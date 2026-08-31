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План развития школ, горячее питание и медкомиссии: Гунба о системе образования Абхазии
План развития школ, горячее питание и медкомиссии: Гунба о системе образования Абхазии
Sputnik Абхазия
В беседе с ведущим радио Sputnik министр просвещения Абхазии Хана Гунба обратила особое внимание на важность сохранения абхазского языка и сельских школ. Она... 31.08.2026, Sputnik Абхазия
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В беседе с ведущим радио Sputnik министр просвещения Абхазии Хана Гунба обратила особое внимание на важность сохранения абхазского языка и сельских школ. Она уверена, что государство и общество должны задействовать все возможности для решения этой задачи.По данным на конец августа, в новом учебном году впервые в школы Абхазии пойдут чуть больше 2330 детей, но эти цифры будут меняться в течение еще ближайших пары недель.Особое внимание Гунба уделила организации горячего питания в школах страны. По ее словам, на сегодня к этому подготовлены 57 из 152 общеобразовательных учреждений. Программа реализуется за счет средств социально-экономического развития республики и бюджета Абхазии. Это направление министр назвала вопросом национального здоровья.
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План развития школ, горячее питание и медкомиссии: Гунба о системе образования Абхазии

22:44 31.08.2026
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В беседе с ведущим радио Sputnik министр просвещения Абхазии Хана Гунба обратила особое внимание на важность сохранения абхазского языка и сельских школ. Она уверена, что государство и общество должны задействовать все возможности для решения этой задачи.

По данным на конец августа, в новом учебном году впервые в школы Абхазии пойдут чуть больше 2330 детей, но эти цифры будут меняться в течение еще ближайших пары недель.

Особое внимание Гунба уделила организации горячего питания в школах страны. По ее словам, на сегодня к этому подготовлены 57 из 152 общеобразовательных учреждений. Программа реализуется за счет средств социально-экономического развития республики и бюджета Абхазии. Это направление министр назвала вопросом национального здоровья.
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