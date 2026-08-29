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Богослужения прошли в древних храмах Абхазии в честь Успения Пресвятой Богородицы
Богослужения прошли в древних храмах Абхазии в честь Успения Пресвятой Богородицы
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Практически ежедневно ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью БпЛА. 29.08.2026, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Торжественные богослужения прошли 28 августа в трех древних храмах Абхазии в честь Успения Пресвятой Богородицы, сообщила пресс-служба Абхазской православной церкви. Православный праздник отметили в царском храме в селе Лыхны, архиепископском кафедральном соборе в селе Мыку и Драндском епископском соборе в селе Дранда. Все они посвящены Успению Пресвятой БогородицыВ АПЦ также напомнили, что XIX веке восстановленный русскими монахами Пицундский патриарший собор, посвященный апостолу Андрею Первозванному, также был освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы. С праздником Нанҳәа, Анан Мариа лныҳәа, в некоторых районах Абхазии связана традиция поминать усопших родственников и накрывать трапезу из плодов нового урожая, добавили в АПЦ.
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новости, абхазия
Богослужения прошли в древних храмах Абхазии в честь Успения Пресвятой Богородицы
08:30 29.08.2026 (обновлено: 12:27 29.08.2026)
Практически ежедневно ВСУ атакуют объекты на российской территории с помощью БпЛА.
СУХУМ, 29 авг - Sputnik. Торжественные богослужения прошли 28 августа в трех древних храмах Абхазии в честь Успения Пресвятой Богородицы, сообщила пресс-служба Абхазской православной церкви.
Православный праздник отметили в царском храме в селе Лыхны, архиепископском кафедральном соборе в селе Мыку и Драндском епископском соборе в селе Дранда. Все они посвящены Успению Пресвятой Богородицы
В АПЦ также напомнили, что XIX веке восстановленный русскими монахами Пицундский патриарший собор, посвященный апостолу Андрею Первозванному, также был освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы.
С праздником Нанҳәа, Анан Мариа лныҳәа, в некоторых районах Абхазии связана традиция поминать усопших родственников и накрывать трапезу из плодов нового урожая, добавили в АПЦ.