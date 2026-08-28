https://sputnik-abkhazia.ru/20260828/most-druzhby-i-pamyati-kak-abkhaziya-i-kbr-razvivayut-kunachestvo--1065219788.html

Мост дружбы и памяти: как Абхазия и КБР развивают куначество

Мост дружбы и памяти: как Абхазия и КБР развивают куначество

Sputnik Абхазия

Как сегодня строится межрегиональное сотрудничество Абхазии и Кабардино-Балкарии, какие вопросы исторической памяти объединяют наши народы и почему проект... 28.08.2026, Sputnik Абхазия

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Мост дружбы и памяти: как Абхазия и КБР развивают куначество Sputnik Абхазия Мост дружбы и памяти: как Абхазия и КБР развивают куначество

Как сегодня строится межрегиональное сотрудничество Абхазии и Кабардино-Балкарии, какие вопросы исторической памяти объединяют наши народы и почему проект "Куначество" остается актуальным даже спустя 11 лет. Об этом в эфире радио Sputnik поговорили с председателем Союза абхазских добровольцев КБР Сергеем Яхогоевым. В рамках визита в Сухум он совместно с министром просвещения Абхазии Ханой Гунба встретился с участниками этой уникальной молодежной инициативы, чтобы обсудить будущее совместных программ и укрепление братских связей.Слушайте подкаст.

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