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Богослужения прошли в древних храмах Абхазии в честь Успения Пресвятой Богородицы

Богослужения прошли в древних храмах Абхазии в честь Успения Пресвятой Богородицы

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СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Торжественные богослужения прошли 28 августа в трех древних храмах Абхазии в честь Успения Пресвятой Богородицы, сообщила пресс-служба Абхазской православной церкви. Православный праздник отметили в царском храме в селе Лыхны, архиепископском кафедральном соборе в селе Мыку и Драндском епископском соборе в селе Дранда. Все они посвящены Успению Пресвятой БогородицыВ АПЦ также напомнили, что XIX веке восстановленный русскими монахами Пицундский патриарший собор, посвященный апостолу Андрею Первозванному, также был освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы. С праздником Нанҳәа, Анан Мариа лныҳәа, в некоторых районах Абхазии связана традиция поминать усопших родственников и накрывать трапезу из плодов нового урожая, добавили в АПЦ.

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