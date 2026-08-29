https://sputnik-abkhazia.ru/20260829/kogda-tochnost-osobenno-vazhna--1065331546.html

Когда точность особенно важна

Когда точность особенно важна

Sputnik Абхазия

Kan Taniya — LegatusИстория с сюжетом Первого канала о мероприятиях ко Дню международного признания независимости Абхазии заслуживает спокойной и честной... 29.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-29T17:44+0300

2026-08-29T17:44+0300

2026-09-01T17:50+0300

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Kan Taniya — LegatusИстория с сюжетом Первого канала о мероприятиях ко Дню международного признания независимости Абхазии заслуживает спокойной и честной оценки, без попыток как замолчать допущенную ошибку, так и придать ей политический смысл, которого в ней не было.Парк Славы в Сухуме – это не просто одна из точек официального протокола. Для каждого гражданина Абхазии – это священное место памяти о людях, отдавших жизнь за мир и свободу. Реакция в абхазском обществе на прозвучавший в эфире текст с ошибкой вполне понятна, ведь когда речь идёт о памяти погибших, неточностей быть не должно.Насколько мне известно от сотрудников 1-го канала, в данном случае произошёл технический рассинхрон видеоряда и закадрового текста. Прошли два отдельных возложения: в Парке Славы и к памятнику российским миротворцам, 117 из которых отдали свою жизнь за безопасность и стабильность в Абхазии – и в одном из эпизодов изображение было ошибочно сопряжено с текстом о другой церемонии. Ошибка уже исправлена. Это обстоятельство объясняет произошедшее, но не делает ошибку несущественной. Напротив, на телеканале такого уровня материалы, затрагивающие столь чувствительные для общества темы, должны проходить особенно тщательную редакторскую проверку, а еще лучше – запрашивать информацию напрямую у абхазских коллег. Один неудачный монтажный или редакторский эпизод способен породить совершенно ненужное напряжение там, где его изначально не существовало.Вместе с тем столь же важно не подменять обоснованную критику политическими выводами, для которых нет фактических оснований. Ошибку Первого канала можно и нужно назвать ошибкой, но представлять её как сознательное пренебрежение к памяти погибших – это уже совсем другое утверждение, и подтверждений ему я не вижу.Тем более что общий контекст этих дней говорит об обратном, так как годовщине признания независимости Абхазии Россией было уделено беспрецедентное внимание, в том числе на высоком политическом и информационном уровнях. Это, разумеется, не отменяет допущенного редакторского просчёта, но позволяет отделять конкретную профессиональную ошибку от межгосударственных братских отношений.Абхазо-российские отношения крайне важны, чтобы закрывать глаза на подобные ошибки, но они столь же важны, чтобы не создавать из них искусственные политические конфликты.Мнение, изложенное в публикации, может не совпадать с позицией редакции.

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