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Паром с пассажирами перевернулся у берегов Северного Кипра
Паром с пассажирами перевернулся у берегов Северного Кипра
Sputnik Абхазия
Причина ЧП неизвестна, идет поисково-спасательная операция. 30.08.2026, Sputnik Абхазия
2026-08-30T14:21+0300
2026-08-30T14:21+0300
2026-08-30T14:21+0300
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СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Паром, на борту которого было 279 пассажиров, перевернулся в море у берегов Турецкой Республики Северного Кипра, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Kıbrıs Postası."Паром компании Filo Denizcilik с 279 пассажирами начал тонуть в 2-2,5 километрах от берега города Гирне в ТРСК. Капитан сообщил, что судно начало набирать воду и перевернулось. Начата поисково-спасательная операция, есть раненые", - сообщила газета.Спасательная операция продолжается, помощь пассажирам также оказывают команды находящихся рядом катеров.
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media@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
новости, в мире
Паром с пассажирами перевернулся у берегов Северного Кипра
Причина ЧП неизвестна, идет поисково-спасательная операция.
СУХУМ, 30 авг - Sputnik. Паром, на борту которого было 279 пассажиров, перевернулся в море у берегов Турецкой Республики Северного Кипра, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Kıbrıs Postası.
"Паром компании Filo Denizcilik с 279 пассажирами начал тонуть в 2-2,5 километрах от берега города Гирне в ТРСК. Капитан сообщил, что судно начало набирать воду и перевернулось. Начата поисково-спасательная операция, есть раненые", - сообщила газета.
Спасательная операция продолжается, помощь пассажирам также оказывают команды находящихся рядом катеров.