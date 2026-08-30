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"Осторожно, спойлер!": роман "Дом листьев" и триллеры "Обсессия" и "Закулисье реальности"
"Осторожно, спойлер!": роман "Дом листьев" и триллеры "Обсессия" и "Закулисье реальности"
Sputnik Абхазия
Экспериментальный роман "Дом листьев" и два нашумевших камерных триллера "Обсессия" и "Закулисье реальности". Все это обсудили ведущие в новом выпуске... 30.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-30T14:30+0300
2026-08-30T14:30+0300
2026-08-30T14:30+0300
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"Осторожно, спойлер!": роман "Дом листьев" и триллеры "Обсессия" и "Закулисье реальности"
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": роман "Дом листьев" и триллеры "Обсессия" и "Закулисье реальности"
Экспериментальный роман "Дом листьев" и два нашумевших камерных триллера "Обсессия" и "Закулисье реальности". Все это обсудили ведущие в новом выпуске "Осторожно, спойлер!".Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, взаимный интерес, абхазия, кино, литература, книги, аудио
подкасты, взаимный интерес, абхазия, кино, литература, книги, аудио
Экспериментальный роман "Дом листьев" и два нашумевших камерных триллера "Обсессия" и "Закулисье реальности". Все это обсудили ведущие в новом выпуске "Осторожно, спойлер!".
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.