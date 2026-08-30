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Мультимедийный пресс-центр Sputnik Абхазия, город Сухум, улица Пушкина, 16, офис 5-4, почта: info.abk@sputniknews.com, телефон: +79409260000, пресс-служба: media.ab@sputniknews.com
https://sputnik-abkhazia.ru/20260830/zvezdopad-v-sukhume-organizatory-o-zadachakh-festivalya-shouabkhazii-1065278202.html
"Звездопад" в Сухуме: организаторы о задачах фестиваля "ШОУАБХАЗИИ"
"Звездопад" в Сухуме: организаторы о задачах фестиваля "ШОУАБХАЗИИ"
Sputnik Абхазия
Идейный вдохновитель фестиваля "ШОУАБХАЗИИ" Александр Шоуа в пресс-центре Sputnik рассказал, что идея фестиваля связана с желанием собрать на одной сцене... 30.08.2026, Sputnik Абхазия
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Идейный вдохновитель фестиваля "ШОУАБХАЗИИ" Александр Шоуа в пресс-центре Sputnik рассказал, что идея фестиваля связана с желанием собрать на одной сцене абхазских и российских артистов.Кроме того, важное значение он придает поддержке молодых исполнителей, которые наравне со звездами выступили перед многочисленными зрителями.Начальник управления гуманитарной политики Администрации президента Виктория Бебия в свою очередь отметила важность проведения подобных фестивалей, поскольку они дают возможность молодым артистам из Абхазии заявить о себе на российской эстраде.Заслуженный артист России и участник фестиваля Сергей Войтенко заметил, что фестиваль имеет огромный потенциал и он будет только расширяться.О важности сближения культурных связей говорил глава отдела культуры и искусства Минкульта, Заслуженный артист Абхазии Автандил Конджария.Первый международный фестиваль национальных культур Абхазии и России прошел в Сухуме 28 и 29 августа.На одной сцене выступили звезды абхазской и российской эстрады. Среди них - Александр Шоуа и группа "НЕПАРА", Мия Бойко, Саида Габния, Автандил Конджария, Виктория Черенцова, группа "Земляне" и многие другие артисты.Проект "ШОУАБХАЗИИ" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Администрации Президента Республики Абхазия.
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"Звездопад" в Сухуме: организаторы о задачах фестиваля "ШОУАБХАЗИИ"

15:41 30.08.2026
© Видео Sputnik
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Идейный вдохновитель фестиваля "ШОУАБХАЗИИ" Александр Шоуа в пресс-центре Sputnik рассказал, что идея фестиваля связана с желанием собрать на одной сцене абхазских и российских артистов.

Кроме того, важное значение он придает поддержке молодых исполнителей, которые наравне со звездами выступили перед многочисленными зрителями.

Начальник управления гуманитарной политики Администрации президента Виктория Бебия в свою очередь отметила важность проведения подобных фестивалей, поскольку они дают возможность молодым артистам из Абхазии заявить о себе на российской эстраде.

Заслуженный артист России и участник фестиваля Сергей Войтенко заметил, что фестиваль имеет огромный потенциал и он будет только расширяться.

О важности сближения культурных связей говорил глава отдела культуры и искусства Минкульта, Заслуженный артист Абхазии Автандил Конджария.

Первый международный фестиваль национальных культур Абхазии и России прошел в Сухуме 28 и 29 августа.

На одной сцене выступили звезды абхазской и российской эстрады. Среди них - Александр Шоуа и группа "НЕПАРА", Мия Бойко, Саида Габния, Автандил Конджария, Виктория Черенцова, группа "Земляне" и многие другие артисты.

Проект "ШОУАБХАЗИИ" реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Администрации Президента Республики Абхазия.
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