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"Осторожно, спойлер!": роман "Дом листьев" и триллеры "Обсессия" и "Закулисье реальности"

"Осторожно, спойлер!": роман "Дом листьев" и триллеры "Обсессия" и "Закулисье реальности"

Sputnik Абхазия

Экспериментальный роман "Дом листьев" и два нашумевших камерных триллера "Обсессия" и "Закулисье реальности". Все это обсудили ведущие в новом выпуске... 30.08.2026, Sputnik Абхазия

2026-08-30T14:30+0300

2026-08-30T14:30+0300

2026-08-30T14:30+0300

осторожно, спойлер!

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"Осторожно, спойлер!": роман "Дом листьев" и триллеры "Обсессия" и "Закулисье реальности" Sputnik Абхазия "Осторожно, спойлер!": роман "Дом листьев" и триллеры "Обсессия" и "Закулисье реальности"

Экспериментальный роман "Дом листьев" и два нашумевших камерных триллера "Обсессия" и "Закулисье реальности". Все это обсудили ведущие в новом выпуске "Осторожно, спойлер!".Слушайте подкаст. "Осторожно, спойлер!": передача о книгах и кино, анализ актуальных новинок с ведущими проекта – автором и преподавателем курса по киноведению и скорочтению, дипломатом и литературным блогером Ириной Турава и сотрудником МИД Абхазии Артуром Гагулия.

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