как Абхазия и КБР развивают куначество
Подписаться
Как сегодня строится межрегиональное сотрудничество Абхазии и Кабардино-Балкарии, какие вопросы исторической памяти объединяют наши народы и почему проект "Куначество" остается актуальным даже спустя 11 лет. Об этом в эфире радио Sputnik поговорили с председателем Союза абхазских добровольцев КБР Сергеем Яхогоевым. В рамках визита в Сухум он совместно с министром просвещения Абхазии Ханой Гунба встретился с участниками этой уникальной молодежной инициативы, чтобы обсудить будущее совместных программ и укрепление братских связей.
Слушайте подкаст.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0