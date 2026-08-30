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Артур Гагулия и Ирина Турава - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2022
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20260830/ostorozhno-spoyler-roman-dom-listev-i-trillery-obsessiya-i-zakulise-realnosti-1065219078.html
"Осторожно, спойлер!": роман "Дом листьев" и триллеры "Обсессия" и "Закулисье реальности"
"Осторожно, спойлер!": роман "Дом листьев" и триллеры "Обсессия" и "Закулисье реальности"
Sputnik Абхазия
Экспериментальный роман "Дом листьев" и два нашумевших камерных триллера "Обсессия" и "Закулисье реальности". Все это обсудили ведущие в новом выпуске... 30.08.2026, Sputnik Абхазия
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осторожно, спойлер!
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"Осторожно, спойлер!": роман "Дом листьев" и триллеры "Обсессия" и "Закулисье реальности"
Sputnik Абхазия
"Осторожно, спойлер!": роман "Дом листьев" и триллеры "Обсессия" и "Закулисье реальности"
Экспериментальный роман "Дом листьев" и два нашумевших камерных триллера "Обсессия" и "Закулисье реальности". Все это обсудили ведущие в новом выпуске "Осторожно, спойлер!".Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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подкасты, взаимный интерес, абхазия, кино, литература, книги, аудио
подкасты, взаимный интерес, абхазия, кино, литература, книги, аудио

"Осторожно, спойлер!": роман "Дом листьев" и триллеры "Обсессия" и "Закулисье реальности"

14:30 30.08.2026
Осторожно, спойлер!
"Осторожно, спойлер!": роман "Дом листьев" и триллеры "Обсессия" и "Закулисье реальности"
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Экспериментальный роман "Дом листьев" и два нашумевших камерных триллера "Обсессия" и "Закулисье реальности". Все это обсудили ведущие в новом выпуске "Осторожно, спойлер!".
Слушайте подкаст.
"Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.
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